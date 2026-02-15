Carnaval 2026: bloco "Mucha Lucha" monta ringue e promove combate do bem, em Olinda

A- A+

Já são 19 anos que o bloco ‘Mucha Lucha’ desfila em Olinda, Região Metropolitana do Recife. Neste domingo de Carnaval (15) não foi diferente. A atração reuniu diversos foliões, perto da Ladeira da Misericórdia. Ao som da Orquestra de Frevo do Babá, as pessoas cantavam o ‘Hino do Elefante de Olinda’ e dançavam ‘Vassourinhas’.

Porta-voz do bloco, Marcus Andrey relembrou que a atração foi idealizada durante um desfile do ‘Enquanto Isso na Sala da Justiça’. Em forma de sátira, a organização monta um rigue e convida super-heróis para brincar dentro do espaço.

“Chamamos eles para brincarem de brigar aqui dentro. A gente tem essa pegada de lutadores mexicanos, todos acima do peso e isso cativou o público. Hoje somos um bloco próprio. Pela primeira vez, em 19 anos, temos uma orquestra”, comentou ele.

'Mucha Lucha' arrastou foliões em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

'Mucha Lucha' arrastou foliões em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

'Mucha Lucha' arrastou foliões em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

'Mucha Lucha' arrastou foliões em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

'Mucha Lucha' arrastou foliões em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Durante a apresentação, os foliões não paravam de curtir o Carnaval com brincadeiras e irreverência, ingredientes principais que garantem o pleno andamento da festa.

Fantasiado de Katrina, o casal Paulo Chaves, de 61 anos, e Maria Maranhão, 56, aprovou a organização do bloco. Eles têm boas expectativas para os próximos dias do Carnaval.

“Desde ontem nós estamos frevando e curtindo esse Carnaval maravilhoso. Estamos guardando energia para curtir os próximos dias. Todos têm sido intensos. Em todos os anos nós saímos fantasiados. Acreditamos que Carnaval pede para que nós nos transformemos para espalhar alegria, irreverência e muita folia pelas padeiras”, disse ele.



