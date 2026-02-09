Carnaval 2026: 27ª Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda ocorre nesta segunda-feira (9)
Como já é tradição, a Noite para os Tambores Silenciosos de Olinda acontece em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
Olinda recebe, nesta segunda-feira (9), a 27ª Noite dos Tambores Silenciosos, da Associação dos Maracatus de Olinda (AMO). O evento está programado para iniciar às 20h. A concentração acontece na Rua Prudente de Morais, nos Quatro Cantos, e sai em destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Bonsucesso.
Como já é tradição, todos os anos, na semana que antecede o Carnaval, a Noite para os Tambores Silenciosos de Olinda acontece em frente à igreja. O ritual se formou a partir de uma obrigação religiosa dos maracatus de Olinda.
O encontro tem como intuito reafirmar a força da religiosidade de matriz africana que fundamenta e sustenta o Maracatu de Nação como expressão sagrada, histórica e coletiva e contará com participação de nove nações de Maracatu e convidados especiais.
Leia também
• Olinda implementa ação inédita de cuidado para mulheres turistas durante o período de Carnaval
• Carnaval 2026: Goiana divulga programação oficial da sede na Praça do Carmo
• Carnaval: Linha Centro do Metrô estará aberta todos os dias, e Linha Sul fecha no sábado; entenda
Noite dos Tambores Silenciosos
Participam do momento os grupos: Maracatu Nação Leão Coroado, Maracatu Nação Camaleão, Maracatu Nação Badia, Maracatu Nação de Luanda, Maracatu Nação Maracambuco, Maracatu Nação Pernambuco, Maracatu Nação Estrela de Olinda e Maracatu Nação Tigre. Maracatu Sol Brilhante de Olinda.
A celebração tem início com a concentração de todos os maracatus nos Quatro Cantos do Sítio Histórico de Olinda, de onde todos seguem em cortejo pela rua e largo do Amparo com destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Na chegada, cada um canta algumas loas, dando espaço para o próximo, até a chegada do último quando se reúnem para realização do ritual religioso que começa à 0h, com cantos africanos entoados pelo zelador de santo.
Durante a cerimônia, a frente da igreja é banhada de perfume e, ao final, acontece um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, o rufar dos tambores, que permanecerão em silêncio durante a celebração, acompanhados da já tradicional queima de fogos.