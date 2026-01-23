A- A+

CARNVAL Carnaval 2026: Olinda celebra homenageados do ano; conheça nomes e saiba como votar Personalidades em vida e em memória são reconhecidas por suas contribuições ao Carnaval de Olinda

O Carnaval 2026 de Olinda ganha forma com a divulgação dos homenageados nesta sexta-feira (23).

Além das duas homenagens definidas pelo Título História Viva, em vida e em memória, a população também pode participar da escolha de outros nomes que marcaram a cultura carnavalesca da cidade por meio de votação popular, reunindo mestres, mestras e fazedores da cultura que mantêm vivas as tradições da cidade.

Para participar, basta acessar o site e escolher um candidato em vida e outro em memória.

Homenageados que receberão o Título História Viva 2026

O Título História Viva é uma homenagem dedicada às personalidades que marcaram profundamente a cultura local, reconhecendo trajetórias que ajudaram a construir, preservar e fortalecer as tradições populares.

Em sua edição deste ano, o título celebra duas figuras emblemáticas: Dona Aurinha, mestra do coco e guardiã de um saber ancestral, e Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda e o carnavalesco mais antigo ainda em atividade.

Dona Aurinha do Coco (in memoriam)

Áurea da Conceição de Assis Souza, a Dona Aurinha do Coco, foi uma das grandes guardiãs da cultura popular pernambucana. Mestra do coco, mulher de saberes ancestrais e presença marcante nas rodas, ela dedicou sua vida a manter viva uma das expressões mais pulsantes da tradição nordestina.

Sua voz firme, seu ritmo preciso e sua alegria contagiante transformavam cada apresentação em um verdadeiro ato de resistência cultural.

Mais do que artista, Dona Aurinha foi referência, educadora e inspiração para gerações de brincantes, músicos e pesquisadores da cultura popular.

Seu conhecimento não estava apenas no canto e na dança, mas também na forma generosa com que acolhia, ensinava e transmitia a história do coco como herança coletiva, construída na oralidade e na vivência comunitária.

Mesmo após sua partida, Dona Aurinha do Coco segue presente na batida dos tambores, nos passos marcados no chão e na voz de quem continua cantando e brincando o coco. Seu legado permanece vivo, ecoando como força, ancestralidade e celebração da cultura popular.

Dona Aurinha do Coco faleceu no dia 27 de janeiro de 2022, no Rio de Janeiro, aos 63 anos de idade.

Ernane Lopes (em vida)

Natural de Olinda, Ernane Lopes, 81 anos e 70 dedicados ao Carnaval, é reconhecido como o carnavalesco mais antigo ainda em atividade no Carnaval de Olinda. Sua trajetória é profundamente marcada por um vínculo afetivo com a cidade, suas tradições e a força criativa das expressões populares.

Carnavalesco de referência, Ernane dedicou a vida à preservação, à valorização e à renovação das tradições carnavalescas. É fundador do boneco gigante Menino da Tarde, criação que se firmou como símbolo da alegria, da irreverência e da identidade cultural do Carnaval olindense, abraçado por moradores, foliões e visitantes.

Ao longo de décadas de atuação, Ernane Lopes tem sido figura fundamental na manutenção e no fortalecimento das manifestações festivas de Olinda, inspirando gerações de artistas, brincantes e comunidade.

Em vida, ele permanece como exemplo de paixão pelo Carnaval e de compromisso com as raízes culturais da sua terra.

Conheça os candidatos a homenageados e participe da votação

Os candidatos deste ano são importantes representantes da cultura carnavalesca da Marim dos Caetés.

Serão escolhidos dois nomes: um homenageado em vida e outro em memória. A votação tem início nesta sexta-feira (23), a partir das 8h30 e segue até 23h59 da próxima terça-feira (27).

Candidatos – Homenageados em Vida

Malu – Maracatu Axé da Lua

Dirigente do Maracatu Axé da Lua, José Maria de Farias, o Malu, é uma referência na preservação e no fortalecimento da cultura afro-pernambucana em Olinda.

Com uma trajetória iniciada nas décadas de 1980 e 1990, período de intensa efervescência cultural e política, Malu participou ativamente da construção de espaços de expressão da negritude em Olinda.

Atuou em afoxés, blocos afro, grupos de teatro e formações de samba-reggae, contribuindo para ações culturais que iam além do desfile, envolvendo debates, encontros e mobilização comunitária.

