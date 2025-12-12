A- A+

Carnaval 2026 Carnaval 2026: Camburão da Alegria anuncia homenageados e retorno dos trios elétricos em Olinda Bloco encerra o período carnavalesco da cidade em 22 de fevereiro, do domingo seguinte ao Carnaval

Símbolo do encerramento do período carnavalesco, o bloco Camburão da Alegria ganha as ruas no dia 22 de fevereiro com o retorno dos trios elétricos ao som do brega pernambucano após 10 anos.

As novidades para o Carnaval 2026 foram reveladas pelos realizadores do evento nessa quinta-feira (11), no Instituto Cultural Gilberto Giba Sobral, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao todo, oito trios elétricos desfilarão pelas vias da cidade com a presença de artistas como os cantores Kelvis Duran e André Viana, além da banda Sentimentos e as Amigas do Brega.

“Depois de 10 anos, o Trio do Brega está voltando ao Camburão novamente. Ele deu uma parada, mas agora volta com peso total e com um celeiro de muitos bregueiros pernambucanos. Muita gente boa que vai fazer um Carnaval de 2026 muito propício e muito atraente para todos os foliões que comparecer no dia 22 de fevereiro em nosso desfile”, disse o presidente do bloco, Jair Ferreira.

Jair Ferreira, presidente do bloco Camburão da Alegria, anunciou as novidades do evento no Carnaval 2026. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Este ano, os homenageados serão os jornalistas Gernand Lopes e Rafael Cabral, da TV Guararapes; Sabrina Rocha, da TV Globo; Ciro Bezerra, da TV Jornal; Pedro Paulo, da TV Nova; e Gilberto Sobral, o Giba, in memoriam.

Além disso, a Orquestra 100% Mulher também será homenageada pelo bloco e fará uma participação especial durante o momento.

“Essa é a segunda homenagem que a gente recebe e a gente tá recebendo de braços aberto. Vamos fazer o melhor da orquestra para apresentar para esse bloco maravilhoso e vamos fazer muito frevo, lógico, acompanhado com brega”, disse a maestrina da orquestra, Carmen Pontes.

Completando 33 anos, o percurso tem concentração às 9h e início às 11h na Praça 12 de Março e vai até a antiga unidade da Caixa Econômica Federal, em Bairro Novo.

Banda Sentimentos, as Amigas do Brega e o cantor André Viana estiveram presente na coletiva da edição de 2026 do bloco Camburão da Alegria. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O bloco é promovido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em parceria com a Prefeitura de Olinda e o Instituto Gilberto Giba Sobral, e conta com a participação dos profissionais que atuam na segurança durante as festas carnavalescas.

Águas de Oxalá

A coletiva também apresentou mais sobre as Águas de Oxalá, evento que inicia as preparações para o Carnaval de Olinda em 2026.

Em sua 48ª edição, o ato está marcado para retornar em 11 de janeiro, com concentração na Igreja da Sé, às 14h, e prevê a tradicional lavagem das ruas com a água de cheiro, mistura preparada por babalorixás e yalorixás com água, arroz e alfazema, distribuída ao público pelas yabás.

O gesto simboliza purificação e renovação espiritual durante o cortejo.

Após o período de luto pela morte do idealizador Tatá Raminho de Oxóssi, as Águas de Oxalá retorna ao calendário religioso e cultural de Pernambuco.

A programação termina na Igreja do Bonfim, onde um andor principal aguarda para o ritual ecumênico que reúne simbolicamente as duas tradições religiosas.

Águas de Oxalá tem retorno confirmado para janeiro de 2026. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O momento será conduzido por Pai Jorge, que sucede oficialmente Tatá Raminho na liderança da Roça Jeje Oxum Opara e Oxossy Ibualama.

A edição contará com a substituição dos fogos de artifício por uma chuva de papel prateada, com o intuito de incluir mais pessoas no rito.

“Eu sugeri para que suspendessem os fogos de artifícios em respeito aos autistas também e nós sabemos que incomoda a eles. É um som totalmente diferente do nosso”, comentou Pai Jorge.

