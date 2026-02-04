A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval 2026: Pernambuco homenageia João Gomes, Chico Science, Maestro Duda e Nena Queiroga Abertura da programação é na sexta-feira (6), com o início de mais uma edição do Festival Pernambuco Meu País

O governo de Pernambuco divulgou nesta quarta-feira (4) os homenageados do Carnaval 2026, que terá como tema "A gente é festa".

A Folia de Momo no estado prestará honrarias ao cantor e compositor João Gomes; ao artista olindense Chico Science (1966-1997), criador do movimento manguebeat; ao Maestro Duda, uma das maiores referências do frevo; e à cantora Nena Queiroga, um dos principais nomes do Carnaval pernambucano.

A abertura da festa será nesta sexta-feira (6), com mais uma edição do Festival Pernambuco Meu País no Terminal Marítimo do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O homenageado João Gomes, inclusive, será uma das atrações do primeiro dia do festival que terá programação até domingo (8). A apresentação dele está marcada para 0h30, na virada da sexta para o sábado (7).

A Orquestra do Maestro Duda participa da programação no sábado (7), com Nonô Germano, André Rio e Marron Brasileiro, a partir das 18h30.

Em seguida, às 20h30, Nena Queiroga sobe ao palco com o Frevo Mulheres, ao lado de Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna.

