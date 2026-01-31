A- A+

Folia de momo Carnaval 2026: entenda o que move foliões a se fantasiar para "brincar" a festa de Momo Confira a explicação de especialistas e o que dizem os foliões que não abrem mão de preparar uma roupa especial para a folia

Maior festa popular do Brasil, o Carnaval tem como tradição o ato de se vestir para “brincar”. Especialmente com o uso de fantasias, ícones, personagens, referências ou apenas o colorido da festa são representados, perpetuando um costume ritualístico que permeia povos e gerações.

Segundo a professora doutora em História e pesquisadora de festas populares da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Lídia Rafaela Santos, pensar a fantasia significa analisar o simbólico do ser humano, algo que nos diferencia enquanto espécie.

“Desde que o ser humano convive em sociedade, tem-se registro disso, e vemos esse lado simbólico ligado a várias esferas da vida. Roupas diferentes, acessórios e máscaras se faziam presentes em festas e ritos religiosos, com muito significado durante todo o ano”, explica.

A pesquisadora ressalta que a fantasia de Carnaval diz muito sobre como esse tempo diferenciado do simbólico foi reduzido na sociedade moderna capitalista, tornando-se um ato de resistência e momento de mostrar identidades excluídas no dia a dia.

“É muito comum a gente ver grupos populares, de trabalhadores, com esse cuidado de ter nesses dias de festa uma roupa especial, com significado simbólico, ou ainda um luxo que, no dia a dia, muitas vezes, é ‘proibido’”, frisa a pesquisadora. Fantasiar-se para o Carnaval seria um momento de mostrar identidades excluídas no dia a dia. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Libertação

Além disso, as demandas do cotidiano, de acordo com a psicóloga Adriana Moraes, podem gerar uma sensação de precisar estar no controle, fazendo com que festas como o Carnaval sejam um momento de “libertação do espírito”.

“Quando essas pessoas se libertam dessas obrigações e se permitem desfrutar da companhia de amigos, da brincadeira e da alegria descontraída, encontram no carnaval a possibilidade de vivenciar a essência da festa", avalia a psicóloga.

A especialista considera que a letra da canção Turbilhão, de Moacyr Franco, muito apreciada nessa época, ilustra um pouco essa complexidade, ao afirmar que "a nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor".

“É plausível que algumas pessoas encontrem no Carnaval um espaço para disfarçar ou aliviar suas dores internas, buscando a alegria e a felicidade, a fim de se conectar com uma subjetividade mais autêntica, que, por diferentes razões, pode ser reprimida em outros momentos da vida. As fantasias podem traduzir a essência dessas armaduras sendo retiradas”. Para a psicóloga Adriana Moraes, as fantasias podem traduzir a essência de armaduras sendo retiradas. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Ofício e diversão

Foi essa vontade de se expressar através das vestes que fez Vivian Nogueira virar designer de moda especialista em Carnaval.

“Eu já trabalhava com moda há uns anos e, quando eu comecei a gostar de Carnaval, naturalmente fui me inclinando para esse ramo também. Hoje em dia o que eu mais gosto de costurar é fantasia de Carnaval, sem dúvidas. Aproveito e junto o ofício com a diversão”, conta a estilista, afirmando que, se pudesse, usaria vestes “divertidas” todos os dias. A designer de moda especialista em Carnaval, Vivian Nogueira. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

“Eu gostaria de me vestir assim o ano todo, mas como não é possível, como não tem lugares para ir com essas roupas, acabo descarregando tudo no Carnaval. É uma forma de me expressar, é como eu gostaria de me expressar o ano todo. Porém, acho que seria cansativo também, aí não rola. Mas no Carnaval eu consigo colocar tudo para fora, todas as ideias, tudo que eu gostaria de usar, tudo o que 'não é permitido' pela sociedade para se usar no dia a dia da vida adulta normalmente”, compartilha Vivian.

