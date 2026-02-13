Carnaval 2026: Sambadeiras leva "Amor Roxo" às ruas de Olinda e anuncia ajustes no desfile

A- A+

As Sambadeiras, a primeira e maior bateria feminina de samba de Olinda, completam 18 anos e chegam a 2026 com um recado em tom alto e coração aberto: “Amor Roxo”. O tema do desfile deste ano transforma o cortejo em manifesto, costurando cor, alegria e memória, sem perder o ponto principal: a defesa da vida das mulheres e o combate à violência de gênero.

Símbolo de resistência feminina no Carnaval de Olinda, as Sambadeiras reafirmam sua identidade fincada na ancestralidade do samba: ritmo negro, periférico e ancestral, que nasceu como linguagem coletiva de corpo, comunidade e resistência. Em 2026, essa trajetória ganha ainda mais significado ao ocuparem novamente a Olinda histórica com um desfile que é festa, mas também é posicionamento.

Em 2026, o tema celebra o som feminino que faz pulsar os corações: a essência e a musicalidade de quem está junto, de quem se reconhece no coletivo, de quem transforma presença em força, liberdade e história. “Amor Roxo” é o estar juntas como linguagem do corpo e do território, um chamado para a alegria que não apaga a luta, e para a luta que não perde o ritmo.

O enredo também reverencia raízes, ancestralidade e beleza, evocando divindades femininas como fonte de proteção. É um Carnaval que olha para o que foi plantado ao longo do tempo, sem esquecer o caminho: direitos conquistados, espaços abertos e, acima de tudo, respeito. Quem planta amor, colhe amor.

Neste ano, devido ao Decreto 008/2026, da Prefeitura de Olinda, que regulamenta a utilização de equipamentos móveis de sonorização durante o período carnavalesco, as Sambadeiras anunciam mudanças no formato do cortejo. Elas mantêm a presença na Olinda histórica e adaptam o percurso para garantir organização, convivência no território e a continuidade da manifestação cultural com segurança.

“A gente não muda a nossa essência. Ajusta o caminho, mas mantém a mensagem. ‘Amor Roxo’ é sobre alegria e sobre alerta: a festa é para todo mundo, e a gente quer mulheres vivas, respeitadas e protegidas. Sambadeiras é samba e é cuidado, é ancestralidade e é compromisso com o presente”, afirma Juliêta Mergulhão, diretora das Sambadeiras.

Com muita energia e um repertório que promete levantar o público logo cedo, as Sambadeiras chegam como coração do desfile, conduzindo a escola por um trajeto que valoriza a circulação no território e preserva a força do encontro com a cidade. O roxo do tema tinge o chão de sentido: não como enfeite, mas como símbolo de consciência, proteção e luta. A promessa é de muito samba, muito amor e muita alegria, com um recado que não admite silêncio: mulheres vivas.

O desfile acontece no domingo e na terça-feira, a partir das 10h, reforçando que, mesmo com adequações no trajeto, o coração do cortejo segue intacto: ocupar as ruas com música, pertencimento e uma narrativa que não se negocia. Em 2026, as Sambadeiras convidam o público a celebrar com responsabilidade, cantar com coragem e dançar com a certeza de que Carnaval também é território de vida, respeito e convivência.

Serviço

Desfile: Sambadeiras 2026

Tema: Amor Roxo

Dias: domingo e terça-feira de Carnaval

Horário: a partir das 10h

Percurso: saída na sede das Sambadeiras, segue pela Rua do Sol segue até o Colégio São Bento, e retorno passando pelos Correios, segue pela Beira-Mar e finaliza na sede das Sambadeiras.

