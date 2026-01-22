Carnaval 2026: confira a programação das prévias que animam o fim de semana
Festival gratuito, troças e blocos de rua, além de ensaios e apresentações de artistas
Durante as prévias deste final de semana, o Recife e o Rio de Janeiro, que brincam dois dos maiores Carnavais populares do Brasil, irão se cruzar pela primeira vez na CasaBloco, festival gratuito que ocupará a Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, na sexta-feira (23) e no sábado (24).
Na programação da sexta (23), que começa às 17h e segue até às 22h, estão previstas apresentações musicais de blocos líricos, orquestras e, finalizando a noite, a rainha do Carnaval, Elba Ramalho.
Também na Praça do Arsenal e gratuito, a partir das 20h, acontece o acerto de marcha do Eu quero mais, um momento importante de preparação para o Carnaval do Recife, reunindo públicos, saudades, alegrias e agremiações de blocos líricos (mais conhecidos como Blocos de Pau e Corda), em um exercício rítmico e celebrativo, que ajuda a cidade inteira a entrar no ritmo do Carnaval, saudando a nostalgia dos antigos Carnavais.
Na sexta-feira (23), a partir das 22h, os foliões poderão curtir a 16ª Noite dos Flabelos, do Bloco da Saudade, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), na Av. Dr. Malaquias, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. O evento é pago, e os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 60 reais, na plataforma Sympla.
Sábado
No sábado (24), também das 17h às 22h, a CasaBloco traz um encontro de Afoxés, Bois, Maracatus, Caboclinhos, orquestras, bonecos gigantes e, para fechar com chave de ouro, o Galo da Madrugada.
Em Boa Viagem, a 22ª edição da troça carnavalesca, gastronômica e cultural Bulindo no Caldinho oferece buffet de feijoada, open bar e shows de Orquestras de Frevos e artistas como Silvana Salazar. O evento acontece no Clube da Aeronáutica, na Avenida Boa Viagem, a partir das 13h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ticket Simples a partir de R$ 194.
No mesmo bairro, na Arena Boa Viagem, acontece, a partir das 14h, o Bloco de Seu Antônio. Com Wesley Safadão, Xand Avião, Timbalada, Baile do Ed e atração surpresa. Os ingressos, que estão em últimas unidades, podem ser adquiridos através do Recife Ingressos.com pelo valor de R$ 600.
Para os foliões que estão ansiosos para o desfile do Galo da Madrugada, a partir das 18h do sábado (24), tem ensaio na sede da agremiação, na Rua da Concórdia, no bairro de São José, com André Rio e Bloco das Ilusões. As entradas podem ser adquiridas na Bilheteria Digital a partir de R$ 60.
Olinda
Já em Olinda, no sábado (24), tem acerto de marcha da Orquestra Malassombro a partir das 18h, no Alma Arte Café, na Ladeira da Misericórdia. O Acerto de Marcha é o momento em que tudo se conecta: repertório, metais, percussão, e o público acompanha já no clima da folia que se aproxima. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30.
Domingo
O domingo de prévias começa em Olinda, às 11h, com o desfile da Troça Carnavalesca Mista (TCA) - Dom Juan do Monte. A festa acontece na Rua José Borges de Souza, no Alto da Nação. Entre as atrações, estão: Samba&Pagode com Alex Coquinho, Marcelly Ferrari, Lu Maciel e Orquestra Henrique Dias. A partir das 15h, o boneco gigante de três metros de altura, que promove festas e desfiles de rua desde 2019, toma as ruas e ladeiras com um grande cortejo, embalado pela Orquestra Henrique Dias, fundada em 1954. O evento é gratuito.
Mais tarde, a partir das 13h, saindo da Clube Vassourinhas de Olinda, na Rua Nossa Senhora do Guadalupe, no Amparo, a Troça Carnavalesca Mista O Raparigueiro, que faz alusão do Bon-Vivant das Ladeiras de Olinda, tomará as ruas da cidade alta.
Às 15h, a Casa Estação da Luz, na Rua Prudente de Morais, no bairro do Carmo, em Olinda, abre as portas para mais uma edição dos Ensaios de Carnaval da Casa Estação da Luz. Neste domingo (25), a partir das 16h, o maestro Spok comanda a noite na companhia de artistas como Gaby Amarantos, Michelle Melo, Joyce Allane e Juzé. Os ingressos para esta edição estão esgotados.
Recife
No Recife, a partir das 16h, o Pátio de São Pedro, verdadeiro Quartel General do Frevo, sediará o concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre sala e porta-bandeira. O Pátio também receberá os concursos de Passistas e a finalíssima do Rei e Rainha de Momo. O evento também acontece no dia seguinte, a segunda-feira (26), a partir das 17h.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (23)
- CasaBloco, com apresentações de blocos líricos, orquestras e show de Elba Ramalho, das 17h às 22h, na Praça do Arsenal (gratuito).
- Eu Quero Mais – Acerto de Marcha, a partir das 20h, na Praça do Arsenal (gratuito).
- XVI Noite dos Flabelos, do Bloco da Saudade, a partir das 22h, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), na Av. Dr. Malaquias, no bairro das Graças (ingressos a partir de R$ 60 no Sympla).
Sábado (24) – Recife
- Bulindo no Caldinho (22ª edição), a partir das 13h, no Clube da Aeronáutica, em Boa Viagem, com feijoada, open bar e shows (ingressos a partir de R$ 194).
- Bloco de Seu Antônio, a partir das 14h, na Arena Boa Viagem, com Wesley Safadão, Xand Avião, Timbalada, Baile do Ed e atração surpresa (ingressos a partir de R$ 600).
- CasaBloco, das 17h às 22h, com Afoxés, Bois, Maracatus, Caboclinhos, orquestras, bonecos gigantes e encerramento com o Galo da Madrugada, na Praça do Arsenal (gratuito).
- Ensaio do Galo da Madrugada, a partir das 18h, na sede da agremiação, na Rua da Concórdia, bairro de São José, com André Rio e Bloco das Ilusões (ingressos a partir de R$ 60).
Sábado (24) – Olinda
- Acerto de Marcha da Orquestra Malassombro, a partir das 18h, no Alma Arte Café, na Ladeira da Misericórdia (ingressos a partir de R$ 30).
Domingo (25) – Olinda
- Desfile da Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte, às 11h, na Rua José Borges de Souza, no Alto da Nação (gratuito).
- Troça Carnavalesca Mista O Raparigueiro, a partir das 13h, com saída do Clube Vassourinhas de Olinda, na Rua Nossa Senhora do Guadalupe, no bairro do Amparo.
- Cortejo do boneco gigante Dom Juan do Monte, a partir das 15h, pelas ladeiras de Olinda, com a Orquestra Henrique Dias.
- Ensaios de Carnaval da Casa Estação da Luz, a partir das 16h, com Spok, Gaby Amarantos, Michelle Melo, Joyce Allane e Juzé, na Casa Estação da Luz (ingressos a partir de R$ 40, esgotados).
Domingo (25) – Recife
- Concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre-sala, porta-bandeira, passistas e final do Rei e Rainha de Momo, a partir das 16h, no Pátio de São Pedro (gratuito).
Segunda-feira (26) – Recife
- Continuação dos concursos de Carnaval (porta-estandarte, passistas, Rei e Rainha de Momo), a partir das 17h, no Pátio de São Pedro (gratuito).