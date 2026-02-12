A- A+

Mobilidade Carnaval 2026: Grande Recife detalha plano de transporte para o desfile do Galo da Madrugada Operação especial para o Sábado de Zé Pereira inclui a ativação de paradas numeradas e ajustes em itinerários de linhas diurnas e Bacuraus no Centro do Recife

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) divulgou o esquema especial de mobilidade para o desfile do Galo da Madrugada, que acontece no próximo dia 14 de fevereiro. A estratégia contempla mudanças nos planos de circulação e na localização de pontos de embarque e desembarque em toda a área central da capital, visando garantir o fluxo do Sistema de Transporte Público de Passageiros diante da megaestrutura do bloco.

Exclusivamente durante o sábado de Carnaval, serão ativadas as paradas temporárias numeradas de 40 a 58. Os equipamentos estão distribuídos estrategicamente pelos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro e Bairro do Recife para organizar o atendimento das linhas que terão seus itinerários alterados devido às interdições viárias.

O plano operacional abrange tanto o serviço regular diurno quanto as linhas Bacurau. A orientação do Consórcio é que o passageiro tente, sempre que possível, utilizar o mesmo local de desembarque para realizar a viagem de retorno, facilitando a referência em meio às mudanças temporárias. Para conferir a relação detalhada de quais linhas atenderão cada uma das paradas especiais, os foliões devem acessar o hotsite oficial: www.granderecife.pe.gov.br/carnaval2026.

PLANO DE CIRCULAÇÃO DAS LINHAS DO STPP/RMR PARA O GALO DA MADRUGADA – CARNAVAL 2026

As alterações de itinerários das linhas do STPP/RMR que constam neste Plano devem ser iniciadas independentemente dos bloqueios no sistema viário que serão realizados pela CTTU/Recife, cuja a previsão de início é 6h deste dia 14 de fevereiro 2026 (sábado)

MUDANÇAS DOS ITINERÁRIOS DAS LINHAS DO STPP/RMR

LINHAS:

018 – BRASÍLIA TEIMOSA

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM)

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

061 – PIEDADE

062 – JARDIM PIEDADE

071 – CANDEIAS

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

...Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita, giro à esquerda no Cais de Santa Rita (via entre à feria e as lojas), Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita...

LINHAS:

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

….Av. Governador Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à esquerda Av. Governador Agamenon Magalhães.…

LINHA: 117 – CIRCULAR DO GALO

Sentido Terminal / Ponto de Retorno

Praça General Carlos Pinto (Terminal provisório na pista local, junto ao Shopping Tacaruna), Av. Cruz Cabugá, Praça General Abreu e Lima, Via de acesso à Av. Norte, Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (Parada 57 – PED 180044, lado oposto ao Banco do Brasil, próximo à Ponte Buarque de Macedo)

Sentido Ponto de Retorno / Terminal

….Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (Parada 58 – PED 180335, antes/próximo à interseção com a Av. Rio Branco), Av. Cais do Apolo, Av. Militar, Ponte do Limoeiro, Av. Norte, Praça General Abreu e Lima, Rua Alexandre Moura, Av. Cruz Cabugá, RETORNO, Av. Cruz Cabugá, Praça General Carlos Pinto (Terminal provisório na pista local, junto ao Shopping Tacaruna)

LINHAS:

121 – VILA DA SUDENE

166 – TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

185 – TI CABO

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (N. SENHORA DO Ó)

200 – TI JABOATÃO (PARADOR)

211 – VILA TAMANDARÉ

212 – JARDIM SÃO PAULO

221 – VILA CARDEAL E SILVA

222 – JARDIM UCHÔA

232 – CAVALEIRO

243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA CAIS DE SANTA RITA

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

...Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó, Av. Sul, TI Largo da Paz (Ponto de Retorno) *, Av. Sul, Rua Nicolau Pereira, Rua da Paz, Largo da Paz….

