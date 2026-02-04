Carnaval 2026: novas localizações e estacionamento solidário integram serviços do Recife

A- A+

A quase uma semana do início do Carnaval 2026, a Prefeitura do Recife divulgou todo o plano de serviços para atender a população durante os seis dias de folia, entre 12 e 17 de fevereiro. Espaços como a Arena Gastronômica e a Central de Serviços estarão lotados em outro ponto do centro da cidade.

Essas informações foram repassadas à imprensa durante entrevista coletiva que aconteceu nesta quarta-feira (4), no auditório da Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, na área central da cidade. Para garantir a fluidez da festa, estão inclusas 16 secretarias e órgãos municipais que atuarão de forma integrada, envolvendo mais de 7.546 servidores e 7.817 lançamentos.

Videomonitoramento

O Centro de Operações do Recife (COP) funcionará presencialmente durante a festa. Serão usadas 258 câmeras de videomonitoramento no Bairro do Recife. O COP também usará ferramentas como a central de drones, o painel online de acompanhamento das ocorrências e a central de videomonitoramento em pontos estratégicos.

O objetivo é verificar, em tempo real, a efetividade dos serviços prestados, bem como eventuais necessidades verificadas durante os festejos.

Segundo Anderson Soares, chefe do COP, o videomonitoramento das câmeras vai acontecer em tempo real. Além dessas imagens, o centro vai usar um software que já trabalha para avaliar frotas, além de receber dados do Waze em tempo real para identificar gargalos e travas do trânsito. Todas as novidades citadas por ele vêm a partir de avaliações feitas pela população e pela equipe do COP.

“A gente faz esse reforço do videomonitoramento tanto no Bairro do Recife quanto nas imediações e principais vias de acesso, como as pontes, Avenida Agamenon Magalhães e Antônio de Góes para garantir que toda essa operação seja executada da melhor forma possível, garantindo que nós façamos as devidas avaliações situacionais e atuemos com os protocolos pertinentes”, explica Soares.

Novidades

Integrando o pacote das novidades, neste ano a Arena Gastronômica e a Central de Serviços passam a funcionar no Armazém 14, na Avenida Alfredo Lisboa. Já a Central do Artesanato vai ser transferida para o Mirante do Paço, próximo à Ponte Giratória.

Também estarão dispostos na Avenida Rio Branco 46 banheiros femininos e oito para famílias e/ou pessoas com deficiência. O Polo da Moeda, que será o Palco do Samba, agora passa a operar no Parador.

O Polo Gastronômico passa a ter quase o dobro da área de 2025, passando de 850 m² para quase 1.600 m². O local estará aberto no dia 12, das 16h à 0h, e de 13 a 17, das 16h às 2h. Terá 13 operações de alimentação, espaço fraldário, espaço infantil, setor de Achados e Perdidos, grife do Carnaval e caixa eletrônico 24h.

O secretário de Turismo e Lazer da cidade, Thiago Ângelus, fala sobre a Rota da Folia, um projeto feito junto à rede hoteleira que faz o cadastro dos turistas para que eles sejam transportados gratuitamente, do hotel até o Marco Zero, principal polo da cidade.

A rota ocorre de 12 a 17 de fevereiro. As saídas serão às 18h e 19h, já os retornos estão programados para as 21h30, 22h30, 0h, 1h e 2h, com desembarque e embarque no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Central do Artesanato.

“No ano passado, a gente transportou quase dois mil turistas nesse projeto. A expectativa é de que possamos ampliar. Isso é importante. É uma pesquisa que a gente faz para entender o sentimento do usuário da festa sobre infraestrutura, programação, limpeza e segurança. Vai apontando caminhos para a gente aperfeiçoar cada vez mais a nossa festa. Os indicadores mostram que o Recife vem se colocando sempre de uma forma melhor”, aponta ângelus.

Saúde

Secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque garante que a pasta preparou reforço de peso para o Carnaval 2026. Serão dez unidades que vão funcionar por 24 horas, entre maternidades, unidades com plantões clínicos, de pediatria e oftalmologia.

“Teremos também como novidade um atendimento à distância que vai funcionar 24 horas, virtualmente. Das 7h às 19h vai ter um médico ou enfermeiro. A pessoa que caiu e se machucou, bebeu demais e não se hidratou deve procurar esse atendimento. Ela vai ter a melhor orientação até para procurar que unidade de saúde procurar e, se estiver na folia, qual o posto do Samu mais próximo deve ir. Se precisar de atendimento virtual, também vai ter. Pela nossa experiência, 90% desses atendimentos são resolvidos remotamente”, crava Albuquerque.

