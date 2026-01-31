Carnaval 2026: Pernambuco Meu País terá João Gomes, Priscila, Raphaela, Alcione e mais no Recife
Festival será entre 6 e 8 de fevereiro no Terminal Marítimo do Recife
O Festival Pernambuco Meu País chega ao Terminal Marítimo do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, com nomes da música local e nacional entre sexta-feira (6) e domingo (8), na semana pré-Carnaval. O anúncio da programação gratuita foi feito neste sábado (31) pelo governo do estado.
Entre os principais nomes da festa, estão Nação Zumbi e João Gomes na sexta-feira, Priscila Senna e Raphaela Santos no sábado e Alcione, Belo e Glória Groove no domingo.
A programação do Festival Pernambuco Meu País aposta ainda em encontros simbólicos e experiências marcantes, como a reunião do Galo da Madrugada com o Homem da Meia-Noite e os Bonecos Gigantes de Olinda e um tributo ao manguebeat com Nação Zumbi recebendo participação especial de Maciel Salú.
Pernambuco Meu País - Carnaval do Recife: confira a programação
Sexta-feira (6/2)
- Alessandra Leão e Karina Buhr
- Mestre Ambrósio
- Mundo Livre S/A
- Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação de Maciel Salú
- João Gomes
Sábado (7/2)
- Cortejo Gigantes de Pernambuco com o Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes de Olinda
- Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron Brasileiro
- Frevo Mulheres, com Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natasha Falcão e Laís Senna
- Priscila Senna
- Raphaela Santos
Domingo (8/2)
- Bloco de Samba A Turma do Saberé
- Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
- Alcione
- Belo
- Glória Groove
Festival
O Festival Pernambuco Meu País no Carnaval do Recife é organizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).
“O Carnaval está no coração do pernambucano. Realizar essa edição do Pernambuco Meu País no Recife é reconhecer esse sentimento, fortalecer a nossa identidade cultural, dar visibilidade aos nossos artistas e garantir que a cultura chegue a todo mundo”, destacou a governadora Raquel Lyra no anúncio da programação.