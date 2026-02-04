A- A+

segurança Carnaval 2026: central de drones e 258 câmeras vão monitorar festa no Bairro do Recife Coordenação geral, planejamento e operação ficarão a cargo do Centro de Operações do Recife (COP)

Os dias de festa no Bairro do Recife, durante o Carnaval 2026, serão monitorados por 258 câmeras. A informação foi divulgada pela gestão municipal, nesta quarta-feira (4).



Durante toda a folia, serão usadas ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.



A coordenação geral, planejamento e operação ficarão a cargo da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio do Centro de Operações do Recife (COP), que atuará presencialmente na festa.

O objetivo, segundo a Prefeitura do Recife, é verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades verificadas nos festejos.

"Montamos um formato de interlocução e gestão integrada com as secretarias, a partir de experiências anteriores, para que a festa possa acontecer da maneira mais organizada e tranquila para todos", afirmou o chefe do COP, Anderson Soares.

Durante o Carnaval do Recife, 16 secretarias e órgãos municipais atuarão de forma integrada, envolvendo mais de 7500 servidores e 7800 lançamentos.

Guarda Civil Municipal no Carnaval

A Guarda Civil Municipal terá presença no Carnaval com 4,5 mil lançamentos de agentes durante todos os dias de folia, além de 24 viaturas e uma van para transporte do efetivo. Os profissionais estarão equipados com coletes balísticos, tonfas, spray de pimenta, taser e algemas.



No Galo da Madrugada, os guardas farão ações de controle de acesso, orientação ao público, apoio aos órgãos de trânsito e trabalho conjunto com outras forças de segurança.



Nas barreiras de acesso aos polos carnavalescos, a atuação tem foco na segurança e no ordenamento urbano. O efetivo empregado prestará apoio ao Controle Urbano, especialmente na fiscalização do comércio informal.



Por meio do Grupamento Tático Operacional (GTO), serão realizadas buscas pessoais, quando necessárias, com o objetivo de impedir a entrada de materiais ilícitos, objetos proibidos ou itens que possam comprometer a segurança no perímetro do evento.



Nos polos descentralizados, os guardas civis atuarão no sentido de controlar o fluxo, proteger o patrimônio público, orientar os foliões e apoiar aos demais órgãos operacionais.

Veja também