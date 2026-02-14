Carnaval 2026: Galo da Madrugada arrasta foliões nas ruas do Recife
Desfile começou pontualmente às 9h
Foi no calor do sol que os fogos anunciaram, perto das 9h, a saída do 48º desfile do Galo da Madrugada, na manhã deste Sábado de Zé Pereira (14), no Centro do Recife.
No trio Millenium, Gustavo Travassos declarou: "O Galo da Madrugada já está na rua saudando o Carnaval". Logo após, ele cantou "Acorda".
O professor universitário Hermano Perrelli, de 67 anos, não resistiu e caiu no passo da folia. Ele saiu de Casa Amarela, na Zona Norte, para a Avenida Sul, onde aconteceu a abertura do desfile.
“Vim fantasiado de fuxico, ou melhor, ‘a conversa’. Vou dançar quatro horas aqui nesse chão, durante todo esse percurso. Vou até à dispersão, na Rua do Sol”, declarou.
Leia também
• Ao lado de aliados, João Campos chega ao Café da Manhã do Galo da Madrugada
• Café da Manhã do Galo da Madrugada reúne famosos e políticos no Forte das Cinco Pontas
• Joyce Alane, Martins e Mãeana: confira a programação do Polo Carmo neste sábado (14)
Esta edição de 2026 tem como tema: “Frevo no Planeta Galo”. Ao todo são seis alegorias e 30 trios elétricos.
A expectativa de público é de mais de 2,5 milhões de foliões. O percurso tem total de 6,5 km, saindo do Forte das Cinco Pontas e indo à escultura do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho, que fica sobre o Rio Capibaribe, na Boa Vista.
Veja o trajeto do Galo
- Travessa do Forte Forte das Cinco Pontas;
- Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto);
- Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto);
- Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul);
- Avenida Sul (sentido Afogados);
- Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial);
- Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto);
- Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo);
- Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto);
- Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência);
- Praça da Independência;
- Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho);
- Rua do Sol (sentido Praça da República);
- Praça da República e Rua do Imperador (dispersão).