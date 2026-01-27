A- A+

Sustentabilidade Carnaval 2026: Olinda abre cadastramento para catadores de resíduos nesta quarta-feira (28) Ação deste ano terá a implantação de um polo de acolhimento exclusivo para os catadores, no Clube Atlântico

O cadastramento para o Carnaval Sustentável de Olinda tem início na quarta-feira (28) e será voltado aos catadores e catadoras de resíduos sólidos que irão atuar no Sítio Histórico durante o período carnavalesco.

As inscrições são gratuitas e ocorrem das 9h às 13h, na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano do município (Semapu), localizada na Estrada do Bonsucesso, nº 306, em Bonsucesso.

Para participar, é recomendado apresentar documento oficial com foto. Uma das principais novidades da ação é a implantação de um polo de acolhimento exclusivo para os catadores, que funcionará no Clube Atlântico, no Carmo.

O espaço contará com refeições, área para descanso e apoio durante os dias de Carnaval, com o objetivo de promover mais segurança e bem-estar aos profissionais que estarão nas ruas garantindo a coleta correta dos resíduos.



A ação integra o conjunto de medidas do Carnaval Sustentável, que alia responsabilidade ambiental, inclusão social e valorização do trabalho dos catadores.



Com informações da assessoria.

