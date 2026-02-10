Carnaval 2026: Galo da Madrugada realiza últimos ajustes para tomar as ruas no sábado (14)

A- A+

Com a aproximação do Sábado de Zé Pereira, chega o momento de o maior bloco do mundo tomar novamente as ruas do Recife. Há menos de quatro dias para a festa, as seis alegorias do “Frevo no Planeta Galo”, tema do desfile do Galo da Madrugada para este ano, já estão prontas e realizaram os últimos ajustes nesta terça-feira (10).

Além das tradicionais alegorias, 30 trios elétricos animarão os mais de 2,5 milhões de foliões esperados para a festa. Rômulo Meneses, presidente da agremiação, afirmou que, como em toda reta final, o "coração já está acelerado".

"A responsabilidade é muito grande e a satisfação também. Vai crescendo a preocupação porque a gente tem um compromisso com os foliões de sempre promover um Carnaval melhor do que o dos anos anteriores. Isso é uma das metas que a gestão do Galo tem. Todos os diretores, todos os trabalhos funcionaram em prol dessa melhoria do Carnaval de rua de Pernambuco", contou o presidente.

Galo da Madrugada

Com início pontualmente às 9h, o desfile começa no Forte das Cinco Pontas e segue por um percurso de cerca de 6,5 km. As seis alegorias e os 30 trios elétricos percorrem vias do Centro do Recife como a Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol.

Para o desfile deste sábado (14), o bloco irá mobilizar um efetivo de 2,5 mil seguranças privados e 200 diretores no apoio aos 30 trios e alegorias, além de mais de 100 profissionais de saúde, divididos em cinco postos de atendimento e 10 ambulâncias/UTIs móveis.

“Vai ter muita segurança. A gente já terminou o planejamento porque o Galo se preocupa muito com isso. Vai ter muita energia. São mais de 1.200 artistas se apresentando simultaneamente. A maior concentração de artistas, principalmente locais. Todos os trios vêm com bandas daqui de Pernambuco”, exaltou o vice-presidente da agremiação, Rodrigo Menezes.

Alegorias

Com dimensões que variam entre 8 e 12 metros de comprimento por três de largura, as cinco alegorias que abrem, tradicionalmente, o desfile do Galo da Madrugada vêm, este ano, com a missão de transmitir aos foliões a mensagem da sustentabilidade e de preservação do meio ambiente, além de exaltar as riquezas da fauna e da flora brasileiras.

O abre-alas, desta vez, vem com a maior escultura da história da alegoria. Com seis metros de altura, o Galo estará de asas abertas, nas cores da bandeira de Pernambuco, e com formato, pintura e traços semelhantes aos da identidade visual criada pelo artista plástico André Menezes para o Carnaval 2026 do bloco.

O artista compartilhou que criar através do tema escolhido foi um pouco desafiador porque ele gosta de trabalhar com o imaginário e o lúdico, mas que foi um grande privilégio.

“Para o tema “Frevo no Planeta Galo”, eu criei muitas coisas do meu imaginário. A sombrinha de Frevo com o planeta, representando o tema, o nome Galo com o símbolo da sustentabilidade, e eu ainda tive o privilégio de poder crescer o Galo e abrir as asas dele. Para esse ano, ele vem com seis metros e as asas abertas. Então, foi muito desafiador, mas a equipe do Galo me ajudou a tornar essa miniatura em realidade”, explicou André.

As confecções dos carros foram feitas utilizando-se o máximo possível de matéria-prima reciclada ou que possa, futuramente, ser reaproveitada. “Tentamos transmitir nas alegorias justamente esse tema de sustentabilidade”, destacou o também artista plástico Sandro Nóbrega, que é responsável pelas alegorias do desfile há quatro anos.

“Ficou muito bonito, passamos pela energia limpa, a fauna e flora, pelo planeta, os símbolos da sustentabilidade, que muita gente não conhece. Conseguimos trazer tudo isso nos carros alegóricos e eu estou muito orgulhoso”, disse o artista.

Sandro ressaltou ainda a responsabilidade que é pensar a decoração e estrutura dos carros alegóricos.

“A estrutura que você faz para o desfile é muito complexa e muito segura. São 4 km de gente pulando em cima desses carros, então você tem que fazer de uma certa forma, com uma certa estrutura, além da decoração para ficar bonito, você tem que fazer com uma estrutura muito forte para poder sustentar. Então é uma responsabilidade muito grande”, finalizou Nóbrega.

Novidade

Além das tradicionais cinco alegorias oficiais do desfile do Galo, uma sexta irá compor o espetáculo de rua neste sábado.

Produzido pela patrocinadora Esportes da Sorte e assinado por uma equipe de seis profissionais vindos do Amazonas, que atuam na produção dos elementos cênicos do Festival de Parintins, o carro “Fauna e Flora” traz como destaque um galo com cerca de 4,5 metros de envergadura e 3,5 metros de altura, que irá mover cabeça e asas nas ruas do Centro do Recife.

“Pretendemos somar, com aquilo que sabemos e fazemos lá para o Festival de Parintins, a essa festa já tão bonita e representativa da cultura pernambucana. O público pode aguardar um galo bem vivo, podemos dizer assim, em um carro com muito verde, araras, onça, mico-leão-dourado e outros elementos da nossa natureza”, adiantou Iran Martins, artista visual que lidera o grupo.

