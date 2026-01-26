A- A+

Recife terá mais uma semana movimentada na programação de prévias carnavalescas. De hoje até o domingo, atrações como os circuitos de cultura popular, concurso de passistas e porta-estandartes, ensaios de afoxés e maracatus, Aurora dos Carnavais e finalíssima do Rei e Rainha do Carnaval marcam a última semana de janeiro.



A semana começa com a segunda etapa do concurso de Porta-Estandarte, a partir das 18h, no Pátio de São Pedro. Esta fase reunirá os concorrentes a Porta-Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira. As evoluções são acompanhadas de grupos musicais e orquestras nos ritmos que ditam cada apresentação.



Amanhã terá a primeira Terça Negra especial de 2026, às 19h. O projeto tem apoio da Prefeitura do Recife e, em tempos de prévias carnavalescas, o projeto ganha duas edições. A próxima delas acontecerá no dia 10 de fevereiro. Nesta terça-feira, as atrações serão DJ Baloo, Afoxé Ylê de Egbá, Ocado do Canal, Edún Àrá Sangô e Caetana.





Tumaraca



Dando prosseguimento aos ensaios abertos para o Tumaraca, o grupo Voz Nagô se reúne ao Maracatu Nação Almirante do Forte, cuja sede fica situada à Rua estrada Velha do Bongi, 1319, no Bongi. O encontro ocorrerá às 18h.



Já na quarta-feira, os baques do trovão das alfaias do Encanto da Alegria irão animar os espectadores sob o comando de Mestre Felipe Tavares a partir das 18h. O evento, que contará com a participação do Voz Nagô, acontecerá no Largo da Mangabeira. Um dia depois, o grupo se reúne aos integrantes do Maracatu Nação Raízes de África. O evento acontece na Rua Córrego do Bombeirense, 89, na Bomba do Hemetério.



Na sexta-feira, a partir das 18h, as Nações Raízes de África, Estrela Dalva, Almirante do Forte, Encanto da Alegria e Raízes de África se reúnem na Praça do Arsenal para o segundo dos três ensaios coletivos para o Tumaraca. No dia seguinte, o grupo se junta ao Maracatu Nação Encanto do Pina, regido por Mestra Joana. O encontro acontece na Rua Oswaldo Machado, 504, no Pina.



Mais concursos



A quarta-feira tem ainda Concurso de Passistas, a partir das 18h, no Pátio de São Pedro. Nesta primeira etapa, as categorias abrangem infantil, Juvenil 1 masculino e 2 feminino, Adulto feminino e Passista Folião masculino. O concurso seguirá na quinta, no mesmo horário e local.



Dando prosseguimento ao segundo dia do concurso, neste dia os competidores irão disputar as categorias infantil, Juvenil 1 feminino e 2 masculino, Adulto masculino e Passista Folião feminino.



A finalíssima do Concurso do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife, que é uma das mais tradicionais celebrações do ciclo momesco da cidade, aconteceirá às 18h, no Pátio de São Pedro.



Circuito



Durante as prévias, os cortejos do Circuito Leda Alves de Cultura Popular acontecem a partir das 17h na sextas-feira e das 15h em diante no sábado e no domingo, reunindo mais de 20 agremiações a cada dia. O desfile tem seguinte percurso: a concentração será no Cais da Alfândega e seguirá pelas ruas Madre de Deus, Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal.



Aurora dos Carnavais



No sábado, às 16h, ocorrerá a primeira etapa da Aurora dos Carnavais. O evento reúne blocos líricos na Rua da Aurora, no Centro do Recife, em uma celebração que exalta a sensibilidade, a poesia e a tradição do frevo de bloco. A segunda etapa vai acontecer no domingo, no mesmo horário e local.



Afoxés



O domingo também abrirá espaço para o Encontro de Afoxés, a partir das 17h, no Pátio de São Pedro. A prévia carnavalesca reúne música, dança, cores e o axé das tradições afro-brasileiras para reviver a alegria dos terreiros nas ruas.

