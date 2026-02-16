A- A+

Carnaval Carnaval 2026: Casa da Rabeca, em Olinda, mantém viva a tradição pernambucana São várias nações de maracatu e grupos de caboclinhos, entre outras manifestações identitárias da cultura pernambucana, inclusive da Mata Norte, a exemplo do Leão Formoso de Tracunhaém

A segunda-feira de folia na Praça Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara, em Olinda, está tomada pela cultura popular em mais uma edição do Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca.

O prefeito do Recife, João Campos, esteve presente na 20ª edição do Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca, neste domingo (16), na Cidade Tabajara, em Olinda. Saudado pelo grupo Leão Formoso de Tracunhaém, João reforçou a importância da tradição da festa promovida pela Casa da Rabeca.

“Estamos aqui diante da Praça Ilumiara Zumbi, idealizada por Mestre Salustiano, por Ariano Suassuna, e teve também um dedo de realização de Miguel Arraes. Representa nossa cultura popular, um momento para a gente conhecer nosso maracatu, que transcende gerações. Pernambuco é muito feliz de ter uma cultura popular tão forte”, destacou João Campos.

O prefeito do Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral. Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Os grupos ocupam as ruas do entorno para a apoteose na praça, que também recebe, ao longo de todo o dia, apresentações de cavalo-marinho, afoxé e outras expressões da cultura popular.

