A- A+

SAMBA Carnaval 2026: de cara nova, Polo Samba, no Parador, amplia acesso e visibilidade a artistas locais Atrações locais irão estrelar o palco, que também receberá o Grupo Revelação

O Polo Samba do Carnaval 2026 este ano será montado no local conhecido como Parador, área próxima ao Armazém 14, no Bairro do Recife. Desta sexta (13) até a terça-feira (17), sempre a partir das 18h, o público fã do ritmo poderá assistir a apresentações de 39 atrações, sendo quase todas locais.

Aborto do Cavaco, Mesa de Samba Autoral, Grupo Terra, Gabi do Carmo, Gerlane Lops e Pagode do Didi, entre outros. Na segunda (16), os cariocas do Grupo Revelação fazem a apoteose da noite.

Um palco amplo, em local extremamente arejado, à beira do estuário do rio Capibaribe, de fácil acesso, com banheiros femininos e masculinos, espaço para lounge e mais de dez bares. Essas são algumas das comodidades e mimos que

A mudança do palco, que antes funcionava na Rua da Moeda, busca promover maior visibilidade para o samba local, com maior infraestrutura e espaço para 2,4 mil pessoas.

Circuito de Cultura Popular Leda Alves

A transferência também libera a rua para que passe a fazer parte do Circuito de Cultura Popular Leda Alves, que acontece diariamente pelas ruas do Bairro do Recife no domingo (15), na segunda (16) e na terça (17).

Com saída do Cais da Alfândega, o cortejo reúne mais de 20 agremiações a cada dia. Nos dias de Carnaval, os desfiles serão das 15h às 20h. Além dos brinquedos da cultura popular, que são os protagonistas do Carnaval recifense, em suas mais diversas modalidades e variações, de urso a maracatu, boi a afoxé, clube de frevo a caboclinho, os cortejos chamarão até a vizinhança para brincar nas ruas do Recife, recebendo o reforço luxuoso de grandes blocos carnavalescos de toda região metropolitana.

Na terça de Carnaval, o circuito receberá ninguém menos do que o Calunga mais amado em linha reta, o Homem da Meia Noite. Assim, o Bairro do Recife fomenta o Carnaval de Chão, de agremiação e de blocos, convidando todos a fazer parte do arrastão da folia e da Alegria.

Confira a programação do Polo Samba

13/02 - SEXTA-FEIRA

Kalinas;

Cinho do Cavaco;

Xico de Assis;

Gerlane Lops;

Luísa Pérola;

Sambstar;

Excesso de Bagagem.

14/02 -SÁBADO

Escola Pérola do Samba;

Yabás do Samba;

Adriana B;

Elys Viana;

Belo Xis;

Jorge Riba;

Carla Rio;

Pagode do Didi.

15/02 - DOMINGO

A Turma do Saberé;

Nego Thor;

Cybelle do Cavaco;

Grupo Terra;

Ramos Silva;

Leno Simpatia;

Orquestra Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte;

Simples Olhar.



A Turma do Saberé; Nego Thor; Cybelle do Cavaco; Grupo Terra; Ramos Silva; Leno Simpatia; Orquestra Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte; Simples Olhar. 16/02 - SEGUNDA-FEIRA

Gigante do Samba;

Grupo Pérola;

Gerlane Gell;

Cris Galvão;

Maria Pagodinho;

Leyde do Banjo e as Maris do Samba;

Gabi do Carmo;

Grupo Revelação.



Gigante do Samba; Grupo Pérola; Gerlane Gell; Cris Galvão; Maria Pagodinho; Leyde do Banjo e as Maris do Samba; Gabi do Carmo; Grupo Revelação. 17/02 - TERÇA-FEIRA

Escola de Samba Galeria do Ritmo;

Mell Mocidade do Samba;

Wellington do Pandeiro;

Aborto do Cavaco;

Mesa de Samba Autoral;

Gracinha do Samba;

Helena Cristina;

Sambar & Love.

Veja também