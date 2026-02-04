Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL

Carnaval 2026: Recife terá distribuição de pulseiras de identificação para crianças

Peças serão colocadas por agentes da Secretaria de Direitos Humanos

Reportar Erro
Pulseiras servem para facilitar a identificação e localização de criançasPulseiras servem para facilitar a identificação e localização de crianças - Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Crianças que forem com pais ou responsáveis ao Carnaval do Recife poderão ser identificadas com pulseiras para facilitar a localização em caso de perda.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (4) em coletiva da prefeitura da capital pernambucana para divulgar os serviços da Folia de Momo.

As peças serão colocadas por agentes da Secretaria de Direitos Humanos no contexto da campanha "Respeito, Proteção e Afeto". 

Leia também

• Carnaval de Pernambuco contará com segurança de mais de 3 mil novos servidores e 300 câmeras

• Carnaval 2026: Apevisa realiza treinamento para identificação de bebidas falsificadas

• Carnaval 2026: Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda anuncia homenageados e novidades

Nas pulseiras, serão inseridas informações como nome e número de telefone dos responsáveis. 

O processo de identificação de crianças será feito de forma itinerante pelas equipes e também ocorrerá na Central do Carnaval, de quinta-feira (12) a terça-feira (17), das 16h à 0h.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter