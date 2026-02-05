Carnaval 2026: 12 linhas de ônibus farão deslocamento para folia no Recife e Olinda; confira

A- A+

Foliões contarão com 12 linhas de ônibus especiais para deslocamento até os principais focos de animação do Recife e Olinda, na Região Metropolitana, durante o Carnaval 2026.



Grande Recife Consórcio de Transportes montou operação especial de transporte em shoppings e terminais integrados.



O Expresso Carnaval, que parte do Shopping RioMar, terá itinerários específicos para o Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, e para Olinda.



Para quem vai aproveitar o Carnaval de Olinda, as linhas Olinda/Arrecifes e Shopping Tacaruna/Olinda facilitam o acesso direto.

Também seguem até os pontos de bloqueio da cidade histórica as linhas TI Igarassu/Olinda, TI Pelópidas/Olinda e TI Rio Doce/Olinda.



Shoppings centers servirão como pontos estratégicos de embarque para quem deseja deixar o carro no estacionamento e seguir de ônibus.

O serviço contará com as rotas Shopping Recife/Olinda; Shopping Tacaruna/Olinda; Shopping Patteo Olinda/Recife Antigo e Shopping Plaza/Olinda.

As rotas que saem dos shoppings Recife, RioMar e Guararapes custam R$ 30, garantindo o direito de ida e volta. Já o shopping Plaza custará R$ 35.



O Expresso Carnaval do Shopping Patteo e Tacaruna segue o valor de R$ 20 para os destinos Bairro do Recife ou Olinda. Já a linha Circular do Carnaval tem o custo fixo de R$ 4,50 do bilhete único.



Segundo o Grande Recife, as linhas dos shoppings aceitam pagamento via pix, débito ou crédito, enquanto que nas circulares o pagamento será exclusivo pelo Vem.



Confira os horários das linhas especiais para o Carnaval:

Shopping Recife e RioMar: No dia 14/2, das 8h às 0h e nos dias seguintes das 9h às 0h;

Shopping Plaza: Do dia 14 ao 17/2 das 8h às 23h;

Shopping Guararapes: A linha Recife Antigo, no dia 14/2, das 18h às 4h, e dos dias 15 ao 17/2, das 15h às 4h. Já a linha Galo será exclusiva do dia 14 e funcionará das 7h às 17h45;

Shopping Patteo: No dia 14/2 será das 17h às 5h. Nos demais dias será das 15h às 17h;

Shopping Tacaruna: Do dia 14 ao dia 17/2, das 7h às 23h50;

Circular do Galo: 14/02 - das 5h30 às 19h

Circular do Frevo: 15, 16 e 17/2 - das 9h às 23h

Circular Olinda: 14, 15, 16 e 17/2 - das 9h às 0h

Circular Carnaval dos Camarás: 14, 15, 16 e 17/2 - das 4h30 às 22h30.

Todos os veículos das linhas especiais estarão identificados com adesivos no para-brisa indicando o nome da rota e o valor da tarifa.