Para os apaixonados pela tradição de se vestir para a festa, a preparação começa cedo. Vivian comenta que, passado o São João, em junho, já começa a pensar nas produções de Carnaval, seja para si, amigos ou familiares. “É praticamente uma tradição. Assim que termina uma festa, já começamos a planejar a próxima”.

Folia em grupo

Essa paixão é compartilhada com um grupo de amigas, que se reúnem anualmente para brincar os cinco dias da festa.

“É o nosso grande encontro. A gente começa a pensar no Carnaval em setembro, e não estou exagerando. Vivi começa a pensar um pouquinho antes, porque trabalha com isso, mas a gente começa a falar de ingresso, de roupa, de acessório de cabeça, decidir para qual bloco vamos, em setembro”, conta a comunicóloga Bárbara Conceição.

Para Bárbara, a paixão pelo Carnaval é como a paixão de muitos brasileiros pelo futebol.“Sabe quando você vai para um estádio lotado e é tomado por um sentimento forte, que fica feliz vendo? Então, não são só as roupas, mas juntar esse grupo de pessoas e ir para um lugar que vocês esperam o ano todinho para ir movimentar a gente assim, é mobilizador”, completa Bárbara, que tem como bloco do coração o Elefante de Olinda. “É a melhor orquestra, a melhor saída”, define.

Nascida e criada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a empresária e profissional de educação física, Grasi Andrade, se apaixonou pelas fantasias de Carnaval assistindo às transmissões na televisão, sem qualquer influência familiar. Uma paixão que passou a compartilhar com as amigas Vivian e Bárbara, em 2012, e há 8 anos com o filho Raul.

As amigas Vivian, Grasi e Bárbara. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

“Eu descobri que estava grávida do meu filho uma semana antes do Carnaval e tive que cancelar a brincadeira naquele ano, mas coloquei na minha cabeça: o que eu tenho para deixar para o meu filho, na educação dele, é mostrar o quanto a nossa cultura é rica. Então, desde um ano de idade, ele vem para o Carnaval de Olinda e Recife, e fazemos as fantasias em conjunto e a minha mãe costura”, explicou.

Grasi conta ainda que o filho, agora com 8 anos, passou a dizer que não gostava mais de Carnaval. “É só para me enfrentar, porque ele sabe que eu gosto muito”. Porém, a mãe afirma que, apesar de não querer participar da grande folia, o pequeno Raul não abre mão das fantasias. “Ele fala ‘mamãe, eu não gosto do barulho, é muita gente, mas eu amo as fantasias e, mesmo que eu não vá, quero ter as minhas fantasias’".

Na hora de escolher as fantasias, a empresária prefere escolher temas que reverenciam a cultura pernambucana. “Já saí em homenagem ao Caboclo de Lança. A gente faz fantasia mais com essa pegada e com personagens de desenho animado, que meu filho gosta muito”.

Grasi compartilha a paixão pelas fantasias de Carnaval com o filho Raul. Foto: arquivo pessoal.

Entre as figuras preferidas da criançada, estão os super-heróis. O ator e comediante João Pedro Pinheiro se fantasia de Homem Aranha desde 2024 para brincar o Carnaval e fazer a alegria da criançada.

“O Homem-Aranha tem um lugar especial no meu coração, talvez porque eu tenha sido uma criança sem pai. Sair e ver o sorriso das crianças é uma sensação incrível. As pessoas, no geral, quando veem sempre interagem, é divertido demais”, compartilha o ator João Pedro Pinheiro.

Consenso

Sobre a escolha da fantasia, existe consenso: precisa ser algo que reflita a sua identidade e essência, e que seja confortável. “Não adianta fazer uma roupa linda e não se enxergar nela”, afirma Grasi. “Tem que ser algo que você goste, independente de estar na moda ou não”, diz João.

O ator e comediante João Pedro Pinheiro, que se fantasia de Homem Aranha desde 2024 para brincar o Carnaval e fazer a alegria da criançada. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

