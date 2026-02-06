Carnaval 2026: corredores fantasiados animam o Centro do Recife na manhã da sexta-feira (13)
A largada dos participantes acontece a partir das 5h30 da manhã, na Rua da Aurora
Um grupo de corredores vai ocupar as ruas do Centro do Recife nas primeiras horas da sexta-feira (13), que antecede a passagem do maior bloco de carnaval de rua do mundo, o Galo da Madrugada.
A largada dos participantes acontece a partir das 5h30 da manhã, na Rua da Aurora. Os cerca de 40 corredores realizarão um percurso de 4 km, passando por pontos icônicos do centro da cidade: Rua da Aurora, Ponte do Galo (GP), Teatro Santa Isabel, Guararapes e, claro, o encontro simbólico com o Galo da Madrugada.
Alguns dos atletas, acompanhados por treinadores da ATT Assessoria esportiva, estendem o retorno até o Marco Zero, chegando a 5 km no total.
Não há camisa oficial: a proposta é correr fantasiado, com irreverência e clima de festa, ao som de ciclo trio. Além disso, a diversidade de participantes chama atenção: tem corredor a partir de 6 anos até 60+, iniciantes, atletas experientes, todos unidos pelo mesmo objetivo: celebrar o esporte e a cultura popular antes da cidade ferver no Carnaval.
“A ideia nasceu em 2023, apenas com umas 10 pessoas, ainda dentro da assessoria esportiva originalmente voltada para o triatlo. O Galo, símbolo incontestável do Carnaval pernambucano, ganhou outro significado. Para muitos, seria a primeira vez vendo o monumento de perto. Para outros, uma forma diferente de homenagear o maior Carnaval do mundo, treinando”, diz o personal Harry Thorpe.