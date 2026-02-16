A- A+

Carnaval Carnaval 2026: Polícia Civil de Pernambuco orienta foliões sobre segurança digital O objetivo é alertar os foliões para evitar golpes eletrônicos e crimes financeiros motivados por fraudes durante o período festivo

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, orienta à população sobre segurança digital durante o Carnaval. O objetivo é alertar os foliões para evitar golpes eletrônicos e crimes financeiros motivados por fraudes durante o período festivo.

Segundo a titular da unidade especializada, delegada Isabela Veras, durante a festividade carnavalesca, há um crescimento nas ocorrências de crimes cibernéticos, especialmente relacionados ao acesso de dados bancários de forma indevida.

Para evitar este tipo de problema a Polícia Civil, recomenda que os foliões não realizem pagamentos ou acesso a aplicativos de bancos por meio de redes Wi-Fi públicas.

“O Carnaval é um momento de grande movimentação econômica e, infelizmente, os criminosos também se aproveitam desse cenário para aplicar golpes. Ao usar rede de internet pública para pagamentos, a pessoa se expõe a riscos de invasão por hackers. O ideal é utilizar apenas a rede móvel do próprio aparelho”, explicou Isabela Veras.

Outro ponto que necessita de atenção é o uso de maquinetas de cartão. A PCPE reforça que o consumidor deve sempre conferir o valor exibido no visor antes de concluir qualquer pagamento.

“Mantenha o cartão sempre no seu campo de visão e nunca o entregue a terceiros para que realizem a operação. Pequenas distrações podem facilitar fraudes”, afirmou a delegada.

O uso de cartões com tecnologia de aproximação também exige atenção durante o Carnaval, especialmente em locais com grande aglomeração. A orientação é utilizar porta-cartões com proteção contra leitura indevida, evitando que terceiros realizem compras sem autorização de forma criminosa.

Festas privadas

A Polícia Civil também orienta para que os foliões não caiam em golpes de venda falsa de ingressos e abadás, no caso das festas privadas.

“Muitos criminosos anunciam a venda, recebem o dinheiro e simplesmente desaparecem. É essencial desconfiar de preços muito abaixo do mercado”, reforçou Isabela Veras.

É importante priorizar a compra por sites oficiais dos eventos, verificar o histórico do vendedor nas redes sociais, observar se houve alterações recentes no nome do perfil, conferir o beneficiário da conta bancária e checar se existem amigos em comum para garantir a veracidade da compra.

Denúncias

As fraudes e crimes virtuais devem ser registrados em uma delegacia ou por meio do site oficial da Secretaria de Defesa Social (SDS).

*Com informações da assessoria de imprensa.

