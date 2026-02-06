Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Carnaval 2026

Carnaval 2026: Festival Pernambuco Meu País abre folia do Estado nesta sexta (6)

No primeiro dia do evento, o cantor e compositor João Gomes é a principal atração da noite

Reportar Erro
Palco montado no Bairro do Recife recebe nomes como João Gomes, entre outras atraçõesPalco montado no Bairro do Recife recebe nomes como João Gomes, entre outras atrações - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com o Carnaval 2026 batendo na porta, o Governo de Pernambuco dá início à programação oficial da folia na noite desta sexta-feira (6). Até domingo (8), o Festival Pernambuco Meu País agita o Terminal Marítimo de Passageiros do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. No primeiro dia da festividade, o cantor e compositor João Gomes será a principal atração. 

O evento reúne ainda atrações como Mestre Ambrósio, Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Alcione, Belo, Gloria Groove, Nação Zumbi, Priscila Senna, Raphaela Santos, Mundo Livre S/A, entre outros nomes que celebram a diversidade musical local e nacional.

Responsável por encerrar o primeiro dia do festival, João Gomes, inclusive, é um dos homenageados do Carnaval 'A gente é festa' deste ano. Além dele, o artista olindense Chico Science (1966-1997); Maestro Duda, uma das grandes referências do frevo; e a cantora Nena Queiroga, um dos principais nomes da festividade, são outros condecorados pelo governo nesta edição da folia. 

Leia também

• Carnaval 2026: 12 linhas de ônibus farão deslocamento para folia no Recife e Olinda; confira

• Ursinho Bonzinho do Rosarinho celebra carnaval em família com frevo e homenagens, neste sábado (7)

• Carnaval de Olinda: prefeitura implanta cortejo com orquestra itinerante nos intervalos dos desfiles

Se apresentam nesta sexta-feira ainda, a partir das 18h30, Alessandra Leão & Burh, Mestre Ambrósio, Mundo Livre S/A e Nação Zumbi, com a apresentação do álbum 'Da Lama ao Caos', com participação especial de Maciel Salú. 

No segundo dia, a programação começa mais cedo. A partir das 16h30, o Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda agitam o público presente no Terminal Marítimo. Em seguida, Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro sobem ao palco. Dando continuidade, a festa fica por conta do Frevo Mulheres, formado por Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Sena. Posteriomente, Priscilla Senna e Raphaela Santos fecham a noite. 

Depois de dois dias repletos de apresentações locais, o domingo fecha o festival com shows de Alcione, Belo e Glória Groove. Ainda sobem ao palco, a partir das 17h30, o Bloco Samba A Turma do Sabaré, e Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops. 

Festival durante o Carnaval
Durante o período carnavalesco, de 14 a 17 de fevereiro, o Festival Pernambuco Meu País será realizado no Recife, no Jardim do Cais do Sertão, e em Olinda, na Praça do Carmo. Na Cidade Alta, a programação contará com manifestações tradicionais pernambucanas e reúne artistas locais e nacionais, em parceria com a Prefeitura de Olinda, com investimento total previsto de R$ 7 milhões.

Confira os horários dos shows

Festival Pernambuco Meu País

Sexta-feira (6)
18h30 - Alessandra Leão & Burh
20h - Mestre Ambrósio
21h30 - Mundo Livre S/A
23h - Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação especial de Maciel Salú
0h30 - João Gomes

Sábado (7)
16h30 - Cortejo Brincantes de Pernambuco com O Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada e bonecos gigantes de Olinda
18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro
20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna
22h30 - Priscila Senna
0h30 - Raphaela Santos

Domingo (8)
17h30 - Bloco Samba A Turma do Sabaré
18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
20h - Alcione
22h - Belo
0h - Glória Groove

Reportar Erro

Veja também

Newsletter