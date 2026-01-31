Dom, 01 de Fevereiro

CARNAVAL

Carnaval 2026: Pernambuco Meu País terá João Gomes, Priscila, Raphaela, Alcione e mais no Recife

Festival será entre 6 e 8 de fevereiro no Terminal Marítimo do Recife

João Gomes, Priscila Senna, Raphaela Santos, Alcione, Belo e Glória Groove estão na programação de Carnaval do Festival Pernambuco Meu País no Recife

O Festival Pernambuco Meu País chega ao Terminal Marítimo do Recife, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, com nomes da música local e nacional entre sexta-feira (6) e domingo (8), na semana pré-Carnaval. O anúncio da programação gratuita foi feito neste sábado (31) pelo governo do estado.

Entre os principais nomes da festa, estão Nação Zumbi e João Gomes na sexta-feira, Priscila Senna e Raphaela Santos no sábado e Alcione, Belo e Glória Groove no domingo. 

A programação do Festival Pernambuco Meu País aposta ainda em encontros simbólicos e experiências marcantes, como a reunião do Galo da Madrugada com o Homem da Meia-Noite e os Bonecos Gigantes de Olinda e um tributo ao manguebeat com Nação Zumbi recebendo participação especial de Maciel Salú.

Pernambuco Meu País - Carnaval do Recife: confira a programação

Sexta-feira (6/2)

Sábado (7/2)

Domingo (8/2)

Festival
O Festival Pernambuco Meu País no Carnaval do Recife é organizado pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

“O Carnaval está no coração do pernambucano. Realizar essa edição do Pernambuco Meu País no Recife é reconhecer esse sentimento, fortalecer a nossa identidade cultural, dar visibilidade aos nossos artistas e garantir que a cultura chegue a todo mundo”, destacou a governadora Raquel Lyra no anúncio da programação.

 

