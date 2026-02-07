A- A+

RECIFE Carnaval 2026: Em meio às chuvas, Ponte Duarte Coelho é interditada para montagem do Galo Gigante Trecho rodoviário que conecta a Avenida Conde da Boa Vista à Avenida Guararapes ficará bloqueado até o dia 22 de fevereiro

A Ponte Duarte Coelho, conhecida como Ponte do Galo, foi bloqueada, na tarde deste sábado (7), por conta do início do processo de lançamento e montagem do Galo Gigante, ícone protagonista do Bloco Galo da Madrugada, que acontece no próximo sábado (14).

A interdição começou por volta das 15h, em meio a um forte temporal, e faz parte da preparação para o Carnaval do Recife 2026.

"Começamos a interdição às 15 horas e vamos aproveitar o tempo, enquanto não volta a chover, e sermos estratégicos para acelerar um pouco o lançamento do Galo", ressaltou Carlos Acioli, diretor da EP Engrenagem, empresa responsável por montar a estrutura do Galo Gigante.

Carlos Acioli, diretor da empresa responsável por montar a estrutura e fazer a modelagem do Galo Gigante. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

O bloqueio de uma das principais vias rodoviárias do centro da capital pernambucana permanecerá até o próximo dia 21 de fevereiro, sendo liberada no dia seguinte (22), a partir das 12h.

A subida do Galo Gigante, que irá homenagear Dom Helder Câmara e Nise da Silveira neste ano, está prevista para a próxima quarta-feira (11), às 19h.

Também estão previstas, em todo o Bairro do Recife, proibições de estacionamento a partir da próxima quinta-feira (12), assim como bloqueios em outras vias importantes para a passagem do desfile do Galo da Madrugada.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estavam presentes durante toda a interdição da ponte. O gestor de operações da autarquia ressaltou as rotas de trajeto alternativas à via para acessar o Recife Antigo e a importância da atuação de sua equipe durante o início do processo de içamento do Galo Gigante.

"Neste momento, a companhia de trânsito está fazendo o isolamento para que, aqui, a alegoria esteja sendo montada. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter a apoteose da sua subida, e todos os veículos que vieram da Rua do Sol devem seguir em frente para acessar a Ponte Velha e fazer o retorno de acesso para a Rua da Aurora", destacou.

Para monitorar e auxiliar motoristas, a CTTU organizou uma operação para todo o período festivo em diferentes pontos do Recife, com 531 profissionais, entre agentes e orientadores de trânsito. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

"Esse é o principal motivo da nossa presença em virtude do bloqueio da Ponte Duarte Coelho", pontuou o gestor, além de que a fiscalização das vias será intensificada para coibir essas práticas que colocam em risco os foliões", pontuou o gestor.

André Luís, gestor de operações da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), frisou a importância da atuação de sua equipe durante o início do processo de montagem do ícone carnavalesco. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

Confira as próximas intervenções no trânsito do Recife para o Carnaval 2026

Nos dias 12 e 13, a partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo Bairro do Recife, inclusive nas áreas de Zona Azul. As vias serão liberadas apenas para saída dos veículos.

Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Federal (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos. Táxis poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.

Todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus também serão interditados, voltando a ser liberados no próximo dia 18, a partir das 5h.

- Ponte Princesa Isabel

A partir do próximo sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será bloqueada para a passagem de veículos. Os ônibus e táxis poderão acessar a Ponte Princesa Isabel apenas a partir do domingo (15).

O trajeto de ônibus e táxis, quando liberados, seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

- Ponte Maurício de Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é a partir das 7h da Quarta-feira de Cinzas (18).

- Ponte Buarque de Macedo

Será interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h do dia da Abertura do Carnaval, sexta-feira (13), e vai até às 7h da quarta-feira (18).

Assim como a Ponte Princesa Isabel, diariamente, das 6h às 12h, a ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

- Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).

A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Além disso, uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

- Concentração Galo da Madrugada | Sexta 13/02

Na noite da sexta-feira (13) de Abertura do Carnaval, a partir das 21h, seguindo até as 20h do sábado (14), a CTTU vai realizar o fechamento das ruas que fazem parte dos bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação.



Ruas e avenidas como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).



No Viaduto Capitão Temudo, haverá o bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal.

Quem desejar vir pela Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

- Desfile do Galo da Madrugada | Sábado 14/02

No sábado (14), iniciando às 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos devem retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares.



A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores que vêm da Rua do Príncipe devem realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda.



Por fim, a Avenida Conde da Boa Vista também estará bloqueada e os ônibus e veículos devem fazer o retorno na Rua Dom Bosco. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul querendo ir em direção à Zona Norte deverá optar pela Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

