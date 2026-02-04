A- A+

Carnaval 2026 Carnaval 2026: confira horários de shows do Festival Pernambuco Meu País O pernambucano João Gomes sobe ao palco no primeiro dia da festividade, nesta sexta-feira (6)

Nesta quarta-feira (4), em evento realizado no Museu do Estado de Pernambuco, O Governo de Pernambuco detalhou a programação do Carnaval 2026 nos principais polos do Estado. O Fertival Pernambuco Meu País contará com uma edição repleta de grandes nomes da música pernambucana e brasileira, como Alcione, Belo, João Gomes, Nação Zumbi, Priscilla Senna e Raphaela Santos.

Na edição deste ano, os homenageados da festa são o cantor e compositor João Gomes; o artista olindense Chico Science (1966-1997); Maestro Duda, uma das grandes referências do frevo; e a cantora Nena Queiroga, um dos principais nomes da festividade.

João Gomes, inclusive, estará presente no primeiro dia da festividade, nesta sexta-feira (6), no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife. Maestro Duda e Nena Queiroga sobem no palco no dia seguinte, a partir das 18h30. Confira a programação abaixo.

Festival Pernambuco Meu País

Sexta-feira (6)

18h30 - Alessandra Leão & Burh

20h - Mestre Ambrósio

21h30 - Mundo Livre S/A

23h - Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação especial de Maciel Salú

0h30 - João Gomes

Sábado (7)

16h30 - Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda

18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro

20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna

22h30 - Priscila Senna

0h30 - Raphaela Santos

Domingo (8)

17h30 - Bloco Samba A Turma do Sabaré

18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops

20h - Alcione

22h - Belo

0h - Glória Groove

