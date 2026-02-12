A- A+

Carnaval Carnaval 2026: Itapissuma divulga programação com cinco dias de festa e polo descentralizado Festa acontece a partir desta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17)

A prefeitura de Itapissuma divulgou a programação do Carnaval 2026. A festa acontece a partir desta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17), além de evento no Engenho Ubu no dia 28. A cidade contará com polos no Centro, Pátio de Eventos, Mangabeira, Botafogo e Trio Elétrico pelas principais avenidas da cidade.

A abertura oficial aconteceu no dia 6 de fevereiro com o Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2026 e o Concurso de Fantasias na Categorias Originalidade e Luxo. Já nesta sexta-feira (13), às 15h, acontece o tradicional Concurso de Rei e Rainha Mirim e da Boa Idade, no Clube do Veloz.

À noite, o Clube Veloz recebe o tradicional Baile Municipal. Na ocasião, a festa contará com shows de Nena Queiroga, Flay, Inove, DJ Déb Lima e Bateria Pedra Negra. A entrada é gratuita com ação solidária de 2 kg de alimentos por folião. Os donativos serão destinados às instituições de caridade do município.

Durante os festejos carnavalescos, o município contará com programação musical, além de apresentações culturais de maracatus, coco e grupos afro.

Confira a programação completa

Polo Centro

Sexta-feira

Concurso de Rei e Rainha Mirim e Boa Idade

16:00 – Orquestra de Frevo

17:00 – Just Dance

Baile Municipal – Clube Veloz

(Orquestra de Frevo nos intervalos)

19:00 – Bateria Pedra Negra

20:30 – DJ Déb Lima

22:00 – Inove

23:30 – Nena Queiroga

01:00 – Flay

Pátio de eventos

Sábado

18:00 – André e Forró dos Errados

19:00 – Cícero Assas do Vento

20:00 – Anjos do Forró

21:30 – Estrelas

23:00 – Tuca Barros

00:00 – Vem com Elvis

Domingo

20:00 – Luiza Ketily

21:00 – Evelin Braga

22:30 – Luany Vital

00:00 – André Marreta

Segunda-feira

19:00 – Arrastão

20:00 – Banda Obseção

21:30 – Lili Trindade

23:00 – Grazi Almeida

00:00 – Beleza Pura

Trio elétrico

Terça-feira

Percurso: Av. Frei Serafim / Av. Agamenon Magalhães

Atrações:

Nono Germano

Alcimar Monteiro

Nádia Maia

Engenho Ubu

Engenho Ubu

Domingo

14:00 – Bateria

15:00 – Jazz

16:00 – Lili Trindade

17:30 – Valquíria

19:00 – Forró dos Plays

Polo Mangabeira

Domingo

20:00 – Alex Patrãozinho

21:00 – Cláudia Laurete

22:00 – André e Forró dos Errados

23:00 – Lili Trindade

00:00 – Luiza Ketily

Segunda-feira

15:00 – Passinho

16:00 – MC Play

18:00 – Garota Tropicana

19:00 – Very Mel

20:00 – Tullio Bonny Mistura Louka

22:30 – Iany Campos

00:00 – Carina Lins

Polo Botafogo

Sábado

19:00 – Arrastão da Bateria

19:00 – Jeferson Show

20:00 – Forró dos Reis

21:00 – Milena Dantas

22:30 – Banda Tentação

00:00 – Estrelas



Domingo

19:00 – Arrastão

19:00 – Kekê Moral

20:00 – Ynove

21:30 – André Marreta

23:00 – Robby

01:00 – Luany Vital

Segunda-feira

18:00 – Lily Trindade

20:00 – Vanderson Lima

21:30 – Beleza Pura

23:00 – Carina Lins

00:00 – Ziane Martins

Terça-feira

18:00 – Grazi Almeida

20:00 – Ina

21:30 – Priscila Silva

23:00 – Andriely Souza

01:00 – Vem com Elvis

Apresentações de Maracatu

Centro – Pátio de Eventos

Segunda-feira

15:00 – 10 Maracatus

18:00 – Coco do Sossego

19:00 – Afro Mangue

Botafogo

Segunda-feira

15:00 – 10 Maracatus