No cotidiano do Maracatu Axé da Lua, Malu exerce um papel estruturante. É responsável pela articulação dos integrantes, pela organização das apresentações e pela continuidade dos fundamentos que sustentam o grupo enquanto expressão cultural, política e espiritual.

Sua contribuição segue sendo fundamental para o cenário cultural olindense, reafirmando o maracatu como espaço de resistência, identidade e transmissão das tradições afro-pernambucanas.

Eraldo Gomes – Carnavalesco

A contribuição para o carnaval e para a preservação da cultura popular de Olinda marca a atuação de Eraldo José Gomes. Agente cultural, ele atua nas áreas do carnaval, do artesanato, das artes plásticas e da preservação do patrimônio cultural material e imaterial da cidade.

Filho de José Miguel Gomes, ex-presidente do Homem da Meia-Noite, e neto de Zé de Lúcia, um dos fundadores do Clube Lenhadores de Olinda, Eraldo teve sua formação cultural ligada desde a infância às agremiações e às manifestações da cultura popular olindense.

No carnaval, participou da fundação da Troça Carnavalesca Menina da Tarde, em 1977, e, em 1979, fundou a Troça Carnavalesca Mista John Travolta, que se consolidou como uma das mais representativas de Olinda.

A agremiação se destaca pela irreverência, diversidade e valorização do frevo, com projeção local, estadual e nacional. Paralelamente, desenvolve trabalho contínuo no artesanato, com destaque para o entalhamento em madeira.

Suas obras retratam elementos da identidade cultural de Olinda e integram coleções e exposições no Brasil e no exterior, contribuindo para a difusão da arte popular olindense.

André dos Clarins

A sonoridade que anuncia a chegada das agremiações é parte fundamental do carnaval de Olinda, e André Luiz de Melo Neto, o André do Clarim, está diretamente ligado a essa tradição.

Sua atuação contribui para a preservação dos rituais sonoros que organizam os cortejos e reforçam a identidade do carnaval de rua da cidade.

Integrante do tradicional Grupo Clarins de Olinda, André atua no anúncio das agremiações carnavalescas, função histórica que marca o início dos desfiles. Ao longo de sua trajetória, acompanhou diversas agremiações em viagens, participando de apresentações em diferentes localidades.

Sua formação musical teve início na década de 1980, quando integrou uma banda marcial, base que consolidou sua atuação no carnaval e no trabalho com os clarins.

O uso dos clarins como anúncio da chegada das agremiações tornou-se marca de diversos grupos do carnaval pernambucano, entre eles Homem da Meia-Noite, Cariri Olindense, Elefante de Olinda, Boi da Macuca, Marim dos Caetés, A Porca e O Minhocão, reafirmando a importância dessa tradição no cenário cultural de Olinda.

Carlos da Burra – bonequeiro

A tradição dos bonecos gigantes, um dos símbolos mais fortes do carnaval de Olinda, tem em Carlos da Burra uma de suas principais referências em vida.

Reconhecido como um dos mais importantes manipuladores de bonecos gigantes da cidade, ele atua há décadas sustentando, com o próprio corpo e a dança, a memória e a emoção do carnaval de rua.

Carlos iniciou sua trajetória ainda na adolescência, aos 14 anos, após se encantar, na infância, com o Homem da Meia-Noite. Desde então, construiu uma caminhada marcada pela vivência popular, pela dança e pela relação direta com os foliões.

Esse percurso o levou a ocupar, atualmente, o posto de carregador titular do Homem da Meia-Noite, símbolo máximo do carnaval olindense. Ao longo de sua trajetória, conduziu bonecos que se tornaram marcantes na história cultural da cidade, como Menino da Tarde, Menina da Tarde, John Travolta, Garoto de Vassoura e Chorão.

Destaca-se a relação contínua com o Garoto de Vassoura, conduzido por Carlos desde a fundação do boneco, há mais de três décadas, numa ligação rara no carnaval de Olinda.

Sua marca está na forma singular de condução: cada boneco ganha personalidade própria por meio da dança, do ritmo e da comunicação silenciosa com o público.

Essa assinatura artística faz com que sua presença seja reconhecida nos cortejos e reafirma o papel dos manipuladores de bonecos gigantes como artistas fundamentais para a continuidade do carnaval de Olinda.

