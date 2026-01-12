A- A+

Folia Carnaval 2026: Recife anuncia mais de 60 prévias gratuitas para os foliões; confira a programação Prévias da capital pernambucana têm início nesta terça-feira (13), com a primeira eliminatória do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval

O período de prévias carnavalescas do Recife já tem data de início para agitar os foliões. As atividades começam nesta terça-feira (13) e seguem até o dia 11 de fevereiro, quando a alegoria gigante do Galo da ponte Duarte Coelho será erguida, encerrando o ciclo de prévias e saudando o Carnaval.



A festa mais animada do ano terá início no dia seguinte, no 12 de fevereiro. Com eventos distribuídos por toda a cidade, há opções de prévias para todos os gostos e todos os foliões.

A folia começa no Teatro do Parque com a primeira eliminatória do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2026 nesta terça-feira (13). A entrada é gratuita e os candidatos e candidatas prometem ter muito frevo no pé, a partir das 20h.

Já a ancestralidade negra estará presente nos ensaios do Tumaraca, que percorrem diversas comunidades do Recife para fazer o acerto dos baques que reúnem 13 nações de Maracatu, na abertura da festa.



Além de ensaios nas comunidades, as nações se reúnem às sextas no Pátio de São Pedro. A força da religiosidade e dos brinquedos de matriz africana ainda figurará nas Terças Negras Especiais, além do Encontro de Afoxés, do Encontro de Baques e Caboclinhos, que ocorrem no mesmo local.

Grandes representantes do Carnaval brasileiro, o Recife e Rio de Janeiro irão se cruzar pela primeira vez na CasaBloco, festival que ocupará a Praça do Arsenal nos dias 23 e 24 de janeiro.

Na programação, encontros históricos e emblemáticos irão acontecer, como a convergência entre o Cordão da Bola Preta, que desembarca pela primeira vez no Recife, e o Galo da Madrugada, convidando turistas e moradores para aproveitar a união das duas cidades.

Nos dias 25 e 26 de janeiro, a partir das 16h e 17h, o Pátio de São Pedro sediará o concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre sala e porta-bandeira.

O Pátio também receberá os concursos de Passistas e a finalíssima do Rei e Rainha de Momo.

Confira a programação das prévias:



Concurso de Rei e Rainha

O Concurso do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife é uma das mais tradicionais celebrações do ciclo momesco da cidade, exaltando a cultura popular e a energia do frevo.

O certame elege as majestades que simbolizam a alegria, a irreverência e a identidade do Carnaval recifense, representando oficialmente a festa ao longo de toda a programação e marcando, de forma simbólica, o início da folia.

Concurso de Porta-Estandarte

O Concurso de Porta-Estandarte do Recife celebra a habilidade, postura e expressividade dos participantes que conduzem com graça e precisão os estandartes representativos das agremiações.



A competição exalta a diversidade de manifestações e tradições que se encontram para formar o Carnaval recifense e destaca o valor simbólico dessa função essencial para a apresentação das escolas, blocos e brinquedos, abrindo alas para a emoção e o encantamento na passarela da folia.

Concurso de Passistas

Já o Concurso de Passistas celebra a leveza, a técnica e a expressividade de quem mantém o frevo vivo e em movimento nas ruas da cidade.

A disputa valoriza o talento, a criatividade e a energia dos passistas de todos os gêneros e idades, que personificam e elevam, literalmente, às alturas da posteridade cultural recifense uma das mais marcantes expressões da cultura, destacando a dança como símbolo de identidade, resistência e alegria da cultura do Recife.

Concurso de Fantasias

Valorizando a criatividade, a originalidade e o trabalho artesanal, o Concurso de Fantasia do Carnaval do Recife dá forma às múltiplas expressões da folia.

A iniciativa celebra o talento dos participantes na concepção de figurinos que dialogam com a cultura popular, a tradição carnavalesca e a imaginação, transformando o palco em um espetáculo de cores, formas e identidade cultural.

Encontro de Baques

No dia 22 de janeiro, o Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios do Recife celebra uma tradição ancestral, que reúne grupos tradicionais em uma expressão vibrante de memória, resistência e cultura popular, valorizando as manifestações afro-indígenas e fortalecendo as narrativas históricas que compõem a identidade do Carnaval recifense.

Acertos de Marcha

O Acerto de Marcha é mais um momento importante de preparação para o Carnaval do Recife, reunindo públicos, saudades, alegrias e agremiações de blocos líricos, mais conhecidos como Blocos de Pau e Corda.

Aurora dos Carnavais

O evento reúne blocos líricos na Rua da Aurora, no Centro do Recife, em uma celebração que exalta a sensibilidade, a poesia e a tradição do frevo de bloco.

