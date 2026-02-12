Carnaval 2026: Itapissuma divulga programação com cinco dias de festa e polo descentralizado
Festa acontece a partir desta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17)
A prefeitura de Itapissuma divulgou a programação do Carnaval 2026. A festa acontece a partir desta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17), além de evento no Engenho Ubu no dia 28. A cidade contará com polos no Centro, Pátio de Eventos, Mangabeira, Botafogo e Trio Elétrico pelas principais avenidas da cidade.
A abertura oficial aconteceu no dia 6 de fevereiro com o Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2026 e o Concurso de Fantasias na Categorias Originalidade e Luxo. Já nesta sexta-feira (13), às 15h, acontece o tradicional Concurso de Rei e Rainha Mirim e da Boa Idade, no Clube do Veloz.
À noite, o Clube Veloz recebe o tradicional Baile Municipal. Na ocasião, a festa contará com shows de Nena Queiroga, Flay, Inove, DJ Déb Lima e Bateria Pedra Negra. A entrada é gratuita com ação solidária de 2 kg de alimentos por folião. Os donativos serão destinados às instituições de caridade do município.
Durante os festejos carnavalescos, o município contará com programação musical, além de apresentações culturais de maracatus, coco e grupos afro.
Confira a programação completa
Polo Centro
Sexta-feira
Concurso de Rei e Rainha Mirim e Boa Idade
16:00 – Orquestra de Frevo
17:00 – Just Dance
Baile Municipal – Clube Veloz
(Orquestra de Frevo nos intervalos)
19:00 – Bateria Pedra Negra
20:30 – DJ Déb Lima
22:00 – Inove
23:30 – Nena Queiroga
01:00 – Flay
Pátio de eventos
Sábado
18:00 – André e Forró dos Errados
19:00 – Cícero Assas do Vento
20:00 – Anjos do Forró
21:30 – Estrelas
23:00 – Tuca Barros
00:00 – Vem com Elvis
Domingo
20:00 – Luiza Ketily
21:00 – Evelin Braga
22:30 – Luany Vital
00:00 – André Marreta
Segunda-feira
19:00 – Arrastão
20:00 – Banda Obseção
21:30 – Lili Trindade
23:00 – Grazi Almeida
00:00 – Beleza Pura
Trio elétrico
Terça-feira
Percurso: Av. Frei Serafim / Av. Agamenon Magalhães
Atrações:
Nono Germano
Alcimar Monteiro
Nádia Maia
Engenho Ubu
Engenho Ubu
Domingo
14:00 – Bateria
15:00 – Jazz
16:00 – Lili Trindade
17:30 – Valquíria
19:00 – Forró dos Plays
Polo Mangabeira
Domingo
20:00 – Alex Patrãozinho
21:00 – Cláudia Laurete
22:00 – André e Forró dos Errados
23:00 – Lili Trindade
00:00 – Luiza Ketily
Segunda-feira
15:00 – Passinho
16:00 – MC Play
18:00 – Garota Tropicana
19:00 – Very Mel
20:00 – Tullio Bonny Mistura Louka
22:30 – Iany Campos
00:00 – Carina Lins
Polo Botafogo
Sábado
19:00 – Arrastão da Bateria
19:00 – Jeferson Show
20:00 – Forró dos Reis
21:00 – Milena Dantas
22:30 – Banda Tentação
00:00 – Estrelas
Domingo
19:00 – Arrastão
19:00 – Kekê Moral
20:00 – Ynove
21:30 – André Marreta
23:00 – Robby
01:00 – Luany Vital
Segunda-feira
18:00 – Lily Trindade
20:00 – Vanderson Lima
21:30 – Beleza Pura
23:00 – Carina Lins
00:00 – Ziane Martins
Terça-feira
18:00 – Grazi Almeida
20:00 – Ina
21:30 – Priscila Silva
23:00 – Andriely Souza
01:00 – Vem com Elvis
Apresentações de Maracatu
Centro – Pátio de Eventos
Segunda-feira
15:00 – 10 Maracatus
18:00 – Coco do Sossego
19:00 – Afro Mangue
Botafogo
Segunda-feira
15:00 – 10 Maracatus