Dona Del do Coco

O Coco é uma das expressões mais importantes da cultura popular de Olinda e ocupa um lugar central no Carnaval da cidade, tanto pelo seu valor histórico quanto pelo seu papel social e simbólico.

O ritmo se mantém vivo por meio de mestres, mestras, grupos e comunidades que fazem do coco uma prática coletiva, baseada no canto, na percussão, na dança e na improvisação.

Deonice Francisca Conceição da Silva, conhecida artisticamente como Dona Del do Coco, nasceu no Sítio Escalvada, no município de Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco. É compositora, cantora e poetisa popular, com atuação marcante nos ritmos do coco, da ciranda, do forró e do samba.

Filha de pais e avós agricultores, herdou da família a arte musical e a ligação com os ritmos tradicionais. Seu pai era sanfoneiro e coquista, e seus avós dominavam os ritmos do coco e da ciranda, influências que marcaram profundamente sua formação artística.

Figura reconhecida em Olinda e em Pernambuco, participa ativamente do Carnaval, de eventos culturais ao longo do ano e de encontros tradicionais, como o Encontro de Coco de Pernambuco. Durante a infância, cantava enquanto trabalhava na roça, fortalecendo desde cedo sua relação com a música popular.

Caçula de 25 irmãos, compôs sua primeira música aos 9 anos de idade, intitulada “O Lencinho”, dando início a uma trajetória autoral que se manteria ao longo da vida. Gravou dois CDs e consolidou-se como referência da cultura popular pernambucana, representando a força da autoria feminina e a preservação dos saberes tradicionais.

Candidatos – Homenageados em Memória

Dona Janete (in memoriam)

A história do Maracatu Nação Leão Coroado e a preservação de seus fundamentos passam pela trajetória de Dona Janete Hora de Aguiar, referência em vida e em memória da cultura popular de Olinda.

Ela dedicou mais de três décadas ao maracatu, sendo reconhecida como uma das matriarcas da Nação sediada em Águas Compridas.

Desde 2003, exerceu a função de Dama do Paço do Leão Coroado, conduzindo a calunga Dona Izabé, símbolo sagrado que representa o orixá protetor do maracatu. Cumpriu esse papel com rigor, respeito e fidelidade aos fundamentos da tradição, tornando-se guardiã de um dos elementos centrais da Nação.

Tendo chegado em Olinda ainda criança, em 1958, e integrante do Leão Coroado desde 1991, Dona Janete construiu uma trajetória marcada pela dedicação cotidiana ao maracatu. Costurou, bordou, organizou, cuidou e acolheu, sustentando o grupo não apenas nos desfiles, mas no dia a dia da brincadeira, ao lado do Mestre Afonso, companheiro de vida e mestre da Nação.

Em memória, Dona Janete permanece como símbolo de entrega, afeto e resistência cultural, com sua história inscrita na trajetória do Leão Coroado e na cultura popular de Olinda.

Maestro Lessa – José Bezerra da Silva (in memoriam)

A preservação do frevo de rua em sua forma tradicional tem no Maestro Lessa uma de suas referências mais importantes em memória.

Maestro, regente e formador, José Bezerra da Silva construiu uma trajetória dedicada à difusão da música carnavalesca nas ruas de Olinda e do Recife, com rigor musical e compromisso com a cultura popular.

Natural de Nazaré da Mata, iniciou sua formação musical como trombonista e, a partir da década de 1990, se consolidou como regente de frevo. Fundou a Orquestra do Maestro Lessa, que se tornou presença constante em desfiles e cortejos carnavalescos, acompanhando algumas das mais tradicionais agremiações do estado.

Ao longo de décadas, esteve à frente de blocos históricos como Pitombeira dos Quatro Cantos, Clube Vassourinhas, Tá Maluco e Amantes de Glória, contribuindo diretamente para a manutenção do frevo de rua com disciplina, respeito aos arranjos e fidelidade à tradição.

Sua atuação também teve caráter formador, servindo de referência para músicos e regentes mais jovens.

Falecido em julho de 2025, aos 89 anos, Maestro Lessa deixou um legado sólido e permanente. Sua orquestra segue em atividade, assegurando a continuidade de sua obra e reafirmando sua importância na história do Carnaval de Olinda e na memória coletiva do frevo pernambucano.