Em um panorama geral, a Saúde terá sete Postos Médicos Avançados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no centro da cidade, sendo cinco no Galo da Madrugada e dois no Bairro do Recife. Também haverá 63 ambulâncias, 40 motolâncias e um helicóptero em parceria com a Polícia Rodoviária Federal para atendimentos urgentes. Serão 3.116 plantões médicos.

Recentro

Segundo a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, os desafios para execução da festa são muitos em toda a capital, mas no que se refere à área central do Recife, os esforços são ainda maiores. Por detrás de toda a programação, conforme explica Vilaça, há uma equipe integrada.

“Requer muito trabalho e integração dos órgãos e secretarias. A gente tem, aqui no centro, que conciliar atividades de comércios, serviços, bares e restaurantes com o ambiente de folia. Fazemos um trabalho de gestão territorial integrado, para que os desfiles e as agremiações percorram o Recife Antigo com tranquilidade e paz, conciliando também com outros usos e atividades como casamentos e eventos”, destaca.

Atividades do Recentro na folia

• Blitz do Carnaval

O centro do Recife é coisa de cinema

Dias 5, 6 e 7 de fevereiro

Concentração: Praça Dom Vital

Das 11h às 14h

• Conectando Pessoas e Território

Entidades e associações

Fortalecimento da rede local através da divulgação estratégica da programação carnavalesca junto aos parceiros do Centro da Cidade.

• Comércio e Gastronomia

Bares, restaurantes e empreendedores

Articulação com a rede gastronômica do bairro do Recife assegurando o funcionamento alinhado à programação das 04 principais ativações do bairro (Marco Zero, Praça do Arsenal, Palco Samba e Circuito Leda Alves de Cultura Popular).

• Parque das Esculturas

Domingo (15), das 9h às 14h

• Recentro no Território

Recentro/ COP/ órgãos municipais

Gabinete do Recentro presente no planejamento do território com o COP e outros órgãos municipais, criando pontes e conexões para viabilizar as ativações carnavalescas de 2026.

Direitos do consumidor

O Procon Recife vai atuar de forma preventiva até o dia 11 de fevereiro, com a entrega de cartilhas aos comerciantes do Bairro do Recife para orientação quanto aos direitos e deveres nas relações de consumo em bares e restaurantes.

Além disso, o órgão estará presente na área com uma equipe de 18 profissionais que vão realizar ações educativas e fiscalizações nos bares, restaurantes e pontos de transporte de passageiros (taxi e aplicativo), atendimento ao público em local fixo para recebimento de reclamações, denúncias e consultas, iniciando as atividades no dia 12 até o dia 17, das 16h às 2h.

Comerciantes e foliões também vão receber um abanador do Procon, de papel, contendo informações úteis. Com mote "Seu Direito Não é Folia", o material vai conter orientações sobre práticas abusivas nas relações de consumo, contatos do Procon, QR Code para acesso à Cartilha do Comerciante, Cartilha do Folião, Código de Defesa do Consumidor e links para registro de reclamações e denúncias no site do próprio órgão.

Trânsito

Nos dias de folia, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai contar com uma equipe de 531 profissionais, entre agentes e orientadores de trânsito, além de monitores do serviço de transportes.

A primeira etapa da operação vai ter início neste sábado (7), com bloqueios na Ponte Duarte Coelho, a partir das 14h, para montagem da estrutura do Galo Gigante. A ponte só será reaberta após a desmontagem da escultura, no dia 22 de fevereiro. Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios: Avenida Conde da Boa Vista; Rua da Aurora; Rua do Sol; Ponte Duarte Coelho; Avenida Dantas Barreto; e Avenida Guararapes.

Carnaval do Bairro do Recife | Quinta e sexta - 12/02 e 13/02

Nos dias 12 e 13, agentes e orientadores de trânsito vão realizar as ações com o objetivo de promover a segurança viária e facilitar a circulação das pessoas no Bairro do Recife. A partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo o bairro, inclusive nas áreas de Zona Azul. As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.

Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus serão interditados, voltando a ser liberados no dia 18, a partir das 5h. Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Federal (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos. Táxis poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.

Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Será reaberta para ônibus e táxis a partir do domingo (15). O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício De Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

Ponte Buarque de Macedo

A ponte será interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até às 7h da quarta-feira (18). Diariamente, das 6h às 12h, será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF). A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

Concentração Galo da Madrugada | Sexta 13/02

Ainda na noite da sexta-feira (13), às 21h, seguindo até às 20h do Sábado (14), a CTTU vai realizar o fechamento das ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação. Vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas.

Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão). No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial.

Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

Desfile do Galo da Madrugada | Sábado 14/02

No sábado (14), com início às 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares.

A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda.

A Avenida Conde da Boa Vista também estará bloqueada, e os ônibus e veículos deverão retornar na Rua Dom Bosco. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

Estacionamentos gratuitos

Para o público que optar pelo uso de veículos particulares, serão disponibilizadas 1.268 vagas de estacionamento no Bairro do Recife. Desse total, 470 estão na ala sul e 324 na ala norte da sede da Prefeitura do Recife. 150 vagas ficam no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e 324 no Tribunal Regional Federal (TRF). O acesso se dará pela Ponte do Limoeiro.

Na quinta-feira (12), o espaço da Prefeitura do Recife estará aberto, a partir das 15h. Na sexta-feira (13), os estacionamentos do Tribunal Regional Federal (TRF) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a partir das 15h. Eles ficam abertos até às 4h e não será permitido que os veículos pernoitem nos estacionamentos. Caso contrário, estarão sujeitos ao reboque da CTTU.

Expresso Folia

A partir do dia 13, a população vai poder contar com o Expresso Folia, que tem frota composta por 94 veículos e conduz os foliões dos principais shoppins da cidade aos polos de animação. A passagem custa R$ 25 com direito a ida e volta, saindo do Shopping Tacaruna, Shopping Plaza, Shopping RioMar e Shopping Recife.

Horários

Sexta-feira (13): a partir das 18h até às 2h do dia 14;

Sábado (14) - para o Galo da Madrugada: das 7h às 18h, e para o Bairro do Recife, das 18h às 4h do dia seguinte;

Domingo (15) e segunda-feira (16): das 15h às 4h

Terça-feira (17) das 15h às 5h do dia seguinte.

Recursos de proteção à mulher

Central da Mulher, localizada na Rua do Bom Jesus, no Centro Marta Almeida

Funcionando das 16h às 2h;

Com equipe técnica multidisciplinar;

Sala de atendimento à mulher em situação de violência;

Serviços de customização de abadas e roupas;

Comercialização de produtos carnavalesco;

Serviço de maquiagem, penteados e fotografia.

Campanha Pela Vida das Mulheres em todos os polos carnavalescos

A Secretaria da Mulher do Recife atuará de forma itinerante com abordagens educativas para ampliar o acesso da população aos serviços e canais de atendimento

Rede de Atendimento

Brigada Maria da Penha

Funcionando no Centro Marta Almeida, das 16 h às 2h

Centro Clarice Lispector

Em Santo Amaro, funcionando em regime de plantão 24h

Ser Clarice

Em Areias, funcionando das 7h às 19h

Unidade Móvel

No bairro do Ibura, atuando no fortalecimento das ações de

enfrentamento à violência em território prioritário

Recursos de proteção aos Direitos Humanos

Central dos Direitos Humanos

Dedicada ao carnaval do bairro do Recife

Equipe multidisciplinar (psicólogos, Assistentes Sociais, advogados)

Realiza a identificação de crianças

Atendimento e orientação quanto à violação de direitos

Divulgação das campanhas Contra o Racismo e LGBTfobia

Espaço Acessibilidade

Galo da Madrugada (dia 14/02 das 8h às 17h) / 160 vagas

Palco do Marco Zero (de acordo com o horário dos shows) / 30 vagas

Praça do Arsenal (de acordo com o horário dos shows) / 40 vagas

Caravana de Direitos

Equipe itinerante em uma van

Apresentação esquete teatral

Polos descentralizados

Temas voltados aos Direitos Humanos

Cardápio em Braile

Todo o cardápio do Polo Gastronômico terá uma versão em braile

Rota Acessível

Os foliões com deficiência ou mobilidade reduzida terão uma rota acessível até o Espaço

Acessibilidade.

Criança segura: prevenção ao desaparecimento

Equipe itinerante trabalhando na identificação das crianças com pulseiras de identificação.

Recife 60+

Campanha educativa sobre o envelhecimento ativo, acesso ao lazer da pessoa idosa e combate ao idadismo

Recife sem Preconceito e Discriminação e Recife sem Racismo

Atuação de equipe itinerante nos polos centralizados e descentralizados do Carnaval do Recife, promovendo a sensibilização

Lei nº 16.780/2002 e Lei nº 17.025/2004

Serviços dos Centros Municipal de Referência em cidadania LGBTI+

https://denunciaslgbt.recife.pe.gov.br

