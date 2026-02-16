A- A+

Carnaval Carnaval 2026: em desfile histórico e digno de cinema, Pitombeira dos Quatro Cantos arrasta milhares Turistas, foliões e fãs paravam o cortejo para fazer fotos com ícones do filme do diretor pernambucano, Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto

“Se a turma não saísse, não havia Carnaval” e esse ano a Pitombeira dos Quatro Cantos teve um Carnaval como não tinha há muitas décadas porque a turma resolveu sair e tomar as ruas do bairro do Carmo, em Olinda, em um mar amarelo que gritava “nós somos da Pitombeira” a plenos pulmões.

O 79º desfile, que “tentou” sair da sede da troça, na Rua 27 de Janeiro pontualmente às 10h desta segunda-feira (16) de Carnaval, foi um dos mais lentos de todos os tempos. Por onde passavam, os clarins, estandartes, cartazes e alegorias eram atração. Turistas, foliões e fãs paravam o cortejo para fazer fotos com ícones do filme do diretor pernambucano, Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto.

O sucesso expressivo da troça após o filme, super premiado no exterior, vencedor do Globo de Ouro e indicado a quatro categorias do Oscar, ficava ainda mais evidente no mar de pessoas que acompanhavam a troça, todas de amarelo com a tradicional camiseta da década de 1970. A peça, usada pelo protagonista do filme, interpretado por Wagner Moura, está próxima de bater a meta de 30 mil exemplares vendidos até março.

“É uma alegria enorme ver a Pitombeira retomando o que era na década de 1970, quando a rua ficava lotada de foliões para acompanhar o desfile”, celebrou o presidente da troça carnavalesca, Hermes Neto.

De acordo com o presidente, mais de 10 mil pessoas acompanharam o desfile nesta segunda-feira (16).

Há 35 anos que anunciam a passagem da Pitombeira pelos Quatro Cantos da cidade alta, o músico André Luiz também celebrou o retorno da era de ouro da troça.

“Graças a Deus o filme alavancou a Pitombeira com a venda das camisas e temos aqui um mar de pessoas vestidas de amarelo nos celebrando”, festejou André.

Nascido e criado em Olinda, Janduí Jorge de Santana cresceu acompanhando o desfile da Pitombeira com a família. Hoje, com 37 anos, o gerente de produto preparou uma fantasia especial para acompanhar o desfile histórico.

“O filme casou tudo. O meu amor pela Pitombeira, o orgulho de ser pernambucano, as nossas histórias, como a Perna Cabeluda, os nossos tubarões, é a representação de ser pernambucano. Por isso, escolhi essa fantasia”, compartilhou Janduí.

A Pitombeira dos Quatro Cantos nasceu em 1947, em Olinda, a partir da iniciativa de um grupo de amigos que acreditava no carnaval de rua como expressão legítima da cultura popular.

Desde sua criação, a Pitombeira tem atravessado gerações e se estabelecido como símbolo de irreverência, liberdade e identidade olindense. Levando às ruas a alegria, a irreverência e a força do frevo, a troça mantém acesa a tradição do Carnaval de rua raiz, que faz de Olinda um dos maiores palcos culturais do Brasil.

Ao longo dos anos, a Pitombeira se consolidou como um dos blocos mais tradicionais do carnaval pernambucano, marcando presença constante nas ladeiras de Olinda e fortalecendo o frevo como linguagem musical e cultural.

Referência histórica e afetiva para diversas gerações de foliões, músicos e moradores de Olinda, em 2023, a troça foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Em 2026, o bloco ganhou maior visibilidade nacional e internacional após o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

“Estamos programando um 'Funfest' para o dia do Oscar. Vai ter frevo e vamos colocar um telão aqui na frente da sede”, afirmou Hermes.

Carnaval 2026: em desfile histórico e digno de cinema, Pitombeira dos Quatro Cantos arrasta milhares. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

