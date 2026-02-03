Carnaval 2026: Apevisa realiza treinamento para identificação de bebidas falsificadas

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) realizou, nesta terça-feira (03), um treinamento voltado à identificação de bebidas falsificadas, desviadas e fora da conformidade legal. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), no bairro de Santo Amaro, no Recife.

O objetivo do evento é reforçar o controle sanitário e qualificar a atuação integrada entre os órgãos envolvidos no combate às irregularidades no comércio de bebidas no estado. A diretora-geral da Apevisa, Karla Baeta, explicou a importância da ação para o período carnavalesco.

“Esse treinamento é fundamental para fortalecer a atuação dos órgãos de fiscalização, especialmente em um período sensível como o Carnaval, quando há maior risco de circulação de bebidas falsificadas e fora da conformidade legal. A capacitação permite que os profissionais estejam mais preparados para identificar irregularidades, atuar de forma integrada e proteger a saúde da população. Ao reunir vigilâncias sanitárias, órgãos de segurança pública e instituições parceiras, ampliamos o diálogo técnico e qualificamos as ações de controle sanitário no estado”, destacou.

A atualização dos profissionais foi ministrada pelo coordenador adjunto da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Gabriel Lima, e reúne cerca de 160 profissionais das Vigilâncias Sanitárias Municipais do estado, da Apevisa, do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Civil (PC), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PE) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em Pernambuco.

"O mercado ilegal de bebidas exige estratégia, intercâmbio de inteligência e cooperação constante. Parcerias com órgãos de repressão e fiscalização, como as que estamos consolidando em Pernambuco, são vitais para que os agentes na ponta tenham as ferramentas necessárias para tirar de circulação bebidas ilegais. Nosso objetivo é que a folia aconteça dentro da legalidade, protegendo o consumidor contra os riscos das bebidas ilegais e a integridade da indústria que opera regularmente no país", afirma a presidente executiva da Abrabe, Cristiane Foja.

Entre os temas que foram abordados no treinamento, estão a preparação dos órgãos de fiscalização para o período do Carnaval, quando há aumento no risco de circulação de bebidas adulteradas, como as contaminadas por metanol.

Além disso, também vão ser abordados temas relacionados à identificação de produtos falsificados, descaminhados, e da orientação para ações de fiscalização direcionadas. O diretor-adjunto do Instituto de Criminalística (IC), João César Ferreira, explicou a importância da participação do IC em ações como essa.

"Foi uma satisfação participar deste evento que tratou da identificação de bebidas falsificadas, descaminhadas e fora da conformidade legal. O Instituto de Criminalística tem um papel essencial nesse enfrentamento. Por meio dos nossos laboratórios, realizamos análises científicas que permitem identificar o conteúdo de bebidas adulteradas e, diante da proximidade das prévias e do período carnavalesco, o Instituto está reforçando as equipes de trabalho pericial, com foco na ampliação e intensificação das análises laboratoriais. Esse conjunto de ações reforça o compromisso do Instituto de Criminalística com a produção de provas técnicas qualificadas e com a proteção da sociedade", disse.

