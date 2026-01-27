Carnaval 2026: Olinda abre inscrições para o Camarote da Acessibilidade; veja como participar
Espaço é voltado para pessoas com deficiência que querem aproveitar a folia no Sítio Histórico do município
A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, abriu as inscrições para a participação no Camarote da Acessibilidade durante o Carnaval 2026.
O espaço é voltado para pessoas com deficiência que querem aproveitar a folia no Sítio Histórico do município entre o Sábado de Zé Pereira e a Terça-feira Gorda, nos dias 14 a 17 de fevereiro.
O camarote estará instalado na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, das 9h às 16h, com estrutura adaptada para o público e equipe de apoio.
Para participar, as inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do link.
Serão disponibilizadas 60 vagas diárias destinadas a pessoas com deficiência, que poderão levar acompanhantes para o local.
Além da infraestrutura, os participantes também terão acesso a lanches, garantindo mais conforto ao longo do período de permanência no espaço.