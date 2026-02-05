A- A+

'TÁ TODO MUNDO AQUI!' Carnaval 2026: com 90 guardas e 152 câmeras de videomonitoramento, Olinda divulga serviços da folia Município tem expectativa de receber 4 milhões de foliões, entre 12 e 18 de fevereiro

Reconhecida como manifestação cultural nacional, Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), tem expectativa de receber 4 milhões de pessoas, durante o Carnaval 2026, que vai de 12 a 18 de fevereiro.

Para assistir esse público, a prefeitura divulgou, nesta quinta-feira (5), os serviços que montam a estrutura da festa. A coletiva de imprensa aconteceu no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro.

Com tema "Tá Todo Mundo Aqui!", a gestão municipal deseja promover o encontro, a diversidade e a ocupação coletiva das ruas da Cidade Alta. Ainda durante a coletiva, foram apresentados os homenageados do Carnaval, eleitos por votação popular: Eraldo Gomes, homenageado em vida, e Maestro Lessa - José Bezerra da Silva (in memoriam).

Os títulos de História Viva 2026 exaltam Dona Aurinha do Coco (in memoriam) e Ernane Lopes. Eles foram reconhecidos pelo público pelas trajetórias marcantes no Carnaval de Olinda.

Planejamento de segurança cidadã

Durante a festa, a cidade vai contar com o efetivo da Guarda Municipal, que terá 90 guardas a cada turno de oito horas. Eles vão trabalhar de forma integrada com a Polícia Militar de Pernambuco e demais órgãos das gestões municipal e estadual. Ao todo, serão 152 câmeras, sendo 126 em 39 totens, além de 26 adicionais. Os totens vão oferecer Wi-Fi gratuito.

Essas imagens serão compartilhadas em tempo real com a Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia (Sedeit); o Centro Integrado de Operações e Defesa Social (Ciods); 1° BPM; e com o 1° Batalhão Turístico de Pernambuco (BPTur).

Secretário de Segurança Cidadã da cidade, Coronel Pereira Neto | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Nós temos da Polícia Militar cinco postos de comando distribuídos em todo o Sítio Histórico. Em cada local teremos um oficial comandando aquela fração de efetivo que vai estar naquela situação específica. Vai haver possibilidade de as intervenções serem efetuadas o mais rapidamente possível. Dessa forma podemos garantir que o cidadão esteja totalmente seguro”, contou o secretário de Segurança Cidadã da cidade, Coronel Pereira Neto.

Sem citar a quantidade, Pereira Neto informou que as últimas câmeras de videomonitoramento ainda estão sendo instaladas. Alguns totens foram realocados, a partir de análises estratégicas da pasta. Seis totens instalados na Avenida Joaquim Nabuco ainda não estão em funcionamento. Segundo o secretário, o cimento da via está no tempo de maturação.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida garante que a cidade não mediu esforços para valorizar os artistas da terra. Segundo ela, 90% da grade de programação do Carnaval é composta por artistas de Pernambuco. Destes, mais de 60% são de Olinda.

“É isso que a gente quer, contemplar os fazedores de cultura daqui para que ela seja difundida para o mundo todo, como é em todo Carnaval. No polo do Carmo, onde vai ficar o palco Pernambuco, Meu País, a estrutura já está sendo montada. Já tem decoração nas ruas", destacou ela.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Tudo isso tem um prazo e essa questão de licitação tem uma burocracia a mais, mas, quanto ao que vem sendo noticiado [sobre atrasos nas decorações da folia], é especificamente sobre os palcos que nós demos apoio a alguns blocos e agremiações. Os polos oficiais já estão com as licitações coordenadas, finalizadas em tempo hábil para que consigamos entregar o Carnaval”, garantiu ainda a chefe do Executivo municipal.

Assistência à saúde

A Saúde de Olinda estará presente nos principais polos da folia para prevenir possíveis agravos e prestar assistência integral aos foliões. Na Praça João Pessoa, no Carmo, a população vai poder contar com um espaço para promoção e prevenção da saúde. O ponto de apoio fica ao lado dos Correios e estará disponível das 11h às 17h.

A serviço da população estarão:

Orientações sobre cuidados com a saúde e informações sobre os serviços de urgência e emergência;



Espaço de Prevenção do HIV e outras ISTs, com distribuição de preservativos masculinos e femininos, testagem rápida para HIV e sífilis, orientações e acesso à Profilaxia Pós-Exposição (PEP);



60 profissionais em campo, atuando na distribuição de preservativos e ações educativas no entorno da festa.

Atenção à Saúde - Urgência e Emergência

Para garantir atendimento rápido e qualificado, a rede de urgência estará em pleno funcionamento:

Samu 192, disponível 24h;



Posto de Urgência especial no desfile do Homem da Meia-Noite, na Praça do Rosário, das 19h até a madrugada;



Posto avançado da saúde na Policlínica João de Barros Barreto, com estrutura equivalente a uma UPA;



SPA Peixinhos, com atendimento adulto, salas de medicação, sutura, sala vermelha e vacinação/soro antirrábico;



UPA Municipal Professor Germano Coelho;



Ambulâncias estratégicas posicionadas na Praça do Carmo, Guadalupe e na sede da prefeitura.

Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde atua de forma preventiva e permanente:

Fiscalização de produtos, serviços e condições sanitárias antes e durante o Carnaval;



Instalação de três barreiras sanitárias;



Plantão da Vigilância Epidemiológica, monitorando doenças transmitidas por alimentos, diarreias agudas, surtos, agravos de notificação compulsória e investigação de óbitos, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde.

Hotelaria e turismo

Outra expectativa da prefeitura de Olinda é que a ocupação hoteleira da cidade chegue a 99%. Atualmente, a disponibilidade é de pouco mais de 1.300 leitos. Durante essa época, são altas as possibilidades de ampliação do número, devido a aplicativos de hospedagem e as casas que são alugadas para os dias da festa.

Gastronomia

O polo gastronômico neste ano reúne 14 chefs da cidade, oferecendo comidas variadas. A iniciativa funcionará de 13 a 17 de fevereiro, sempre das 11h às 22h, no Sítio de Seu Reis, localizado no entorno da Praça do Carmo.

Mobilidade urbana

A cidade vai contar com 29 bloqueios fixos e cinco móveis. A interrupção tem início na sexta-feira (13), a partir da 0h, sendo finalizada na quarta-feira de Cinzas (18), até às 8h.

Em casos de emergências, vão ser disponibilizadas cinco rotas de fuga. Elas ficam na Avenida Presidente Kennedy (contramão de direção); na Rua 15 de Novembro; Avenida Olinda; Avenida Presidente Kennedy – Avenida Olinda; e Estrada do Bonsucesso, Rua Candido Pessoa - Rua do Sol.

Pontos de táxi

Praça do Carmo (Via Local - em frente ao Clube Atlântico, no sentido Olinda);



Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa);



Avenida Presidente Kennedy (próximo à Rua Travessa do Piza);



Avenida Getúlio Vargas (próximo à Rua João Joaquim Antunes - Supermercado Extra);



Avenida Getúlio Vargas (Praça 12 de Março, na parada de ônibus desativada no período);



Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Hospital Tricentenário).

Setor de perdidos e achados

Com funcionamento na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, na Avenida Santos Dumont, 177, ao lado da Secretaria de Fazenda e Administração, 24 horas por dia, a Central de Perdidos e Achados ficará aberta entre os dias 12 e 18 de fevereiro.

Para verificar se um documento ou objeto perdido foi encontrado, o cidadão pode comparecer ao local ou entrar em contato, antes, pelo WhatsApp (81) 9.8979-0054, em atendimento somente por mensagens.

Outra opção é acessar o site da prefeitura de Olinda, clicando na aba "Serviços". Também será oferecido confecção de Boletim de Ocorrência (BO), através da Delegacia Interativa, hospedada no site da SDS-PE, com impressão do BO.

Assistência social e Direitos Humanos

Polo de Proteção a Crianças e Adolescentes

A prefeitura de Olinda vai disponibilizar o Polo de Proteção a Crianças e Adolescentes, no prédio da Escola Rotary, na Rua do Bonfim, 20, no Sítio Histórico. O serviço é voltado à prevenção e erradicação do trabalho infantil.

Esse espaço é destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes filhos e netos de empreendedores e catadores de recicláveis do Carnaval. O atendimento acontece do sábado à terça-feira de Carnaval, das 9h às 19h, com expectativa de acolher cerca de 100 crianças e adolescentes por dia.

No local, serão desenvolvidas atividades lúdicas, recreativas e educativas, além da oferta de alimentação, garantindo um ambiente seguro enquanto os responsáveis exercem as atividades durante a festa.

Camarote da Acessibilidade

O espaço é voltado à garantia de inclusão, conforto e segurança para pessoas com deficiência durante o Carnaval. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos e reforça o compromisso do município com uma festa democrática e acessível para todos.

O camarote funciona do sábado (14) até a terça-feira (17) de fevereiro, das 9h às 16h, na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, um dos principais polos da folia olindense. O espaço conta com estrutura adaptada e equipe de apoio, assegurando melhor visibilidade dos desfiles e mais comodidade ao público atendido.

São 60 vagas diárias, destinadas a pessoas com deficiência, que poderão participar acompanhadas. Além da infraestrutura adequada, os participantes também terão acesso a lanches, garantindo mais conforto ao longo do período de permanência no local.

Atendimento à mulher

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Márcia Dangremon (Ceam) terá atendimento direcionado a casos de violência ou violação de direitos das mulheres, das 9h às 16h, entre o sábado e a terça-feira.

Paralelamente, o serviço seguirá operando em regime de plantão 24 horas, assegurando suporte contínuo ao longo de todo o período.