• Obs: Dentro do TI Largo da Paz as linhas supracitadas devem parar nos seguintes PEDs da plataforma:

Parada I (mais próxima do portão de saída dos ônibus do TI) ==> Linhas operadas pela SJT: 181 e 185

Parada II (entre a parada I e a parada III) ==> Linhas operadas pela EME: 200, 211, 212, 221, 222, 232 e 243 Parada III (mais afastada do portão de saída dos ônibus do TI) ==> Linhas operadas pela BOA, SJT e EME: 121, 166, 191 4123, 4133 e 4137

LINHA: 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

…...Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó, Avenida Sul (TI Largo da Paz)*, Rua Nicolau Pereira, Estrada dos Remédios, Av. Engº Abdias de Carvalho, Av. Sport Clube do Recife, Túnel Chico Science, Rua Benfica, Rua Dr. Severino Pinheiro, Ponte do Derby (Estácio Coimbra), Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à esquerda na Av. Governador Agamenon Magalhães, acesso à pista local Oeste (secundária), Av. Agamenon Magalhães (pista local Oeste), Rua Paissandu, Ponte do Sport, Rua Sport Clube do Recife, Rua João Ivo da Silva, Rua Cosme Viana, Rua Visconde de Pelotas, Rua Quitério Inácio de Melo, Rua Professor Augusto Wanderley Filho, Rua Motocolombó, Ponte Motocolombó, Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais…..

*Obs: Dentro do TI Largo da Paz esta linha 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) deve parar na Parada II (entre a parada I e a parada III)

LINHA: 243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA AGAMENON MAGALHÃES

….Rua São Miguel, Praça da Paz, Av. Sul (TI Largo da Paz)*, R. Nicolau Pereira, Estrada dos Remédios, Av. Engº Abdias de Carvalho, Av. Sport Clube do Recife, Túnel Chico Science, Rua Benfica, Rua Dr. Severino Pinheiro, Ponte do Derby (Estácio Coimbra), Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à esquerda na Av. Governador Agamenon Magalhães, acesso à pista local Oeste (secundária), Av. Agamenon Magalhães (pista local Oeste), Rua Paissandu, Ponte do Sport, Rua Sport Clube do Recife, Rua João Ivo da Silva, Rua Cosme Viana, Rua Visconde de Pelotas, Rua Quitério Inácio de Melo, Rua São Miguel…

*Obs: Dentro do TI Largo da Paz esta linha 243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA AGAMENON MAGALHÃES deve parar na Parada II (entre a parada I e a parada III)

LINHAS:

311 – BONGI (AFOGADOS)

314 – MANGUEIRA

...Rua Dr. José Mariano, Rua Velha (Parada 39 – PED 180271, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Velha), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba, Rua Dom Bosco (Parada 41 – PED 180365, a 2ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), Rua Joaquim Nabuco.…

LINHA: 312 – MUSTARDINHA

….Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), Av. Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Parque Amorim, Rua João Fernandes Vieira, Av. Oliveira Lima, Rua do Riachuelo, Rua Gervásio Pires, Rua de Santa Cruz, Rua de São Gonçalo, Rua dos Coelhos…..

LINHAS:

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

341 – CURADO I

….Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 41 – PED 180365, a 2ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), Rua Joaquim Nabuco....

LINHA: 346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

….Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à esquerda na Av. Governador Agamenon Magalhães....

LINHA: 414 – TORRE

….Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à esquerda na Av. Governador Agamenon Magalhães, Acesso à Pista Local Oeste da Av. Governador Agamenon Magalhães na 3ª Agulha (em Frente ao Hospital da Restauração), Av. Governador Agamenon Magalhães (Pista Local Oeste), Praça do Derby (Pista Central), Rua Jener de Souza, Rua Amaro Bezerra, Rua das Creoulas....

LINHAS:

513 – CÓRREGO DA AREIA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

...Av. João de Barros, giro à esquerda na Rua Álvares de Azevedo, Rua dos Palmares, giro à direita na Rua Gervásio Pires (Parada 44 – Em frente ao imóvel nº 1029), Av. Visconde de Suassuna...

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

...Rua Henrique Dias, Rua Dom Bosco (Parada 41 – PED 180365, a 2ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à direita na Av. Gov. Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Parque Amorim, Rua Bandeira Filho, Praça do Entroncamento, Av. Conselheiro Rosa e Silva..…

LINHA: 524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) - VIA IMIP

...Av. Rui Barbosa, Av. Agamenon Magalhães (Pista principal), Av. Agamenon Magalhães (Pista Local Oeste), Av. Beira Rio (trecho sob a Ponte José de Barros Lima), Rua Antônio Gomes de Freitas, Rua Cantor Francisco Alves , Rua dos Coelhos, Av. Beira Rio (trecho sob a Ponte Joaquim Cardozo), Largo dos Coelhos, Rua Padre Venâncio, Rua dos Coelhos, Rua Dr. José Mariano, Rua Velha (Parada 39 – PED nº 180271, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Velha), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba, Rua Dom Bosco (Parada 41 – PED 180365, a 2ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à direita na Av. Gov. Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Parque Amorim, Rua Bandeira Filho, Praça do Entroncamento, Av. Conselheiro Rosa e Silva.....

