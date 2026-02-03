A- A+

Carnaval Carnaval 2026: Olinda inicia cadastramento para adesivos de livre acesso durante a folia Adesivagem começa nesta quarta-feira (4) e segue até o dia 11 de fevereiro, com atendimento presencial e online

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMOB) e da Diretoria de Transportes e Trânsito, dará início nesta quarta-feira (4) ao período de cadastramento para adesivagem de veículos que terão acesso ao Sítio Histórico durante os dias de Carnaval de 2026.

A ação acontece até o dia 11 de fevereiro e é obrigatório para moradores, prestadores de serviço, veículos de abastecimento e casos especiais. O cadastramento pode ser feito de forma presencial ou online, através deste link.

O objetivo da medida é organizar o fluxo de veículos na área restrita, garantindo mobilidade, segurança viária e o funcionamento adequado dos serviços durante o período carnavalesco.

Para quem pretende realizar o cadastro presencialmente, os locais de atendimento são o auditório do Colégio São Bento (exclusive para moradores) e a Secretaria de Mobilidade Urbana (serviço, abastecimento e acesso especiais).

O atendimento será feito das 13h às 17h, nesta quarta-feira (4); das 8h às 17h, na quinta (5) e sexta-feira (6); das 8h às 14h, no sábado (7) e domingo (8); e das 8h às 17h, da segunda (9) até quarta (11).

Acesso para veículos de moradores

Cada residência poderá receber até dois adesivos, exclusivamente para veículos da espécie passageiro, do tipo automóvel. A entrega dos adesivos é pessoal e não será permitida a terceiros, salvo exceção para a pessoa cadastrada como recebedora no sistema, mediante apresentação de documento oficial com foto.

O preenchimento completo do cadastro e o envio de toda a documentação são obrigatórios para a liberação da autorização.

Documentação exigida

Proprietário do imóvel

Comprovante de residência atualizado (Neoenergia, Compesa ou IPTU);

Documento que comprove a propriedade do imóvel;

CRLV do veículo;

RG e CPF.

Locatário

Contrato de locação com firma reconhecida em cartório;

Comprovante de residência atualizado

CRLV do veículo;

RG e CPF.

Acesso para veículos de serviço

Os adesivos do tipo serviço são destinados a pessoas jurídicas e MEIs que atuam dentro da área restrita durante o Carnaval. As solicitações passam por análise da Secretaria de Mobilidade Urbana, que avalia a real necessidade e define a quantidade de adesivos a serem concedidos.

No caso de hotéis e pousadas, é obrigatória a identificação das placas dos veículos de hóspedes, funcionários e fornecedores. Assim como nas demais categorias, a entrega de adesivos a terceiros não é permitida.

Documentação exigida

Contrato Social da empresa ou CCMEI;

RG e CPF do representante legal;

CRLV do veículo.

O pedido deve ser feito por meio de requerimento anexado ao sistema, informando a atividade exercida, a quantidade de adesivos solicitada e demais justificativas necessárias.

Acesso para veículos de abastecimento

Barracas, food trucks, ambulantes e demais comerciantes cadastrados na Secretaria de Controle Urbano de Olinda terão direito a um adesivo de abastecimento, mediante apresentação do crachá emitido pelo órgão.

Esses adesivos permitem acesso exclusivamente no horário das 3h às 8h da manhã, durante os dias de Carnaval.

Documentação exigida

Crachá da Secretaria de Controle Urbano;

RG e CPF do solicitante;

CRLV do veículo.

Acesso especial

A categoria de Acesso Especial é destinada a órgãos públicos, entidades de utilidade pública, autoridades civis ou militares e prestadores de serviços essenciais de caráter emergencial.

A liberação não é automática e depende de análise técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana, levando em conta o fluxo e a segurança viária no perímetro do Carnaval.

Documentação exigida

Ofício de solicitação em papel timbrado, assinado pela autoridade ou representante legal;

Documento de identificação do responsável;

O envio dos CRLVs será realizado posteriormente, via QR Code, após a aprovação do pedido.

