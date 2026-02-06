Carnaval 2026: Festival Pernambuco Meu País abre folia do Estado nesta sexta (6)
No primeiro dia do evento, o cantor e compositor João Gomes é a principal atração da noite
Com o Carnaval 2026 batendo na porta, o Governo de Pernambuco dá início à programação oficial da folia na noite desta sexta-feira (6). Até domingo (8), o Festival Pernambuco Meu País agita o Terminal Marítimo de Passageiros do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. No primeiro dia da festividade, o cantor e compositor João Gomes será a principal atração.
O evento reúne ainda atrações como Mestre Ambrósio, Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Alcione, Belo, Gloria Groove, Nação Zumbi, Priscila Senna, Raphaela Santos, Mundo Livre S/A, entre outros nomes que celebram a diversidade musical local e nacional.
Responsável por encerrar o primeiro dia do festival, João Gomes, inclusive, é um dos homenageados do Carnaval 'A gente é festa' deste ano. Além dele, o artista olindense Chico Science (1966-1997); Maestro Duda, uma das grandes referências do frevo; e a cantora Nena Queiroga, um dos principais nomes da festividade, são outros condecorados pelo governo nesta edição da folia.
Se apresentam nesta sexta-feira ainda, a partir das 18h30, Alessandra Leão & Burh, Mestre Ambrósio, Mundo Livre S/A e Nação Zumbi, com a apresentação do álbum 'Da Lama ao Caos', com participação especial de Maciel Salú.
No segundo dia, a programação começa mais cedo. A partir das 16h30, o Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda agitam o público presente no Terminal Marítimo. Em seguida, Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro sobem ao palco. Dando continuidade, a festa fica por conta do Frevo Mulheres, formado por Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Sena. Posteriomente, Priscilla Senna e Raphaela Santos fecham a noite.
Depois de dois dias repletos de apresentações locais, o domingo fecha o festival com shows de Alcione, Belo e Glória Groove. Ainda sobem ao palco, a partir das 17h30, o Bloco Samba A Turma do Sabaré, e Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops.
Festival durante o Carnaval
Durante o período carnavalesco, de 14 a 17 de fevereiro, o Festival Pernambuco Meu País será realizado no Recife, no Jardim do Cais do Sertão, e em Olinda, na Praça do Carmo. Na Cidade Alta, a programação contará com manifestações tradicionais pernambucanas e reúne artistas locais e nacionais, em parceria com a Prefeitura de Olinda, com investimento total previsto de R$ 7 milhões.
Confira os horários dos shows
Festival Pernambuco Meu País
Sexta-feira (6)
18h30 - Alessandra Leão & Burh
20h - Mestre Ambrósio
21h30 - Mundo Livre S/A
23h - Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação especial de Maciel Salú
0h30 - João Gomes
Sábado (7)
16h30 - Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda
18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro
20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna
22h30 - Priscila Senna
0h30 - Raphaela Santos
Domingo (8)
17h30 - Bloco Samba A Turma do Sabaré
18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
20h - Alcione
22h - Belo
0h - Glória Groove