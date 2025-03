A- A+

CARNAVAL Marco Zero celebrou encontro de gerações com Spok, Nação Zumbi, Baiana System e Xamã Noite da segunda (3) ainda contou com participação de Blocos Líricos na quinta noite de Carnaval do Recife

Na noite da última segunda-feira (3), os foliões que lotaram o Marco Zero, principal palco do Carnaval no bairro do Recife, puderam conferir uma programação que misturou tradição, frevo, rock e rap num grande encontro de gerações.

Quem começou os trabalhos foi o Encontro de Blocos Líricos, às 16h, que encantou os presentes com músicas nostálgicas e muita poesia.

O responsável por abrir a noite de festa foi a prata da casa Maestro Spok e Orquestra, que teve convidados como o Grupo Bongar, Mestre Meia Noite, Orun Santana e Daruê Malungo, além das contribuições de Pai Ivo de Xambá, Grupo Xambá das Yabas e Maria Helena Sampaio fez o público vibrar ao som do frevo e das influências afro-indígenas.

"Eu cresci vendo os blocos desfilarem no Centro e hoje estar aqui, sentindo essa energia ao vivo, é emocionante. O frevo não é só música, é identidade, é resistência. Sempre que escuto os metais começarem, meu corpo já responde sozinho", contou Spok.

Na sequência, a energia do manguebeat tomou conta do palco com a Nação Zumbi, referência da música pernambucana no mundo, onde BaianaSystem, uma das atrações mais aguardadas do dia que tocou em seguida, se inspira.

Para João Henrique, 40, era essa energia que ele mais aguardava na noite. "É uma catarse coletiva. Esse som, essa vibração, essa mistura que eles trazem faz a gente se sentir parte de algo maior. Não tem como ficar parado, é um transe. Que bom que o Carnaval do Recife proporcionou isso", disse.

A banda preparou o terreno para a explosão sonora da BaianaSystem, que fez a multidão delirar.

Já de madrugada, Xamã entrou no palco cantando os grandes hits da carreira para encerrar a programação do dia.

Para Ricardo Nunes, 26, foi a cereja do bolo. "Ver um cara como ele, com essa pegada mais contemporânea, misturando poesia e batida, é incrível", afirmou.

Xamã encerrou a noite do quinto dia de Carnaval do Recife no palco do Marco Zero. | Foto: Luciano Ferreira/PCR

BaianaSystem foi uma das atrações mais aguardadas da noite. | Foto: Luciano Ferreira/PCR

A tradição do Encontro de Blocos Líricos abriu as apresentações da segunda (3). | Foto: Luciano Ferreira/PCR

