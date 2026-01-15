A- A+

Carnaval de Olinda Carnaval 2026: saiba como cadastrar blocos e atividades culturais no Sítio Histórico de Olinda O prazo vai até 23 de janeiro, e o procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site da Secretaria de Cultura de Pernambuco

Quem pretende realizar ensaios, cortejos ou qualquer atividade cultural no Sítio Histórico de Olinda durante o período do Carnaval 2026 precisa fazer o cadastro junto à Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo do município.



O prazo vai até 23 de janeiro, e o procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site cultura.olinda.pe.gov.br, na área de Cadastro de Atividades Culturais. Pelo sistema, é possível cadastrar ações realizadas em logradouros públicos e também em imóveis privados localizados no Sítio Histórico.



O formulário tem como objetivo organizar o agendamento e o ordenamento de ensaios e cortejos de blocos, maracatus, grupos percussivos e troças, evitando conflito de horários e locais.

Caso haja choque de agenda, a Secretaria de Cultura de Olinda (Sepac) entrará em contato para ajustes.



Carnaval 2026

Para atividades em espaços públicos, o pedido deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias da realização da atividade cultural.



Já nos imóveis privados, incluindo quintais e estabelecimentos que não possuem licença específica para esse tipo de evento, o prazo para solicitação é de 60 dias de antecedência, facilitando a autorização e o ordenamento das atividades no território histórico.



No momento do cadastro, serão solicitadas informações como tipo de atividade, breve apresentação, responsáveis, horários, local de concentração e trajeto.

Veja também