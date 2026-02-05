Qui, 05 de Fevereiro

quinta05/02/2026
Carnaval 2026

Carnaval 2026: Olinda monta esquema especial com bloqueios fixos e móveis; confira locais

Interrupção começa à 0h de sexta-feira (13)

Bloqueio no trânsito durante o Carnaval de OlindaBloqueio no trânsito durante o Carnaval de Olinda - Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda

Por conta do Carnaval 2026, a cidade de Olinda terá uma operação especial para otimizar o trânsito e o transporte. O esquema abrange o Sítio Histórico e arredores.

As vias terão 29 pontos de bloqueio fixos. Os locais serão fechados com manilhas de concreto. 

A interrupção começa à 0h de sexta-feira (13) e acaba na Quarta-Feira de Cinzas (18) até 8h.

De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos fixos serão nos seguintes locais:

Além dos fixos, haverá seis pontos de bloqueio móveis, com a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.

Os profissionais irão atuar para garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.

De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos móveis serão nos seguintes locais:

Tecnologia
Com o objetivo de reforçar a organização da mobilidade durante o Carnaval, Olinda implantará uma nova tecnologia para monitorar o trânsito nos pontos de bloqueio.

Segundo a prefeitura, os motoristas dos veículos previamente cadastrados receberão um chip eletrônico que permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, o que deverá garantir mais agilidade e segurança no controle do tráfego. Os chips serão entregues junto aos adesivos de acesso.
 

