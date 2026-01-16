Carnaval 2026: prévias gratuitas animam o fim de semana em Olinda; confira a programação
Foliões podem aproveitar diversas opções de atrações carnavalescas neste sábado (17) e domingo (18)
A menos de um mês do início da folia, as prévias carnavalescas seguem movimentando e animando as ruas históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste final de semana.
No sábado (17), diversas opções de atrações gratuitas estarão disponíveis para o público, como o Calunguinha na Folia, que sai da sede do Homem da Meia-Noite, às 18h30.
Outras alternativas são os cortejos do Afoxé Oxum Pandá e do Elefante Encarnado, além do ensaio do Sombatuki, que ocorre na praça Laura Nigro, no Carmo, das 16h às 19h.
Já o domingo (18) terá programações voltadas ao público infantil logo pela manhã, com o Bloquinho da Sopinha, com concentração no Largo do Amparo, no Varadouro, às 9h, e segue com uma sequência de batucadas, maracatus e afoxés para os foliões ao longo da tarde.
Confira a programação das prévias carnavalescas gratuitas em Olinda:
Sábado (17 de janeiro)
Calunguinha na Folia 2026
Quando: concentração às 14h e saída às 18h30
Onde: Sede do Homem da Meia-Noite (Estrada do Bonsucesso, 132 - Bonsucesso)
Informações: @homemdameianoiteoficial
Afoxé Oxum Pandá
Quando: concentração às 16h | saída às 17h
Onde: Mercado da Ribeira (R. de São Bento, S/N - Carmo) até a Rua do Bonfim
Informações: @afoxeoxumpanda
TCM Meia-Noite Eu Te Conto
Quando: concentração às 15h | saída às 18h
Onde: Rua de São Bento, 239, até o Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)
Informações: @tcmeianoiteconto
Força Bruta
Quando: concentração às 15h | saída às 16h
Onde: Casa Estação da Luz (R. Prudente de Morais, 313 - Carmo) até o Amparo
Informações: @casaestacaodaluz
Abduzidos de Olinda
Quando: concentração às 15h30 | saída às 16h
Onde: em frente ao brechó Gata da Ladeira, na Ladeira da Misericórdia
TCM Os Chibatas em Folia
Quando: Sábado, 17 de janeiro, concentração às 15h | saída às 20h
Onde: Clube Vassourinhas (R. Ns. do Guadalupe, 15 - Amparo)
Informações: @prefeituradeolinda
Bloco A Sopa
Quando: saída às 20h30
Onde: Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)
Informações: @tcmasopa
Ensaios Sombatuki
Quando: Sábado, 17 de janeiro, das 16h às 19h
Onde: Praça Laura Nigro (R. de São Bento, S/N - Carmo)
Informações:@sombatuki
Sambada de Aniversário de Junior do Coco
Quando: das 17h às 23h
Onde: Rua Orlando Silva - Guadalupe
Informações: @prefeituradeolinda
Elefante Encarnado
Quando: concentração às 17h | saída às 21h
Onde: Mercado da Ribeira (R. de São Bento, S/N - Carmo)
Informações: @elefante.encarnado
Domingo (18 de janeiro)
Bloquinho da Sopinha (Infantil)
Quando: concentração às 9h | saída às 10h
Onde: Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)
Cortejo John Travolta
Quando: concentração às 11h | saída às 16h30
Onde: Clube Atlântico (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)
Informações: @t.c.m.johntravolta
Maracatu Kangoma
Quando: concentração às 15h | saída às 16h
Onde: em frente à Prefeitura de Olinda (R. de São Bento, 123 - Varadouro)
Informações: @maracatukangoma
Congobloco Batebum
Quando: concentração às 15h | saída às 16h
Onde: Av. Liberdade - Carmo
Cortejo Pernambucae-te
Quando: às 15h15
Onde: Rua Prudente de Morais - Carmo
Informações: @prefeituradeolinda
Batadoní
Quando: concentração às 15h | saída às 16h
Onde: Praça da Abolição (R. do Bonfim, 760-774 - Carmo)
Informações: @batadoni
Bateria Povoada
Quando: das 14h às 17h
Onde: Praça do Rosário - Bonsucesso
Informações: @bateriapovoada
Batuques de Pernambuco
Quando: das 15h às 17h30
Onde: Praça da Abolição (R. do Bonfim, 760-774 - Carmo)
Informações: @batuquesdepernambuco
Afoxé Tělá Okó Ará Ejibô
Quando: das 15h às 19h
Onde: Praça Laura Nigro (R. de São Bento, S/N - Carmo)
Informações: @prefeituradeolinda
Maracatu Badia
Quando: das 13h às 19h
Onde: em frente à Biblioteca Pública de Olinda (Av. Liberdade, 100 - Carmo)
Informações: @prefeituradeolinda
Tambores D’ Saia
Quando: das 15h às 18h30
Onde: Praça Maxambomba - Carmo
Informações: @prefeituradeolinda
Maracatu Nação Camaleão
Quando: das 16h às 18h30
Onde: Rua da Boa Hora - Varadouro
Informações: @maracatunacaocameleao