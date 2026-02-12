Carnaval 2026: confira a programação completa dos blocos e polos descentralizados da folia em Olinda
A reportagem da Folha de Pernambuco selecionou os principais blocos, cortejos e desfiles de cada dia da festa, além de trazer a programação completa dos pólos descentralizados
Olinda, que “já escuta os sinais” há meses, estende o tapete para receber oficialmente o reinado de Momo nesta quinta-feira (12), com a abertura do Carnaval 2026.
Este ano, a Marim Dos Caetés decidiu assumir o que sempre foi sua maior marca e torná-la o tema da festa: “Tá todo mundo aqui!” fazendo referência às ruas cheias, aos encontro espontâneos e à mistura de estilos e ritmo.
Dos clarins aos tambores silenciosos, o Carnaval de Olinda é tradicionalmente democrático e aberto, transformando a cidade em um grande palco coletivo, onde não há distinções.
Do Sábado de Zé Pereira (14) à Quarta-Feira de Cinzas (18), as ladeiras da cidade ficam coloridas de gente e alegria, que acompanham os tradicionais blocos que são marca registrada da cidade.
Por isso, a reportagem da Folha de Pernambuco selecionou os principais blocos, cortejos e desfiles de cada dia da festa, além de trazer a programação completa dos polos descentralizados da folia olindense.
Polo Guadalupe
Local: próximo à Igreja do Guadalupe
Sábado (14):
Arnaldo do Coco
Coco de Umbigada
Benedito da Macuca
Jota Michilles
Chama do Brega
Luiza Ketilyn
Horário: 17h
Domingo (15):
Leleção Brasil
Lais Senna
Larissa Lisboa
Família Chumbago
Banda Inove
Rogério Rangel
Horário: 17h
Segunda-feira (16):
Juba
Juninho do Coco
Larissa Orquestra do Axé
Ed Carlos
Neris Rodrigues
Trombonando
Banda Sedutora
Horário: 17h
Terça-feira (17):
Mestra Ana Lucia
João Marlevou
Etnia
Kelvis Duran
Afoxé Alafin Oyó
Café Preto
Horário: 17h
Polo Peixinhos
Local: Avenida Nacional
Sábado (14):
Caboclo Mestiço (17h)
Mestre Nido Blau (18h)
Diz Maia (19h)
Eduardo Rossi (20h)
Maracatu Nação de Luanda (21h)
Domingo (15):
Harry Du Dendê (17)
Sevanne do Cavaco (18h)
Mestre Beto (19h)
Nego Thor (20h)
Os Magnatas Beira Mar (21h)
Quintal do Mundo (22h)
Segunda-feira (16):
Banda Semeiapaz (17h)
Gustavo da Lua (18h)
Portozero (19h)
Rapha Costa (20h)
Plugins (21h)
Eskrota (22h)
Terça-feira (17):
Afoxé Ará Odé (17h)
Ciranda do Amaro Branco (18h)
Serginho de Olinda (19h)
Clube da Lama (20h)
Coco da Liberdade (21h)
Coco dos Pretos (22h)
Polo Alafin Oyó
Local: Rua do Sol, Carmo
Sábado (14):
Afoxé Afefé Lagbara (16h)
Grupo Indígena Fetxha e Mestre Matinho (17h)
Coco do Mestre Juarez (18h)
Coco de Praia (19h)
Mestra Ana Lúcia do Coco (20h)
Afoxé Yamin Balé Gilê (21h)
Marcela Souza (22h)
Domingo (15):
Afoxé Omo Lufan (15h)
Afoxé Povo de Ogunté (16h)
Bloco Eu Quero Mais (17h)
Nininha do Coco (18h)
Afoxé Alafin Oyó (19h)
Afoxé Omo Obá Dê (20h)
Cila do Coco (21h)
Coco do Pneu (22h)
Segunda-feira (16):
Afoxé Oyá Guerê (15h)
Urso Branco de Cangaçá (16h)
