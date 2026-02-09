A- A+

Tradição Carnaval 2026: 27ª Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda ocorre nesta segunda-feira (9) Como já é tradição, a Noite para os Tambores Silenciosos de Olinda acontece em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos

Olinda recebe, nesta segunda-feira (9), a 27ª Noite dos Tambores Silenciosos, da Associação dos Maracatus de Olinda (AMO). O evento está programado para iniciar às 20h. A concentração acontece na Rua Prudente de Morais, nos Quatro Cantos, e sai em destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Bonsucesso.

Como já é tradição, todos os anos, na semana que antecede o Carnaval, a Noite para os Tambores Silenciosos de Olinda acontece em frente à igreja. O ritual se formou a partir de uma obrigação religiosa dos maracatus de Olinda.

O encontro tem como intuito reafirmar a força da religiosidade de matriz africana que fundamenta e sustenta o Maracatu de Nação como expressão sagrada, histórica e coletiva e contará com participação de nove nações de Maracatu e convidados especiais.

Noite dos Tambores Silenciosos

Participam do momento os grupos: Maracatu Nação Leão Coroado, Maracatu Nação Camaleão, Maracatu Nação Badia, Maracatu Nação de Luanda, Maracatu Nação Maracambuco, Maracatu Nação Pernambuco, Maracatu Nação Estrela de Olinda e Maracatu Nação Tigre. Maracatu Sol Brilhante de Olinda.

A celebração tem início com a concentração de todos os maracatus nos Quatro Cantos do Sítio Histórico de Olinda, de onde todos seguem em cortejo pela rua e largo do Amparo com destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Na chegada, cada um canta algumas loas, dando espaço para o próximo, até a chegada do último quando se reúnem para realização do ritual religioso que começa à 0h, com cantos africanos entoados pelo zelador de santo.

Durante a cerimônia, a frente da igreja é banhada de perfume e, ao final, acontece um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, o rufar dos tambores, que permanecerão em silêncio durante a celebração, acompanhados da já tradicional queima de fogos.