O encontro transforma um dos cenários mais emblemáticos da cidade em palco para vozes, estandartes e melodias que preservam a memória afetiva do Carnaval recifense, valorizando essa expressão singular da cultura popular pernambucana.

Casa Bloco

A novidade desembarca do Rio de Janeiro diretamente para a Praça do Arsenal e celebrar as prévias recifenses.

A Casa preza pela multiplicidade de manifestações e pela diversidade de grupos e ritmos que fazem parte do Carnaval brasileiro.

No local, grandes encontros estão prometidos entre agremiações e atrações fluminenses e pernambucanas, promovendo uma folia de confraternização entre brincantes daqui e dacolá.

Cortejo de Cultura Popular

O Cortejo de Cultura Popular celebra a diversidade das tradições que formam a identidade cultural do Recife, reunindo grupos, mestres e brincantes em um desfile coletivo marcado por música, dança, cores e símbolos da cultura popular.

A ação transforma o espaço público em palco de encontro e celebração, valorizando saberes ancestrais e reafirmando o Carnaval como expressão viva da memória, das vocações, das lutas e alegrias do povo recifense.

Ubuntu

A consagração ao povo negro reúne grupos de afoxé, que, por meio da dança, da música, das cores e do axé, pedem as bênçãos dos Orixás para a festa.

A célebre lavagem da Avenida Rio Branco com as águas de Oxalá convida a todos que estiverem no Bairro do Recife a participarem desse momento de fé e celebração.

Tumaraca

O espetáculo Tumaraca reúne, há mais de 20 anos, diversas nações de maracatu de todo o estado num uníssono rítmico e pesa a tonelada de ter sido orquestrado e conduzido pelo mestre Naná Vasconcelos por vários anos.



O encontro de centenas de batuqueiros é celebrado na quinta-feira de Carnaval, noite oficial de abertura, que cai no dia 12 de fevereiro.

Concurso de Agremiações

Mais profunda manifestação do Carnaval do Recife, com origens da década de 1930, a disputa reúne centenas de agremiações de 11 modalidades de brincadeiras da cultura popular.



São esperados nomes como Clubes de Máscara, Clubes de Frevo, Maracatus de Baque Solto e Virado, La Ursa, Caboclinhos e Tribos de Índios, Escolas de Samba e outras.

Cena Peixinhos

O Festival Cena Peixinhos integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço dedicado à valorização da música autoral pernambucana, reunindo artistas de diferentes gerações e linguagens sonoras.



Com raízes no movimento Manguebeat, o festival celebra a diversidade da cena musical do estado, apresentando sonoridades que transitam do coco ao afrofuturismo, reafirmando a criatividade, a inovação e a força da produção musical local, durante a festa momesca.

Pré-AMP

O Pré-AMP integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço de valorização da música independente e da cena autoral pernambucana, reunindo artistas e bandas que dialogam com a diversidade estética e criativa do estado.



A iniciativa antecipa a energia da folia, promovendo encontros musicais que fortalecem a produção contemporânea e ampliam o diálogo entre tradição e inovação no carnaval da cidade.

Baile Municipal do Recife

O Baile é uma das celebrações mais tradicionais e aguardadas do extenso calendário de prévias carnavalescas do Recife, combinando música, dança e solidariedade em uma grande noite de festa.

Com apresentações de artistas consagrados e manifestações da cultura popular no dia 7 de fevereiro, a festa exalta a diversidade cultural do Recife, antecipa o clima da folia e preserva a tradição dos bailes de clube.

Bloco Maluco Beleza

O Bloco Maluco Beleza retorna ao Carnaval do Recife pela segunda vez, ocupando a Rua da Aurora com uma celebração marcada pela diversidade musical, pela liberdade criativa e pelo espírito democrático da folia.



Com uma proposta inclusiva e atmosfera vibrante, o bloco reúne foliões de diferentes gerações em um encontro que valoriza a convivência, a alegria coletiva e a ocupação cultural dos espaços públicos do Centro da cidade.

Cortejo de Agremiações e Blocos Afro

O Cortejo de Agremiações e Blocos Afros celebra a força, a ancestralidade e a riqueza da cultura afro-brasileira no Carnaval do Recife.

Reunindo grupos tradicionais da cidade, o encontro evidencia ritmos, danças, indumentárias e símbolos que reafirmam a identidade negra, promovendo um momento de valorização histórica, resistência cultural e afirmação da diversidade que compõe a festa recifense.

Baile Municipal da Pessoa Idosa

O Baile Municipal da Pessoa Idosa integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço de celebração, convivência e valorização da pessoa idosa, combinando alegria, música e tradição.



Com repertório animado e clima acolhedor, o baile promove o encontro de gerações e reafirma o carnaval como uma festa democrática, inclusiva e acessível.

Programação está sujeita a alterações, acréscimos de atrações ou trocas de datas

