Agenda Carnaval 2026: prévias gratuitas animam o fim de semana em Olinda; confira a programação Foliões podem aproveitar diversas opções de atrações carnavalescas neste sábado (17) e domingo (18)

A menos de um mês do início da folia, as prévias carnavalescas seguem movimentando e animando as ruas históricas de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste final de semana.



No sábado (17), diversas opções de atrações gratuitas estarão disponíveis para o público, como o Calunguinha na Folia, que sai da sede do Homem da Meia-Noite, às 18h30.

Outras alternativas são os cortejos do Afoxé Oxum Pandá e do Elefante Encarnado, além do ensaio do Sombatuki, que ocorre na praça Laura Nigro, no Carmo, das 16h às 19h.



Já o domingo (18) terá programações voltadas ao público infantil logo pela manhã, com o Bloquinho da Sopinha, com concentração no Largo do Amparo, no Varadouro, às 9h, e segue com uma sequência de batucadas, maracatus e afoxés para os foliões ao longo da tarde.



Confira a programação das prévias carnavalescas gratuitas em Olinda:



Sábado (17 de janeiro)

Calunguinha na Folia 2026

Quando: concentração às 14h e saída às 18h30

Onde: Sede do Homem da Meia-Noite (Estrada do Bonsucesso, 132 - Bonsucesso)

Informações: @homemdameianoiteoficial

Afoxé Oxum Pandá

Quando: concentração às 16h | saída às 17h

Onde: Mercado da Ribeira (R. de São Bento, S/N - Carmo) até a Rua do Bonfim

Informações: @afoxeoxumpanda

TCM Meia-Noite Eu Te Conto

Quando: concentração às 15h | saída às 18h

Onde: Rua de São Bento, 239, até o Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)

Informações: @tcmeianoiteconto

Força Bruta

Quando: concentração às 15h | saída às 16h

Onde: Casa Estação da Luz (R. Prudente de Morais, 313 - Carmo) até o Amparo

Informações: @casaestacaodaluz



Abduzidos de Olinda

Quando: concentração às 15h30 | saída às 16h

Onde: em frente ao brechó Gata da Ladeira, na Ladeira da Misericórdia

TCM Os Chibatas em Folia

Quando: Sábado, 17 de janeiro, concentração às 15h | saída às 20h

Onde: Clube Vassourinhas (R. Ns. do Guadalupe, 15 - Amparo)

Informações: @prefeituradeolinda

Bloco A Sopa

Quando: saída às 20h30

Onde: Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)

Informações: @tcmasopa

Ensaios Sombatuki

Quando: Sábado, 17 de janeiro, das 16h às 19h

Onde: Praça Laura Nigro (R. de São Bento, S/N - Carmo)

Informações:@sombatuki

Sambada de Aniversário de Junior do Coco

Quando: das 17h às 23h

Onde: Rua Orlando Silva - Guadalupe

Informações: @prefeituradeolinda

Elefante Encarnado

Quando: concentração às 17h | saída às 21h

Onde: Mercado da Ribeira (R. de São Bento, S/N - Carmo)

Informações: @elefante.encarnado



Domingo (18 de janeiro)

Bloquinho da Sopinha (Infantil)

Quando: concentração às 9h | saída às 10h

Onde: Largo do Amparo (R. do Amparo, 334-386 - Varadouro)

Cortejo John Travolta

Quando: concentração às 11h | saída às 16h30

Onde: Clube Atlântico (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)

Informações: @t.c.m.johntravolta

Maracatu Kangoma

Quando: concentração às 15h | saída às 16h

Onde: em frente à Prefeitura de Olinda (R. de São Bento, 123 - Varadouro)

Informações: @maracatukangoma

Congobloco Batebum

Quando: concentração às 15h | saída às 16h

Onde: Av. Liberdade - Carmo

Cortejo Pernambucae-te

Quando: às 15h15

Onde: Rua Prudente de Morais - Carmo

Informações: @prefeituradeolinda

Batadoní

Quando: concentração às 15h | saída às 16h

Onde: Praça da Abolição (R. do Bonfim, 760-774 - Carmo)

Informações: @batadoni

Bateria Povoada

Quando: das 14h às 17h

Onde: Praça do Rosário - Bonsucesso

Informações: @bateriapovoada

Batuques de Pernambuco

Quando: das 15h às 17h30

Onde: Praça da Abolição (R. do Bonfim, 760-774 - Carmo)

Informações: @batuquesdepernambuco

Afoxé Tělá Okó Ará Ejibô

Quando: das 15h às 19h

Onde: Praça Laura Nigro (R. de São Bento, S/N - Carmo)

Informações: @prefeituradeolinda

Maracatu Badia

Quando: das 13h às 19h

Onde: em frente à Biblioteca Pública de Olinda (Av. Liberdade, 100 - Carmo)

Informações: @prefeituradeolinda

Tambores D’ Saia

Quando: das 15h às 18h30

Onde: Praça Maxambomba - Carmo

Informações: @prefeituradeolinda

Maracatu Nação Camaleão

Quando: das 16h às 18h30

Onde: Rua da Boa Hora - Varadouro

Informações: @maracatunacaocameleao