No Carmo, próximo ao Camarote da Acessibilidade, o atendimento contará com uma equipe multiprofissional formada por advogados, assistente social e psicólogo, além do apoio da Guarda Municipal feminina e da Delegacia da Mulher.

Campanhas educativas

Durante o período da festa, a Secretaria da Mulher estará nas ruas de Olinda com equipes especializadas atuando no combate à violência contra a mulher e a qualquer tipo de assédio.

As ações incluem abordagens educativas junto aos foliões, com a distribuição de materiais informativos e aplicação de tatuagens temporárias com mensagens de conscientização.



Entre 15 e 20 profissionais estarão mobilizados diariamente nos principais polos da festa.

As campanhas têm como foco:

Enfrentamento à violência contra a mulher;



combate à LGBTfobia;



combate ao racismo.

Pulseiras de identificação para crianças

Para reforçar a segurança das crianças durante o Carnaval, serão distribuídas pulseiras de identificação, facilitando a localização de pais ou responsáveis em caso de perda.

A entrega será feita por equipes volantes que circularão pelos polos da festa, abordando as famílias e orientando sobre o uso correto do material. Em situações de emergência, o atendimento será concentrado em um ponto de acolhimento, onde a criança será recebida e permanecerá em segurança até a chegada do responsável.

No local, haverá uma equipe fixa preparada para prestar apoio e realizar os procedimentos necessários.

O ponto de acolhimento funcionará na Praça do Carmo, próximo ao palco e ao lado do Camarote da Acessibilidade, servindo como referência para moradores, foliões e equipes de apoio durante os dias de folia.

Além disso, o serviço de identificação de crianças também contará com o uso de drones para, por meio de geolocalização, encontrar as crianças perdidas.

Limpeza urbana e banheiros

A operação de limpeza urbana contará com cerca de 400 profissionais, entre garis, encarregados e motoristas. Os serviços serão realizados durante o dia e à noite, para manter a cidade limpa ao longo de todo o período festivo.

Serão utilizados no serviço caminhões-pipa, caminhões compactadores, varredeiras mecânicas e sopradores, garantindo agilidade e eficiência na coleta e na varrição.

O Carnaval de Olinda vai contar também com 350 cabines de banheiros químicos. Elas serão instaladas nos seguintes locais:

Casarão do Carmo



Rua Porto Seguro



Praça Dantas Barreto



Avenida Luiz Gomes



Alto da Sé - banheiro fixо



Ladeira da Sé



Largo do Amparo



Largo do Guadalupe



Praça do Rosário



Posto médico - Praça do Rosário



Sítio Seu Reis



Avenida Presidente Kennedy



Igreja Santa Tereza



Correios



Rua 13 de Maio



Avenida 10 de Novembro



Beco da Ribeira



Travessa de São Francisco



Rua Pedro Monteiro



Bica dos 4 Cantos



Mercado Eufrásio Barbosa



Escola Sigismundo



Fortim do Queijo



Mercado da Ribeira



Camarote de Acessibilidade



Coleta Seletiva



Arquivo da Prefeitura



Clube Atlântico



Palco Carmo



Palco Mercado Eufrásio



Polo Xambá



Polo Rio Doce



Polo Tabajara



Polo Peixinhos



Palco Guadalupe

Apoio aos turistas

Livre de Assédio

O Instituto Livre de Assédio, em parceria com a prefeitura de Olinda, mantém uma operação para combater a violência contra a mulher e garantir um Carnaval mais seguro com foco especial na mulher turista, além de atender todas as foliãs.

A iniciativa inclui capacitação de trabalhadores de camarotes e day uses, guarda municipal e rede de assistência, além de dois pontos de apoio no Centro Histórico para acolhimento e orientação às foliãs.



Haverá suporte bilíngue ao turista nos pontos de acolhimento e um canal de informações também em espanhol.

Campanha Olinda Libre y Amiga de La Mujer

Como parte das ações de acolhimento e proteção durante o Carnaval de Olinda 2026, o Instituto e a prefeitura lançam a campanha Olinda Libre y Amiga de La Mujer, com patrocínio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

A iniciativa é voltada especialmente para turistas oriundas do Mercosul e de países hispânicos, reforçando o compromisso da cidade com um Carnaval seguro, inclusivo e respeitoso para todas as mulheres que visitam Olinda no período da festa.

Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional do Recife, as turistas receberão um guia informativo em espanhol, em formato de passaporte, com orientações sobre como buscar ajuda e acessar a rede de apoio em casos de violência ou situações de risco.

O material também estará disponível para download nos sites do Embratur, da prefeitura de Olinda е nas redes sociais oficiais, além de contar com um canal de informações em espanhol acessível por QR Code, ampliando o alcance e garantindo informação rápida e acessível durante todo o Carnaval.

Todo o material e canais de informação contarão com suporte bilingue, assim como os pontos de acolhimento durante a folia.

