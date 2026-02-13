A- A+

RECIFE Carnaval 2026: Morro da Conceição celebra 15 anos de lirismo com encontro histórico de blocos Expectativa é receber um público diverso e familiar

O Domingo de Carnaval (15) vai ganhar um encanto especial com a realização do 15º Encontro de Blocos Líricos no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Esse evento celebra a trajetória construída com resistência cultural, afeto comunitário e a força do lirismo popular.

Encontro acontece neste domingo (15) | Fotos: Divulgação

Idealizado, produzido e coordenado pelo Bloco Lírico Utopia e Paixão, que é uma agremiação nascida no próprio Morro da Conceição, o encontro é resultado de 14 anos de mobilização cultural contínua.

O pontapé inicial foi dado em 2011, após uma reunião simbólica no Bar La Paloma, no Derby. O encontro consolidou-se como uma política afirmativa que integra economia criativa, identidade territorial e a valorização das tradicionais agremiações de pau e corda.

Expectativas do evento

Para este ano, a expectativa é receber um público diverso e familiar. 15 agremiações desfilarão pelas principais ruas do bairro, reforçando o caráter democrático, seguro e comunitário da festa. Além do valor cultural que tem, o Encontro movimenta o comércio local e fortalece os vínculos sociais, celebrando o Carnaval como patrimônio vivo da cidade.

Atualmente, em parceria com a Secretaria e a Fundação de Cultura do Recife, o Utopia e Paixão reafirma o Morro como território de inovação e salvaguarda das tradições.

“É uma história rica, criativa e agregadora de valores. O evento amplia a visibilidade das nossas manifestações artísticas e promove um intercâmbio fundamental entre agremiações de diferentes bairros e cidades”, destaca Mauricéa Santiago, fundadora do Utopia e Paixão e uma das principais articuladoras do movimento.

