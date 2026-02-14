A- A+

Foi no calor do sol que os fogos anunciaram, perto das 9h, a saída do 48º desfile do Galo da Madrugada, na manhã deste Sábado de Zé Pereira (14), no Centro do Recife.

No trio Millenium, Gustavo Travassos declarou: "O Galo da Madrugada já está na rua saudando o Carnaval". Logo após, ele cantou "Acorda".

O cantor Gustavo Travassos, no trio Millenium, do Galo da Madrugada. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O professor universitário Hermano Perrelli, de 67 anos, não resistiu e caiu no passo da folia. Ele saiu de Casa Amarela, na Zona Norte, para a Avenida Sul, onde aconteceu a abertura do desfile.

“Vim fantasiado de fuxico, ou melhor, ‘a conversa’. Vou dançar quatro horas aqui nesse chão, durante todo esse percurso. Vou até à dispersão, na Rua do Sol”, declarou.

Esta edição de 2026 tem como tema: “Frevo no Planeta Galo”. Ao todo são seis alegorias e 30 trios elétricos.

A expectativa de público é de mais de 2,5 milhões de foliões. O percurso tem total de 6,5 km, saindo do Forte das Cinco Pontas e indo à escultura do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho, que fica sobre o Rio Capibaribe, na Boa Vista.

Veja o trajeto do Galo

- Travessa do Forte Forte das Cinco Pontas;

- Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto);

- Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto);

- Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul);

- Avenida Sul (sentido Afogados);

- Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial);

- Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto);

- Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo);

- Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto);

- Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência);

- Praça da Independência;

- Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho);

- Rua do Sol (sentido Praça da República);

- Praça da República e Rua do Imperador (dispersão).

