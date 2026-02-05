Carnaval 2026: Olinda monta esquema especial com bloqueios fixos e móveis; confira locais
Interrupção começa à 0h de sexta-feira (13)
Por conta do Carnaval 2026, a cidade de Olinda terá uma operação especial para otimizar o trânsito e o transporte. O esquema abrange o Sítio Histórico e arredores.
As vias terão 29 pontos de bloqueio fixos. Os locais serão fechados com manilhas de concreto.
A interrupção começa à 0h de sexta-feira (13) e acaba na Quarta-Feira de Cinzas (18) até 8h.
De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos fixos serão nos seguintes locais:
- BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho
- BF02- Rua do Piza
- BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro)
- BF04-Travessa Santo Antônio
- BF05- Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas
- BF06- 1ª Travessa Joaquim Nabuco
- BF07 – Rua da Boa Hora
- BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão
- BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante
- BF10-Rua Bica dos Quatro Cantos
- BF11- Rua Severino José Ramalho
- BF12-Rua José Ramalho
- BF13-Rua Bartolomeu de Medeiros
- BF14-Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe
- BF15 – Rua de São João
- BF16 - Rua Ilma Cunha
- BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen
- BF18- Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho
- BF19- Rua Frei Afonso Maria
- BF20-Rua Alta da Bela Vista
- BF21 - Rua Mal. Da Fonseca
- BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa
- BF23- Praça 12 de Março (Rua central)
- BF24- Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré
- BF25-Rua Dom Pedro Rossler
- BF26– Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa
- BF27 - Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)
- BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros)
- BF29 - Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo de Bombeiros)
Além dos fixos, haverá seis pontos de bloqueio móveis, com a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.
Os profissionais irão atuar para garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.
De acordo com a prefeitura de Olinda, os pontos móveis serão nos seguintes locais:
- BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde)
- BM02 - PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda)
- BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto)
- BM04 - Av. Olinda (Varadouro)
- BM05 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho
- BM06 - Estrada do Bonsucesso
Tecnologia
Com o objetivo de reforçar a organização da mobilidade durante o Carnaval, Olinda implantará uma nova tecnologia para monitorar o trânsito nos pontos de bloqueio.
Segundo a prefeitura, os motoristas dos veículos previamente cadastrados receberão um chip eletrônico que permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, o que deverá garantir mais agilidade e segurança no controle do tráfego. Os chips serão entregues junto aos adesivos de acesso.