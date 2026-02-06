A- A+

Carnaval 2026 Carnaval 2026: Grande Recife reforça frota e ajusta operação de linhas durante folia O reforço será concentrado, sobretudo, nas linhas de acesso ao Centro do Recife, Recife Antigo, Olinda e demais áreas com programação intensa de Carnaval

O Grande Recife Consórcio de Trasnportes (CTM) preparou uma operação especial para atender os foliões durante o Carnaval 2026. O plano prevê reforço de frota em diferentes linhas estratégicas, além de ajustes operacionais.

As linhas que atendem os principais corredores viários, terminais integrados e polos de folia vão contar com um aumento no número de coletivos em circulação, principalmente nos horários de maior demanda. O intuito é dar conta do fluxo de foliões reduzindo o tempo de esper.

O reforço será concentrado, sobretudo, nas linhas de acesso ao Centro do Recife, Bairro do Recife, Olinda e demais áreas com programação intensa de Carnaval.

Essas linhas terão acompanhamento permanente da fiscalização do CTM, possibilitando ajustes em tempo real, de acordo com a demanda.

Além do reforço na linhas convencionais, os foliões também poderão contar com o esquema especial dos Expressos Carnaval 2026, conforme consta abaixo.

Shopping Recife e RioMar

No dia 14 de fevereiro, das 08h à 0h e nos dias seguintes das 09h à 00h.

Shopping Plaza

Do dia 14 ao 17 será das 08h às 23h.

Shopping Guararapes

A linha Recife Antigo, no dia 14, das 18h às 04h, e dos dias 15 ao 17, das 15h às 04h. Já a linha Galo será exclusiva do dia 14 e funcionará das 07h às 17h45.

Shopping Patteo

No dia 14 será das 17h às 05h. Nos demais dias será das 15h às 17h.

Shopping Tacaruna

Do dia 14 ao dia 17, das 07h às 23h50.

A linha Circular do Carnaval terá tarifa do bilhete único R$4,50 e o período de funcionamento detalhado da seguinte maneira:

Circular do Galo: 14/02 - das 05h30 às 19h

Circular do Frevo: 15, 16 e 17/02 - das 09h às 23h

Circular Olinda: 14, 15, 16 e 17/02 - das 09h à 0h

Circular Carnaval dos Camarás: 14, 15, 16 e 17/02 - das 04h30 às 22h30

De acordo com o CTM, algumas linhas vão sair de funcionamento durante o Carnaval de forma temporária. Principalmente aquelas cujos itinerários atravessam áreas com bloqueios viários, interdições para desfiles, montagem de estruturas e controle de acesso.

Nessas situações, os usuários serão atendidos por linhas alternativas, serviços circulares e pontos provisórios de embarque e desembarque definidos no plano operacional do Carnaval.

Confira as linhas

Veja também