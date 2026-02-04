A- A+

Carnaval 2026: saiba onde estacionar veículos de graça no Bairro do Recife durante a folia As vagas serão distribuídas entre os estacionamentos da PCR, do TRT e do TRF

Quem for ao Carnaval no Bairro do Recife, onde fica o polo do Marco Zero, em veículo particular poderá estacionar em uma das 1,2 mil vagas disponibilizadas em prédios públicos entre quinta-feira (12) e terça-feira (17).

As vagas serão distribuídas entre os estacionamentos da Prefeitura do Recife (PCR), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF), com acesso pela Ponte do Limoeiro.

O espaço da PCR abre na quinta-feira, das 15h às 4h do dia seguinte. Os pontos do TRT e do TRF ficam disponíveis a partir da sexta-feira (13), às 15h às 4h do dia seguinte.



Nos demais dias, o horário passa a ser das 12h às 4h do dia seguinte em todos os locais.

Não será permitido que os veículos pernoitem nos estacionamentos. Caso contrário, estarão sujeitos ao reboque da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Uma novidade deste ano é que os foliões que utilizarem esses estacionamentos poderão doar alimentos não perecíveis.

De acordo com a PCR, os alimentos arrecadados serão destinados a instituições parceiras, beneficiando mais de 21 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social

Outras opções

Além das linhas do Expresso Folia, os brincantes também poderão ir ao Bairro do Recife de carros de aplicativo. A circulação será feita pela Ponte do Limoeiro, Rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes.

O embarque e desembarque deve ser feito nas proximidades da Praça Tiradentes. Na Avenida Martins de Barros, o retorno será pela Praça Dezessete.

Já quem quiser usar táxi, terá pontos fixos localizados na esquina do Cais do Apolo com a Avenida Rio Branco.

Entre as 22h de quarta-feira (11) e 6h de sexta-feira (20), os taxistas do Recife estarão autorizados a rodar em bandeira 2 (R$ 4,05 o quilômetro rodado).

Foliões ainda poderão usar um serviço especial de vans, saindo do edifício-sede da Prefeitura do Recife até a Rua do Observatório, no Bairro do Recife. Cada uma das oito vans disponíveis tem capacidade para 15 pessoas. Os veículos irão operar em sistema contínuo, das 16h às 2h durante todos os dias de festa.