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua dos Palmares (Parada 54 – Em frente à Assembléia de Deus), giro à direita na Rua Treze de Maio, Av. Norte...

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

….Praça do Derby (Pista Central), Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 41 – PED 180365, a 2ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à direita na Av. Gov. Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Parque Amorim, Rua Bandeira Filho, Praça do Entroncamento, Av. Conselheiro Rosa e Silva.....

LINHA: 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua dos Palmares (Parada 55 – Praça Nelson Ferreira, pracinha que fica localizada entre a Rua Coelho Leite e a Rua do Sossego), giro à direita na Rua Treze de Maio, Av. Norte...

711 – ALTO DO PASCOAL

712 – ALTO DE SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

746 – ALTO DO CAPITÃO

810 – TI XAMBÁ / ENCRUZILHADA *

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

...Av. João de Barros, giro à esquerda na Rua Álvares de Azevedo, Rua dos Palmares (Parada 43 – PED 180098, antes da interseção com a Rua Treze de Maio, em frente ao prédio da Previdência Social - INSS), giro à direita na Rua Treze de Maio, Av. Visconde de Suassuna…

• Obs: a linha 810 – TI XAMBÁ / ENCRUZILHADA, excepcionalmente neste sábado de Carnaval, terá o seu itinerário estendido até a Parada 43 – PED 180098, para atender demanda dos foliões do bloco Galo da Madrugada

LINHAS:

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE)

722 – CAMPINA DO BARRETO

742 – LINHA DO TIRO

..Av. Norte, Rua Treze de Maio, giro à direita na Rua dos Palmares (Parada 56 – logo após a interseção com a Rua do Pombal), Rua Dr. Carlos Chagas, Av. João de Barros, Rua Marquês do Paraná, Rua Marechal Deodoro, Praça Castro Alves, Rua Castro Alves....

LINHAS:

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

...Av. Cruz Cabugá, Rua Pedro Afonso, Rua Treze de Maio, Rua dos Palmares (Parada 56 – logo após a interseção com a Rua do Pombal), Rua Dr. Carlos Chagas, Av. João de Barros, Av. Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho......

LINHA: 1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA)

...Av. Gov. Agamenon Magalhães (pista principal), Av. João de Barros, Rua da Hora, Rua Quarenta e Oito, Av. João de Barros, Rua do Príncipe (Parada 42 – PED 180463, lado oposto à UNICAP – Universidade Católica), Rua Bispo Cardoso Ayres, Av. Visconde de Suassuna, Rua Gouveia de Barros, Rua Álvares de Azevedo, Rua dos Palmares, Av. João de Barros,Av. Gov. Agamenon Magalhães (pista principal)….

LINHA: 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

...Av. Gov. Agamenon Magalhães (Pista local Oeste), Praça do Derby (pista Norte), Rua Jenner de Souza, Contorno na Praça Professor Ageu Magalhães, Rua Jenner de Souza, Praça do Derby (pista Central), Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Dom Bosco (Parada 40 – PED 180364, a 1ª desta via, em frente ao antigo Colégio Americano Batista), giro à direita na Av. Governador Agamenon Magalhães (Pista Local Leste), Parque Amorim, Rua João Fernandes Vieira, Rua Joaquim Felipe, Av. João de Barros, Rua do Príncipe (Parada 42 – PED 180463, lado oposto à UNICAP – Universidade Católica), Rua Bispo Cardoso Ayres, Rua Treze de Maio, Rua dos Palmares, Av. Mário Melo (Parada 46 – Em frente à Escola Waldemar de Oliveira), Rua da Aurora…

LINHAS:

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 – TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1946 – TI IGARASSU (BR-101)

1967 – TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)

...Av. Cruz Cabugá, giro à esquerda na Av. Mário Melo (Parada *), giro à esquerda na Rua da Aurora…

As linhas que circulam pela Av. Mário Melo, no sentido Av. Cruz Cabugá/Rua da Aurora, devem atender as seguintes paradas:

• Parada 45 – Em frente à Escola Sylvio Rabelo ==> Será atendida pelas linhas 1946 – TI IGARASSU (BR-101) e 1967 – TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)

