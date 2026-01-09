Carnaval 2026: prévias gratuitas agitam o fim de semana em Olinda e no Recife; veja a programação
Blocos e troças carnavalescas animam os foliões com atrações já a partir desta sexta-feira (9)
Enquanto o Carnaval não chega, as prévias carnavalescas seguem animando os foliões que estão na contagem regressiva para a maior festa de rua de Pernambuco.
Blocos e troças gratuitas agitam as ruas históricas da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já a partir desta sexta-feira (9).
O ensaio da Orquestra do Maestro Oseás ocorre no Grêmio Musical Henrique Dias, no Amparo, às 19h.
No final de semana, o sábado (10) contará com a prévia da Pitombeira dos Quatro Cantos para crianças, a Pitombeirinha.
Os pequenos poderão aproveitar brinquedos infláveis, a partir das 14h30, na Praça do Carmo. Pontualmente às 17h, o cortejo, que estará acompanhado da Orquestra Paranampuká, segue até a sede da Pitombeira.
Para os adultos, a troça O Majestoso sai da Rua 27 de Janeiro, às 16h30, com a Orquestra Henrique Dias e a Cia de Dança Frevança. A concentração começa às 15h.
Na Praça de São Pedro, o Entra em Beco, Sai em Beco terá concentração a partir das 17h e saída às 18h.
Já no domingo (11), será a vez da Pitombeira desfilar, a partir das 14h, com saída da sede. Outra opção para o dia será as Águas de Oxalá, que marca presença nos festejos carnavalescos de Olinda, trazendo o tema de inclusão, fé e ancestralidade.
A 48ª edição do evento homenageia Tatá Raminho de Oxóssi (in memoriam) e tem concentração marcada para às 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro. A saída do cortejo, percorrendo as ruas da cidade alta, esta prevista para às 17h.
Mais um destaque é o Ensaio Aberto das Sambadeiras, que ocorre na nova sede da agremiação, às 16h, com entrada gratuita.
Já na capital pernambucana, o Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda realiza a primeira edição do ano do Arrastão do Frevo.
O cortejo sai do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, na área central da cidade, às 15h30, e segue até o Marco Zero ao som da Orquestra do Maestro Babá.
Confira a programação das prévias carnavalescas gratuitas em Olinda e no Recife:
Sexta-feira (9 de janeiro)
Olinda
Ensaio da Orquestra do Maestro Óseas
Horário: 19h
Local: Grêmio Musical Henrique Dias (Rua Treze de Maio, 343 - Amparo)
Ensaio Bateria Tô Aê
Horário: 20h
Local: Rua de São Bento, 235 - Varadouro
Sábado (10 de janeiro)
Olinda
Pitombeirinha (para crianças)
Horário: 14h30
Saída: Praça do Carmo - Carmo
Troça Carnavalesca Mista O Majestoso
Horário: concentração a partir das 15h e saída às 16h30
Saída: Rua 27 de Janeiro, s/n - Carmo
Troça Entra em Beco, Sai em Beco
Horário: concentração a partir das 17h e saída às 18h
Saída: Praça da Igreja de São Pedro (Rua Prudente de Morais, 297 - Carmo)
Domingo (11 de janeiro)
Olinda
Troça Pitombeira dos Quatro Cantos
Horário: a partir das 14h
Saída: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)
Águas de Oxalá
Horário: concentração a partir das 15h e saída às 17h
Saída: Igreja do Bonfim (Rua do Bonfim, s/n, Carmo)
Sombatuki
Horário: a partir das 15h
Saída: Espaço Multicultural Sombatuki (Rua Treze de Maio, 117 - Varadouro)
Bateria Cabulosa
Horário: a partir das 15h
Saída: ao lado da sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)
Sambadeiras
Horário: a partir das 16h
Saída: Sede das Sambadeiras (Rua do Sol, 418 - Carmo)
Ensaio Bateria Auê
Horário: 17h
Saída: Rua 27 de Janeiro, 111 - Carmo
Recife
Lenhadores de Olinda e Orquestra de Frevo do Maestro Babá
Horário: 15h30
Saída: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n - Bairro do Recife)