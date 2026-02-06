A- A+

Carnaval 2026 Uso de drones particulares sem autorização está proibido nos carnavais do Recife e Olinda, diz SDS Uso do espaço aéreo nos festejos públicos de Momo, no período de 12 a 19 de fevereiro, será restrito às Operativas da SDS, imprensa, prefeituras e blocos carnavalescos cadastrados

O uso de drones particulares sem autorização durante o Carnaval do Recife e Olinda, na Região Metropolitana, poderá ser configurado crime inafiançável com pena de até cinco anos de prisão. O alerta foi divulgado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

De acordo com a pasta, por questões de segurança, uso do espaço aéreo nos festejos públicos de Momo, no período de 12 a 19 de fevereiro, será restrito às Operativas da SDS, imprensa, prefeituras e blocos carnavalescos devidamente cadastrados.



Quem for flagrado pela Polícia Militar pilotando os equipamentos de forma ilegal no Recife ou em Olinda poderá ter o equipamento apreendido, bem como ser preso e encaminhado a uma delegacia.



A proibição de drones particulares nos festejos públicos carnavalescos partiu da própria SDS, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer/GTA), responsável pelos cadastros.



"Neste período, os que praticarem a ilegalidade do voo de drones estarão sujeitos a punições penais, administrativas e cíveis. Previsto no artigo 261 do Código Penal, o crime de expor a perigo aeronave é inafiançável, com pena de até cinco anos de reclusão, podendo ainda ter o equipamento apreendido", reforçou a SDS.

A pasta também informou que o infrator pode receber multas aplicadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que podem chegar a R$ 40 mil e responder na Junta de Julgamento da Aeronáutica (JJAer), que tem por finalidade apurar e aplicar as penalidades e providências administrativas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).



Quem presenciar infrações ou voos irregulares pode relatar o ocorrido à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), através do número 190.



"A operação desses equipamentos não-tripulados é uma atividade que requer muita responsabilidade, as devidas autorizações e o respeito às legislações vigentes, pois pode colocar em perigo tanto os foliões quanto as aeronaves de asas rotativas (helicópteros) da segurança pública, podendo danificá-las em caso de colisão e, até mesmo, provocar uma fatalidade", afirmou o tenente-coronel da PM, Haner de Oliveira, coordenador da Operação Drones da SDS.

Festas privadas

A SDS destaca que será permitida a operação de drones em festas privadas que aconteçam no período carnavalesco, desde que estejam devidamente autorizados pelo Controle de Tráfego Aéreo III (Cindacta III) e que as festas não ocorram nas áreas de zona de restrição de voo, como no Bairro do Recife, Galo da Madrugada e Carnaval de Olinda.

"A medida também garante melhores condições de atuação aos profissionais envolvidos na operação. Isso inclui as forças policiais que utilizarão drones para a transmissão de imagens em tempo real ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) da SDS, bem como as equipes responsáveis pela pilotagem das aeronaves do CIOPAer/GTA e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)", informou a SDS.

