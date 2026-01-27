Carnaval 2026: Olinda abre cadastramento para catadores de resíduos nesta quarta-feira (28)
Ação deste ano terá a implantação de um polo de acolhimento exclusivo para os catadores, no Clube Atlântico
O cadastramento para o Carnaval Sustentável de Olinda tem início na quarta-feira (28) e será voltado aos catadores e catadoras de resíduos sólidos que irão atuar no Sítio Histórico durante o período carnavalesco.
As inscrições são gratuitas e ocorrem das 9h às 13h, na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano do município (Semapu), localizada na Estrada do Bonsucesso, nº 306, em Bonsucesso.
Para participar, é recomendado apresentar documento oficial com foto. Uma das principais novidades da ação é a implantação de um polo de acolhimento exclusivo para os catadores, que funcionará no Clube Atlântico, no Carmo.
O espaço contará com refeições, área para descanso e apoio durante os dias de Carnaval, com o objetivo de promover mais segurança e bem-estar aos profissionais que estarão nas ruas garantindo a coleta correta dos resíduos.
A ação integra o conjunto de medidas do Carnaval Sustentável, que alia responsabilidade ambiental, inclusão social e valorização do trabalho dos catadores.
Com informações da assessoria.