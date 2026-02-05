A- A+

Carnaval 2026 Carnaval 2026: Olinda monta esquema especial com bloqueios fixos e móveis; confira locais Interrupção começa à 0h de sexta-feira (13)

Por conta do Carnaval 2026, a cidade de Olinda terá uma operação especial para otimizar o trânsito e o transporte. O esquema abrange o Sítio Histórico e arredores.

As vias terão 29 pontos de bloqueio fixos. Os locais serão fechados com manilhas de concreto.

A interrupção começa à 0h de sexta-feira (13) e acaba na Quarta-Feira de Cinzas (18) até 8h.

De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos fixos serão nos seguintes locais:

BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho



BF02- Rua do Piza



BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro)



BF04-Travessa Santo Antônio



BF05- Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas



BF06- 1ª Travessa Joaquim Nabuco



BF07 – Rua da Boa Hora



BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão



BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante



BF10-Rua Bica dos Quatro Cantos



BF11- Rua Severino José Ramalho



BF12-Rua José Ramalho



BF13-Rua Bartolomeu de Medeiros



BF14-Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe



BF15 – Rua de São João



BF16 - Rua Ilma Cunha



BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen



BF18- Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho



BF19- Rua Frei Afonso Maria



BF20-Rua Alta da Bela Vista



BF21 - Rua Mal. Da Fonseca



BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa



BF23- Praça 12 de Março (Rua central)



BF24- Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré



BF25-Rua Dom Pedro Rossler



BF26– Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa



BF27 - Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)



BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros)



BF29 - Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros)

Além dos fixos, haverá seis pontos de bloqueio móveis, com a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.

Os profissionais irão atuar para garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.

De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos móveis serão nos seguintes locais:

BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde)



BM02 - PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda)



BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto)



BM04 - Av. Olinda (Varadouro)



BM05 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho



BM06 - Estrada do Bonsucesso

Tecnologia

Com o objetivo de reforçar a organização da mobilidade durante o Carnaval, Olinda implantará uma nova tecnologia para monitorar o trânsito nos pontos de bloqueio.

Segundo a prefeitura, os motoristas dos veículos previamente cadastrados receberão um chip eletrônico que permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, o que deverá garantir mais agilidade e segurança no controle do tráfego. Os chips serão entregues junto aos adesivos de acesso.



