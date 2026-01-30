A- A+

CARNAVAL Carnaval 2026: inscrições para Concurso das Realezas de Camaragibe vão até segunda-feira (2) Desfile acontece na próxima sexta-feira (6), com premiação que chega a R$ 23 mil no total

Os brincantes interessados em participar do Concurso das Realezas do Carnaval de Camaragibe têm até a próxima segunda-feira (2) para se inscrever. São quatro categorias: Rei e Rainha Adulto e da Pessoa Idosa, Príncipe e Princesa, e Passistas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe, na Avenida Comendador Muniz Machado, 516 - Vila da Fábrica. Também serão aceitas inscrições através do e-mail: [email protected].

A presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe, Rosa Santana, acredita que o concurso de realezas é uma tradição que ajuda a manter as raízes culturais.

“Os candidatos precisam conhecer sobre nossos costumes, origens e herança cultural. O concurso também fortalece o pertencimento já que mobiliza a comunidade, as escolas, a cidade inteira”, disse Rosa.

No ato da inscrição os candidatos deverão preencher a Ficha de Inscrição disponibilizada no edital, anexando cópia de documento oficial com foto.

Para a categoria Príncipe e Princesa Infanto juvenil, será permitida apenas por inscrições realizadas por instituições como escolas municipais e entidades ou grupos culturais que realizam trabalhos com crianças e adolescentes do município. Nesse caso, o casal será escolhido pela gestão e coordenação de cada escola/entidade.

Os eleitos, que serão conhecidos na noite de sexta-feira (6), assinarão um Termo de Compromisso, sendo esta etapa obrigatória para o recebimento do prêmio após toda a documentação ser analisada devidamente pela equipe da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe.

