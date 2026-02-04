A- A+

CARNAVAL Carnaval 2026: Recife terá distribuição de pulseiras de identificação para crianças Peças serão colocadas por agentes da Secretaria de Direitos Humanos

Crianças que forem com pais ou responsáveis ao Carnaval do Recife poderão ser identificadas com pulseiras para facilitar a localização em caso de perda.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (4) em coletiva da prefeitura da capital pernambucana para divulgar os serviços da Folia de Momo.

As peças serão colocadas por agentes da Secretaria de Direitos Humanos no contexto da campanha "Respeito, Proteção e Afeto".

Nas pulseiras, serão inseridas informações como nome e número de telefone dos responsáveis.

O processo de identificação de crianças será feito de forma itinerante pelas equipes e também ocorrerá na Central do Carnaval, de quinta-feira (12) a terça-feira (17), das 16h à 0h.