• Parada 46 – Em frente à Escola Sylvio Rabelo ==> Será atendida pelas linhas 1076 – TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

Obs: além da 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA) que também atende esta parada

• Parada 47 – Em frente à Escola Waldemar de Oliveira ==> Será atendida pela linha 1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

• Parada 48 – PED 180100, em frente à Escola Cônego Rochael de Medeiros ==> Será atendida pela linha 1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

LINHAS:

1911 – OURO PRETO (COHAB)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

1971 – AMPARO

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

1992 – PAU AMARELO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

... Rua da Aurora, giro à direita na Av. Mário Melo(Parada *), giro à direita na Av. Cruz Cabugá…

As linhas que circulam pela Av. Mário Melo, no sentido Rua da Aurora/Av. Cruz Cabugá, devem atender as seguintes paradas:

• Parada 49 – Logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros ==> Será atendida pelas linhas 1992 – PAU AMARELO e 1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

• Parada 50 - Lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira ==> Será atendida pelas linhas 1974 – JARDIM ATLÂNTICO e 1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

• Parada 51 – Lado oposto à Escola Sylvio Rabelo ==> Será atendida pelas linhas 1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) e 1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

• Parada 52 - Lado oposto à Escola Sylvio Rabelo ==> Será atendida pela linha 1971 – AMPARO

• Parada 53 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo ==> Será atendida pelas linhas 1911 – OURO PRETO (COHAB) e 1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)

Linhas de BRT

a) Linhas do Corredor Norte / Sul (CONORTE)

1100 – TI PE-15 (PCR) (PARADOR)

1062 – TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR)

1076 – TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR)

1967 – TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)

Estas linhas 1100, 1062, 1967 e 1976, supracitadas, operam normalmente no sistema BRT, porém neste sábado de Carnaval elas irão operar com veículos pesados pelo itinerário descrito no Plano de Circulação acima.

a) Linhas do Corredor Leste / Oeste (MOBIBRASIL)

2437 – TI CAXANGÁ (CONDE DA BOA VISTA)

2441 - TI CDU (CONDE DA BOA VISTA)

2444 - TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA)

2480 – TI CAMARAGIBE / DERBY

…..Rua Benfica, Praça Euclides da Cunha, Rua Dr. Severino Pinheiro, Ponte do Derby, Rua Dr. Severino Pinheiro, pista central da Praça do Derby (ESTAÇÃO DERBY), Av. Carlos de Limas Cavalcante, Rua Miguel Couto, Rua Luiz Barbalho, Rua Dom Bosco, Av. Carlos de Lima Cavalcante, pista central da Praça do Derby (ESTAÇÃO DERBY), Rua Dr. Severino Pinheiro, Ponte do Derby, Rua Dr. Severino Pinheiro, Praça Euclides da Cunha, Rua Benfica…..

PLANO DE CIRCULAÇÃO PARA AS LINHAS “BACURAU” GALO DA MADRUGADA / CARNAVAL 2026

Período: Dia 14/02/2026 (sábado) - Galo da Madrugada

01) 11 LINHAS OPERADAS PELA BORBOREMA:

036 – AEROPORTO

038 – RESIDENCIAL BOA VIAGEM

063 – JARDIM PIEDADE

Sentido: Subúrbio/Centro – Sem alteração / Itinerário normal

... Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita...

073 – CANDEIAS

Sentido: Subúrbio/Centro – Sem alteração / Itinerário normal

... Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

258 – MORENO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Vila Nova da Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...

333 – TOTÓ

352 – CURADO II

362 - CURADO IV

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Praça do Derby (Pista Central), Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

154 – JORDÃO

170 – MURIBECA DOS GUARARAPES

172 – MARCOS FREIRE

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo

Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Vila Nova da Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...

02) 05 LINHAS OPERADAS PELA CAXANGÁ:

715 – ALTO SANTA TEREZINHA

846 – ÁGUAS COMPRIDAS

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita – Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

744 – DOIS UNIDOS

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av.

Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

745 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Rua do Príncipe, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna …

827 – JARDIM BRASIL

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

03) 08 LINHAS OPERADAS PELO CONORTE:

1927 – OURO PRETO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1928 – MARANGUAPE II

1995 – PAU AMARELO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1936 – MIRUEIRA

1956 – IGARASSU

1957 – CAETÉS I

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá....

1975 – AMPARO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá....

1985 – RIO DOCE

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, giro à direita na Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de