Pedro Sapateiro (in memoriam)

Pedro Salomão do Ó, mais conhecido como Pedro Sapateiro, foi o primeiro porta-estandarte da tradicional Troça Carnavalesca Ceroulas de Olinda, função que exerceu por cerca de cinco décadas, tornando-se uma figura histórica do Carnaval da cidade.

Nascido em 1923, no município de Igarassu, chegou a Olinda aos nove anos de idade, passando a residir no bairro do Guadalupe. Ainda muito jovem, iniciou sua trajetória no Carnaval de Olinda e construiu um percurso marcante como um dos mais reconhecidos porta-estandartes da história da festa.

Ao longo de sua vida carnavalesca, Pedro Sapateiro teve passagem por diversas agremiações tradicionais, entre elas Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos, A Porca, Marim dos Caetés, Cheguei Agora, Urso da Madame, Cariri, entre outras, sempre mantendo um forte vínculo com os blocos e troças da cidade.

Iniciou sua história no Carnaval aos 12 anos de idade e dedicou 77 anos de sua vida às tradições culturais de Olinda e de Pernambuco. Em vida, transmitiu seu conhecimento a familiares e aprendizes, que hoje dão continuidade ao seu legado, desfilando pelas ladeiras históricas da cidade e mantendo viva a essência de um Carnaval popular, construído pelo povo e para o povo.

Dona Glorinha do Coco (in memoriam)

Batizada Maria da Glória Braz de Almeida, nasceu no bairro do Amaro Branco, em Olinda, em 1934. Neta de pessoas escravizadas, a história de Dona Glorinha se confunde com a tradição do genuíno Coco Olindense, a partir do Amaro Branco, e vem consolidando a base do ritmo em Pernambuco há mais de 100 anos.

É uma referência eterna da cultura popular de Olinda e uma das grandes mestras do coco de roda em Pernambuco. Sua trajetória permanece profundamente ligada à história das manifestações culturais tradicionais da cidade, especialmente àquelas que têm no coco uma expressão de identidade, ancestralidade e resistência.

Mais do que uma artista, foi guardiã da tradição oral, formadora de gerações e liderança cultural reconhecida nos territórios onde o coco sempre foi espaço de encontro, celebração e construção coletiva.

Sua atuação ultrapassou os palcos e as festas populares, alcançando ações educativas, encontros comunitários e processos de formação cultural, contribuindo para fortalecer a autoestima das comunidades e o protagonismo das mulheres na cultura popular.

Dona Glorinha deixou um legado que segue vivo na memória, na prática e no corpo dos brincantes que aprenderam com ela.

Antônio Tomás de Oliveira (in memoriam)

Mestre da Arte dos Bonecos Gigantes e Construtor do Carnaval de Rio Doce, Olinda, Antônio Tomás de Oliveira foi um dos principais nomes da construção artística e carnavalesca de Olinda, com atuação marcante no bairro de Rio Doce.

Após trajetória profissional na Aeronáutica, onde construiu sua carreira até a aposentadoria, se dedicou totalmente à arte popular, se tornando referência na criação de bonecos gigantes, alegorias e estruturas carnavalescas.

Artista autodidata, Tomás atuou intensamente na formação de novos criadores, compartilhando conhecimentos técnicos e sensíveis que influenciaram gerações de artistas. Entre eles, se destaca Max Pietro, que hoje dá continuidade ao seu legado na arte dos bonecos gigantes e na cultura popular pernambucana.

Sua primeira boneca gigante, a Rainha, foi criada para o bloco Folia dos Reis, agremiação da qual Tomás foi presidente. A obra marcou o início de sua trajetória artística e tornou-se símbolo histórico de sua contribuição ao Carnaval de Olinda.

Atualmente, a boneca é preservada pela Calungada – Os Calungas Gigantes de Pernambuco, como patrimônio vivo de sua memória. Antônio Tomás exerceu papel fundamental na estruturação do carnaval descentralizado de Olinda.

Ele foi diretor plástico do bloco Gota D’Água, idealizador do primeiro passódromo do Carnaval de Olinda, instalado na Praça do Jacaré, na década de 2000, além de articulador do Polo Carnavalesco de Rio Doce, da abertura oficial do Carnaval do bairro e da criação da Associação Carnavalesca de Rio Doce.

