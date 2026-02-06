A- A+

Maracatu Carnaval 2026: Aliança e o Carnaval das Tradições mantêm a cultura popular viva em Pernambuco Um dos pontos altos da programação acontece no domingo de Carnaval (15), a partir das 13h, quando moradores e visitantes participam da visita às sedes dos maracatus

O Carnaval das Tradições faz do município de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, um dos territórios mais representativos da cultura popular do estado.

A cerca de 70 quilômetros do Recife, em época de Carnaval, a cidade se transforma em um grande espaço de vivência cultural, onde o maracatu, os cortejos, a música e os encontros comunitários expressam um patrimônio vivo, construído e preservado no cotidiano da população.

Um dos pontos altos da programação acontece no Domingo de Carnaval (15), a partir das 13h, quando moradores e visitantes participam da visita às sedes dos maracatus e da chegada dos grupos que se preparam para os cortejos.

Carnaval das Tradições

O momento funciona como um ritual coletivo de fé, pertencimento e afirmação cultural, especialmente nos distritos de Chã de Camará e Upatininga, onde o maracatu é parte estruturante da vida comunitária e da memória das famílias.

No Pátio da Cultura, a partir das 16h, o tradicional Encontro dos Maracatus reúne a Orquestra Zezé Correia e o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, dois importantes patrimônios culturais do município. O encontro transforma o espaço em um espetáculo de cores, ritmos e ancestralidade, reafirmando o papel do maracatu como símbolo identitário da região.

Encerrando a noite, à partir das 20h, o show de Maciel Salu amplia o diálogo entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a força da música de raiz pernambucana.

Carnaval de Aliança

Além das manifestações culturais, o Carnaval de Aliança também valoriza a gastronomia local, com destaque para o tradicional Restaurante A Traíra, cujo preparo do peixe integra a memória afetiva e cultural da cidade.

A programação tem início no sábado de Zé Pereira, dia 14, com shows da Família Salustiano, André Rio e Raphaela Santos, e segue ao longo dos demais dias com blocos, apresentações de maracatus, atividades culturais e atrações abertas para o público de todas as idades.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Aliança, com produção da Afonso Oliveira Produções e da Roda Produções, e patrocínio do Governo de Pernambuco, do Banco do Nordeste e do Governo Federal, o Carnaval se destaca por valorizar as tradições locais e os saberes ancestrais que atravessam gerações.



Programação:



Sábado (14)

20:00 Família Salu

22:00 André Rio

00:20 Raphaela Santos



Domingo (15)

10:00 Encontro dos Bois

16:00 Orquestra Zezé Correia

17:00 Encontro dos Maracatus

17:00 Polo Infantil

20:00 Maciel Salú

21:00 Encontro dos Maracatus



Segunda-feira (16)

10:00 Bloco do Povo com André Marreta

12:00 Cintia Barros

19:00 Bloco O Sambaço

22:00 Os Talhas

00:00 Andrielly

Terça-feira (17)

10:00 Encontro dos Maracatus na sede da Associação dos Maracatus de Pernambuco

17:00 MC Tróia

19:00 Thayk

21:00 Carina Lins

