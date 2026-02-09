Carnaval 2026: Goiana divulga programação oficial da sede na Praça do Carmo
Abertura da folia acontece nesta sexta (13)
A Prefeitura de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, divulgou a programação oficial do Carnaval Goiana 2026 – Sede, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, na Praça do Carmo, um dos principais polos da festa no município.
A grade reúne grandes nomes da música regional e nacional, valorizando a diversidade de ritmos e expressões culturais, com atrações que passeiam pela cultura popular, frevo, samba, forró e reggae, garantindo uma programação plural e democrática para foliões de todas as idades.
Na sexta-feira (13), a abertura contará com apresentações da Orquestra Curica, Elba Ramalho e Chico Vaqueiro.
O sábado (14) leva ao palco o Grupo Aconchego, Emanuel Pontual, Orquestra Saboeira, Lenine e Fundo de Quintal.
No domingo (15), a programação segue com Trio da Huanna, Eduardo Veloso, Banda Som da Mata, Spok Frevo Orquestra e J. JR Manchão.
A segunda-feira (16) será dedicada ao samba, com Pernambuco Samba Show, Tenda do Samba, Aldair Playboy, Cosminho e o tradicional Desfile das Escolas de Samba, das 19h às 2h.
Encerrando a programação da sede, a terça-feira (17) terá shows de Excesso de Bagagem, Tribo de Jah, Nádia Maia, Val Firmino e Banda e Orlando & Cia.
O prefeito Marcílio Régio destacou que o Carnaval de Goiana é uma celebração da identidade cultural do município.
“O Carnaval é um dos maiores patrimônios culturais do nosso povo. Pensamos em uma programação que valoriza nossos artistas, movimenta a economia local e oferece uma festa segura, democrática e acessível para toda a população”, afirmou.
Já o secretário de Turismo e Desenvolvimento Cultural, Ítalo Coco, ressaltou o cuidado na construção da grade artística.
“Buscamos uma programação diversa, que dialogue com diferentes públicos e fortaleça a tradição cultural de Goiana. A Praça do Carmo será novamente um grande palco de encontros, alegria e valorização da nossa cultura”, pontuou.
Em breve, será divulgada a programação completa dos polos nos distritos.