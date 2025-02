A- A+

Dia do Frevo Na rota do frevo: ritmo, celebrado neste domingo (9), seguirá sendo festejado nesta semana Celebrações em homenagem ao dia da manifestação efervescente, que celebra 118 anos em 2025, seguem até o próximo fim de semana.

E sem o frevo não se explica o Carnaval pernambucano. Ele, que vive o seu auge durante a folia de Momo, com os clarins anunciando a passagem das orquestras e do corpo de baile de passistas quase acrobatas, tem uma data oficial para chamar de sua em âmbito estadual.

Eis que o Dia do Frevo, em Pernambucano, é celebrado em todo 9 de fevereiro com direito a muita festa e... muito frevo, claro! Neste domingo (9), não foi diferente. Recife e Olinda fizeram programações especiais que já tiveram gosto de Carnaval.

A programação, preparada pela Prefeitura do Recife, começou com o "Entardecer dos Passistas", cortejo que reuniu 100 passistas de 10 grupos diferentes, com a participação especial do tradicional bloco Abanadores do Arruda, homenageado do Carnaval do Recife 2025, além de atividades no Paço do Frevo e na Pracinha de Boa Viagem.

O cortejo seguiu do Marco Zero, pela Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, com destino ao Pátio de São Pedro, no bairro de São José. O local também foi palco das primeiras disputas do Concurso de Porta-estandarte, Flabelista, Mestre Sala e Porta Bandeira. Ao todo, 98 candidatos e candidatas estão inscritos.

"O frevo é a cara do Recife, onde este ritmo nasceu e conquistou o mundo. No compasso da nossa cultura, frevo é tradição e alegria! E neste ano, como não deixaria de ser, o frevo já está aquecendo para tomar conta das ruas, dos corações e fazer história mais uma vez", afirmou o prefeito João Campos.

Neste domingo (9), aconteceram as disputas das categorias Bois de Carnaval (Juvenil e Adulto); Maracatus de Baque Solto (Adulto); Tribos Indígenas (Juvenil e Adulto); Caboclinhos (Juvenil e Adulto); e Escolas de Samba. As disputas continuam nesta segunda-feira (10), com as categorias: Maracatu de Baque Virado; Clubes Carnavalescos Mistos e Troças Carnavalescas Mistas (Adulto); Blocos Carnavalescos Mistos (Adulto).

A programação irá se repetir nos próximos finais de semana: dias 14, 15 e 16, 21, 22 e 23. Os cortejos começarão sempre às 17h, na sexta, e às 16h, no sábado, percorrendo as ruas da Moeda, Rio Branco e Bom Jesus até a Praça do Arsenal. Os acertos voltam a embalar o Pátio nos próximos dias 21 e 22.

No dia dedicado a celebrar o frevo, manifestação que, em 2025, festeja seus 118 anos, segundo a primeira citação oficial da palavra frevo de quem se tem notícia, Recife também celebra o aniversário do Paço do Frevo. Foi também no dia 9 de fevereiro, há 11 anos, que o museu abriu as portas pela primeira vez.

O ‘parabéns’ pelo Dia do Frevo e pelo aniversário do Paço aconteceu no final da tarde do Domingo (9), com Ademir Araújo, o Maestro Formiga, comandando a Orquestra Popular do Recife, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, que, em 2025, celebra 50 anos.

Idealizado pelo escritor Ariano Suassuna e com direção artística e musical de Formiga, o conjunto é conhecido pela precisão, afinação e potência de seus metais ao interpretar os vários estilos de frevo, em especial o frevo de rua. A orquestra foi a primeira a subir na Frevioca, em 1980. O parabéns também contou com a energia da Companhia de Frevo do Recife, que conta com mais de 20 anos de efervescência.

"É muito importante trazermos as nossas crianças para perpetuar o nosso frevo, a nossa cultura. Se elas não participarem, não tiverem essa vivência no meio cultural, a nossa cultura vai morrer. Trazer a minha filha para vivenciar frevo de rua, mesmo já fazendo parte de uma escola e tendo a vivência do palco, é sobre manter viva a nossa cultura, o nosso frevo, que é patrimônio e imaterial do nosso estado", contou a pedagoga Juliana França.

Frevo segue sendo celebrado

A agenda celebrativa do Paço do Frevo segue por toda a semana com troca-troca de fantasias (terça-feira (11), 10h às 19h, feira de produtos carnavalescos (na quarta-feira (12), das 15h às 19h) e vivência de dança (quarta-feira (12), às 15h, 15h40, 16h20 e 17h), shows (sábado (15), a partir das 18h), tudo gratuito.

A celebração do dia estadual do frevo, em Olinda, trouxe atrações para toda a família, com música, arte, exposições de artesanato, moda carnavalesca e gastronomia. O evento, realizado pela Prefeitura do Município, ocorreu no Sítio de Seu Reis, no Carmo. Um mural com 500 sombrinhas de frevo foi instalado na escadaria do Sítio de Seu Reis, em parceria com a Coca-Cola.

A ação contou também com um espaço colaborativo com produtos das agremiações locais, reforçando a importância da cultura popular de Olinda.

"Olinda se confunde muito com muitas histórias e com o frevo que é uma das nossas manifestações culturais, um ritmo que pulsa em nossas veias e faz parte da nossa história. No dia em que o celebramos, não poderia ser diferente. Nas ladeiras da nossa cidade, com muito frevo. Potencializando nossa cultura e mostrando que ela vive e resiste", disse a prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

