CARNAVAL 2025 Famosos curtem segunda-feira de carnaval em Olinda Maisa, Klara Castanho, Joyce Alane e ex-BBBs conferiram as atrações do Carvalheira na Ladeira

Artsitas e ex-BBBs vieram curtiram o carnaval de Pernambuco na última segunda (3). Nomes como as atrizes Maisa, Klara Castanho, Bruna Griphao, a cantora Joyce Alane e os ex-BBBs Vanessa Lopes, Larissa Santos, Larissa Tomásia e Jonas Sulzbach marcaram presença no terceiro dia de Carvalheira na Ladeira.

Mari Fernandez abriu o line-up do dia e fez o esquenta do público. Logo em seguida, Dilsinho levou seu pagode romântico para o palco Ladeira, sem deixar de lado versões animadas e dignas do Carnaval.

O baiano Léo Santana botou todos para dançar e cantar, com muito swing. Depois foi a vez de Matheus Fernandes levar forró e hits do momento para a galera.

Dennis DJ assumiu a pista e botou o funk para ferver e os grandes hits em parceria com artistas como Anitta, Luisa Sonza, Ludmilla e o também DJ Pedro Sampaio não ficaram de fora.

Matuê também teve espaço para mostrar que o Trap é bem-vindo em Pernambuco. O artista enfrentou a chuva e elevou a temperatura da pista, botando todos para cantar seus grandes e novos sucessos.

Encerrando os trabalhos no palco Carvalheira, a boiadeira, Ana Castela, fez sua estreia no evento.

"Tô muito feliz de estar, pela primeira vez, no Carnaval de Pernambuco. Incluí algumas músicas especiais para esse repertório", adiantou antes de subir ao palco.

Eletrônica

O Carva Club seguiu gerando na alta e reunindo grandes DJs. Com direito a funk do trio Locos à eletrônica do duo Cat Dealers e de Bhaskar, o palco da boate também levou muita vibe para o público.

O terceiro dia de Carvalheira na Ladeira, marcou também a apresentação da terceira atração internacional da 11ª edição do evento, a DJ e produtora canadense, conhecida como Blond:Ish, incendiou a galera e encerrou os trabalhos da segunda carnavalesca.

Looks

Os famosos que passaram pelo evento nesta segunda de carnaval mostraram que a criatividade estava em dia. Com looks cheios de cor, brilho, croché e recortes, as produções se destacaram.

Maisa e Vanessa Lopes apostaram em uma personalização com intervenções de crochê, trabalho manual que transcende gerações.

Já a cantora Joyce Alane e as ex-BBBs Larissa Santos e Larissa Tomásia foram nos clássicos: top e saia, combinando a camisa com sobreposições ou outros itens de destaque.

A rapaziada não ficou de fora, Gui Araújo apostou na tendência dos lenços, enquanto Jonas Sulzbach lançou a clássica regata, para fugir do calor.

