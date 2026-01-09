Sex, 09 de Janeiro

Carnaval

Carnaval 2026: prévias gratuitas agitam o fim de semana em Olinda e no Recife; veja a programação

Blocos e troças carnavalescas animam os foliões com atrações já a partir desta sexta-feira (9)

Prévia da Troça Carnavalesca da Pitombeira ocorre neste domingo (11) nas ruas históricas de OlindaPrévia da Troça Carnavalesca da Pitombeira ocorre neste domingo (11) nas ruas históricas de Olinda - Foto: Hugo Muniz / Divulgação

Enquanto o Carnaval não chega, as prévias carnavalescas seguem animando os foliões que estão na contagem regressiva para a maior festa de rua de Pernambuco.

Blocos e troças gratuitas agitam as ruas históricas da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já a partir desta sexta-feira (9). 

O ensaio da Orquestra do Maestro Oseás ocorre no Grêmio Musical Henrique Dias, no Amparo, às 19h.

No final de semana, o sábado (10) contará com a prévia da Pitombeira dos Quatro Cantos para crianças, a Pitombeirinha.

Os pequenos poderão aproveitar brinquedos infláveis, a partir das 14h30, na Praça do Carmo. Pontualmente às 17h, o cortejo, que estará acompanhado da Orquestra Paranampuká, segue até a sede da Pitombeira.

Para os adultos, a troça O Majestoso sai da Rua 27 de Janeiro, às 16h30, com a Orquestra Henrique Dias e a Cia de Dança Frevança. A concentração começa às 15h.

Na Praça de São Pedro, o Entra em Beco, Sai em Beco terá concentração a partir das 17h e saída às 18h.

Já no domingo (11), será a vez da Pitombeira desfilar, a partir das 14h, com saída da sede. Outra opção para o dia será as Águas de Oxalá, que marca presença nos festejos carnavalescos de Olinda, trazendo o tema de inclusão, fé e ancestralidade.

A 48ª edição do evento homenageia Tatá Raminho de Oxóssi (in memoriam) e tem concentração marcada para às 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro. A saída do cortejo, percorrendo as ruas da cidade alta, esta prevista para às 17h. 

Mais um destaque é o Ensaio Aberto das Sambadeiras, que ocorre na nova sede da agremiação, às 16h, com entrada gratuita. 

Já na capital pernambucana, o Clube Carnavalesco Misto Lenhadores de Olinda realiza a primeira edição do ano do Arrastão do Frevo.

O cortejo sai do Paço do Frevo, no Bairro do Recife, na área central da cidade, às 15h30, e segue até o Marco Zero ao som da Orquestra do Maestro Babá.

Confira a programação das prévias carnavalescas gratuitas em Olinda e no Recife:

Sexta-feira (9 de janeiro)

Olinda
Ensaio da Orquestra do Maestro Óseas
Horário: 19h
Local: Grêmio Musical Henrique Dias (Rua Treze de Maio, 343 - Amparo)

Ensaio Bateria Tô Aê 
Horário: 20h
Local: Rua de São Bento, 235 - Varadouro

Sábado (10 de janeiro)

Olinda
Pitombeirinha (para crianças)
Horário: 14h30
Saída: Praça do Carmo - Carmo

Troça Carnavalesca Mista O Majestoso
Horário: concentração a partir das 15h e saída às 16h30
Saída: Rua 27 de Janeiro, s/n - Carmo

Troça Entra em Beco, Sai em Beco
Horário: concentração a partir das 17h e saída às 18h
Saída: Praça da Igreja de São Pedro (Rua Prudente de Morais, 297 - Carmo)

Domingo (11 de janeiro)

Olinda
Troça Pitombeira dos Quatro Cantos
Horário: a partir das 14h
Saída: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)

Águas de Oxalá
Horário: concentração a partir das 15h e saída às 17h
Saída: Igreja do Bonfim (Rua do Bonfim, s/n, Carmo)

Sombatuki
Horário: a partir das 15h
Saída: Espaço Multicultural Sombatuki (Rua Treze de Maio, 117 - Varadouro)

Bateria Cabulosa
Horário: a partir das 15h
Saída: ao lado da sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)

Sambadeiras
Horário: a partir das 16h
Saída: Sede das Sambadeiras (Rua do Sol, 418 - Carmo)

Ensaio Bateria Auê
Horário: 17h
Saída: Rua 27 de Janeiro, 111 - Carmo

Recife
Lenhadores de Olinda e Orquestra de Frevo do Maestro Babá
Horário: 15h30
Saída: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, s/n - Bairro do Recife)

