Carnaval 2026: Olinda tem alta movimentação de foliões, nesta sexta (13)

Mesmo com tempo nublado, o chão ferve em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Na manhã desta sexta (13), um dia após a abertura oficial do Carnaval 2026 na cidade, a entrada do Carmo registra alto fluxo de veículos e pedestres. Por todos os lados tem gente que brinca a folia de Momo.

No Alto da Sé, o movimento é mais baixo. A vendedora Sandra Gomes, de 63 anos, diz que não perde as oportunidades de se divertir na folia. Além de estar presente na abertura do Carnaval de Olinda e no bloco ‘Nem Com Uma Flor’, ela acompanhou o desfile do bloco Imaculado Coração de Maria, onde uma das netas estuda. Na Sé, ela estava acompanhada da filha, do genro e das duas netas.





“O que eu mais gosto de fazer é frevar, embora meus joelhos já estejam antigos. É uma beleza estar aqui nessa linda paisagem da Sé, que é grandiosa. Eu amo estar aqui. É muito maravilhoso. A cachaça daqui é uma beleza. Já tomei muito e vou tomar ainda mais. Para mim, a festa não acaba. Enquanto eu estiver vida e força, estarei aqui”, disse ela.





Movimentação Sítio Histórico de Olinda. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Perto da sede da Prefeitura de Olinda, por volta das 9h50, passou o bloco Dom Folia, que arrastou centenas de foliões. Entre eles, a empresária Mari Muniz, 42. Ela mora no Janga, em Paulista, e foi brincar o Carnaval com o filho e sobrinhos.

“Está maravilhoso e eu estou já saudosa, porque é o único dia que eu vou brincar em Olinda neste ano. No restante eu vou descansar. Já chorei de saudade, mas estou me divertindo muito”, comentou.