Orquestra Baobá (17h)
Samba Soul Delas (18h)
A Cocada (19h)
Gabi do Carmo (20h)
Afoxé Filhos de Xangô (21h)
Família Salustiano (22h)
Terça-feira (17):
Afoxé Ylê de Egbá (16h)
Orquestra do Carequinha (17h)
Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (18h)
Afoxé Obá Iroko (19h)
Sexto Sereno (20h)
Banda Afro Abê Adú Lofé (21h)
Jefferson Santa Rosa (22h)
Agenda de blocos
Quinta-feira (12)
Festejo Encarnado - Aniversário do Elefante de Olinda
Local: Largo do Guadalupe
Horário: 18h
Sexta-feira (13)
Mulher do Dia
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Horário: 19h
La Ursa do Bonfim
Local: Sede Cariri Olidense
Horário: 21h
Sábado (14)
Trinca de Ás
Local: Ladeira da Prefeitura
Horário: 08h
Eu acho é pouco
Local: Praça Laura Nigro
Horário: 09h
Mangue Beat
Local: Pátio de São Bento
Horário: 09:00
Patusquinho
Local: Pátio da Igreja de São Pedro
Horário: 09h
Menino da Tarde
Local: Largo do Guadalupe
Horário: 16h
John Travolta
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Horário: 19h
Homem da Meia Noite
Local: Sede do Homem da Meia Noite
Horário: 23:59
Domingo (15)
Cariri Olidense
Local: Sede do Cariri
Horário: 04h
Patusco
Local: Casa do Patusco
Horário: 08h59
Mucha Lucha
Local: Alto da Sé
Horário: 09h
D’BRECK
Local: Largo do Bonfim
Horário: 09h
Enquanto Isso na Sala da Justiça
Local: Alto da Sé
Horário: 10h
Mulher na Vara
Local: Rua da Boa Hora - Varadouro
Horário: 10h
Sambadeiras
Local: Ladeira da Misericórdia
Horário: 10h
Elefante de Olinda
Local: Largo do Guadalupe
Horário: 16h
Segunda-feira (16)
Soul Delas
Local: Mosteiro de São Bento
Horário: 09h
Minha Cobra
Local: Em frente a sede do Homem da Meia Noite
Horário: 09:13
Se Eu Flopar Me Beija
Local: Praça Cel João Lapa
Horário: 10:00
Minhocão de Olinda
Local: Igreja de São Pedro
Horário: 11:30
Bloco da Ema
Local: Praça Cel. João Lapa
Horário: 16h
Maracatu Nação Pernambuco
Local: Sede do Maracatu Nação Pernambuco
Horário: 16h
Eu acho é Pouquinho
Local: Rua de São Bento, 352
Horário: 08h
Pitombeira dos Quatro Cantos
Local: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos
Horário: 10h
Apoteose dos Bonecos Gigantes
Local: Alto da Sé
Horário: 10h
Vaca Profana
Local: Fortim do Queijo
Horário: 14h
Macuca – Cortejo oficial
Local: Clube Vassourinhas
Horário: 16h
Maracatu Nação Pernambuco
Local: Sede do Maracatu Nação Pernambuco
Horário: 16h
Boi da Macuca
Local: Clube Vassourinhas de Olinda
Horário: 20h
Terça-feira (17)
A Corda
Local: Ladeira da Misericórdia
Horário: 07h
Patusco
Local: Casa do Patusco
Horário: 9h
D’BRECK
Local: Largo do Bonfim
Horário: 9h
Encontro dos Bonecos Gigantes
Local: Largo do Guadalupe
Horário: 10h
Pitombeira dos Quatro Cantos
Local: Largo do Amparo
Horário: 10h
Sambadeiras
Local: Ladeira da Misericórdia
Horário: 10h
Eu Acho é Pouco
Local: A definir
Horário: 17h
Vassourinhas de Olinda
Local: Sede do Vassourinhas
Horário: 18h
Quarta-feira (18)
Bacalhau do Batata
Local: Ladeira da Sé
Horário: 08h
Boi da Macuca
Local: Largo do Guadalupe
Horário: 17h