CARNAVAL 2025 Diversidade musical marca o último dia de festival em Olinda Com ingressos esgotados e presença de famosos, o evento encerrou a folia em grande estilo e já se prepara para 2026

A da 11ª edição do Carvalheira na Ladeira chegou ao fim na última terça (4), após quatro dias de festa durante do Carnaval 2025. O último dia foi marcado pela diversidade musical.

Passaram pelos três palcos do evento os artistas Alceu Valença, ícone da Cultura de Pernambuco, Nattan, Vintage Culture, Dennis DJ, Léo Foguete, Silva, Felipe Amorim, Doozie, L7nnon, Kevin O Chris e Revelação.

A edição deste ano contou com a presençã ainda vários artistas e influencers, como Maisa, Bianca Andrade, Fefe, Vivi, os ex-BBBs Sarah Andrade, Thais Braz, Alface, Larissa Santos e Larissa Tomásia.

Na Ladeira 2026

Já nesta quarta-feira de cinzas (5) a Carvalheira abriu as vendas de ingressos coringas para a edição de 2026 do seu Carvalheira na Ladeira.

Os foliões já podem garantir sua entrada para curtir o Festival de Carnaval do próximo ano. Outras informações vão ser divulgadas no Instagram do evento.

