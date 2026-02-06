A- A+

Frevo Carnaval 2026: ação carnavalesca no Imip levou frevo e animação aos corredores da instituição O mascote Imipinho foi o grande destaque da celebração, trazendo leveza, encantamento e a alegria do carnaval ao ambiente

Na manhã desta sexta-feira (6), os pacientes, acompanhantes e colaboradores do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) participaram de uma ação especial de carnaval. A iniciativa, realizada em formato itinerante, percorreu diversos setores da instituição com o objetivo de transformar o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento.

Uma orquestra de frevo levou ritmo e a alegria do Carnaval do Recife aos corredores da instituição, acompanhada por passistas que contagiaram a todos com sua energia. Somando-se à festa, voluntários fantasiados interagiram de maneira afetuosa com os pacientes, reforçando o clima de descontração.

“O espírito solidário é a essência do trabalho do IMIP”, ressaltou Rejane Leão, coordenadora do setor de voluntariado da instituição.

Imipinho

O mascote Imipinho foi o grande destaque da celebração, trazendo leveza e encantamento ao ambiente e alegrando os colaboradores, acompanhantes e pacientes internados. Sua presença reforçou o clima lúdico e acolhedor da iniciativa, que mostrou como a cultura e a diversão podem ser aliadas importantes no processo de humanização do cuidado hospitalar.

